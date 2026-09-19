A Haladás, a Gyula és a Pécs is megőrizte veretlenségét az NB III-ban
NB III
8. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II 4–2
Eger SE–Mátészalkai MTK 0–3
Tarpa SC–Salgótarjáni BTC 1–2
Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II 2–1
Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK 2–0
Debreceni EAC–Hajdúnánás FK 4–0
Füzesabonyi SC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 1–3
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Komárom VSE–ETO Akadémia 1–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár 0–0
Zalaegerszegi TE FC II–Haladás FC 1–1
VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya 1–2
Király SE–FC Sopron 2–3
Dorogi Bányász FC–Puskás Akadémia FC II 4–0
DÉLKELETI CSOPORT
Békéscsaba 1912 Előre–Hódmezővásárhelyi FC 3–1
Szolnoki MÁV FC–Monor SE 4–4
Szegedi VSE–Gyulai Termál FC 1–4
Sándorfalvi SKE–BKV Előre 0–1
DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–Budafoki MTE 1–2
Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE 2–3
Érdi VSE–Sárbogárd SE 4–3
ReBase Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC 4–1
Dunaharaszti MTK–PTE-PEAC 1–1
Pécsi MFC–MTK Budapest II 3–0
Budaörs–Szekszárdi UFC 5–1