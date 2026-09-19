Nemzeti Sportrádió

A Haladás, a Gyula és a Pécs is megőrizte veretlenségét az NB III-ban

R. P.R. P.
2026.09.19. 20:56
null
Fotó: Facebook/PMFC
Címkék
Paks Érd Budaörs NB III
A labdarúgó NB III szombati játéknapján a Haladás, a Gyula és a Pécs is megőrizte veretlenségét.

NB III
8. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II 4–2
Eger SE–Mátészalkai MTK 0–3
Tarpa SC–Salgótarjáni BTC 1–2
Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II 2–1
Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK 2–0
Debreceni EAC–Hajdúnánás FK 4–0
Füzesabonyi SC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 1–3

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Komárom VSE–ETO Akadémia 1–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár 0–0
Zalaegerszegi TE FC II–Haladás FC 1–1
VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya 1–2
Király SE–FC Sopron 2–3
Dorogi Bányász FC–Puskás Akadémia FC II 4–0

 

DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre–Hódmezővásárhelyi FC 3–1
Szolnoki MÁV FC–Monor SE 4–4
Szegedi VSE–Gyulai Termál FC 1–4
Sándorfalvi SKE–BKV Előre 0–1

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–Budafoki MTE 1–2
Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE 2–3
Érdi VSE–Sárbogárd SE 4–3
ReBase Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC 4–1
Dunaharaszti MTK–PTE-PEAC 1–1
Pécsi MFC–MTK Budapest II 3–0
Budaörs–Szekszárdi UFC 5–1

 

 

 

Paks Érd Budaörs NB III
Legfrissebb hírek

Supka Attila: Fájó módon veszítünk pontokat

Labdarúgó NB I
1 órája

Képeken a Paks kisvárdai győzelme – galéria

Labdarúgó NB I
2 órája

A Paks Kisvárdán szerezte meg első idegenbeli győzelmét

Labdarúgó NB I
3 órája

Kimondani könnyű: nem szabad gólt kapni…

Labdarúgó NB I
10 órája

Bódog visszatér, a Nyíregyháza 17 éve nem nyert otthon a Fradi ellen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:04

ZTE: elefántcsontparti, gambiai, nigériai és szenegáli légiós is jött a második csapatba

Labdarúgó NB I
2026.09.17. 16:07

Paksi hapsik – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
2026.09.15. 23:27

Tóth András: Ezt azért nehéz megemészteni…

Labdarúgó NB II
2026.09.15. 08:18