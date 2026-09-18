„Nincs kétség: baj van a paradicsomban” – skót lapszemle
„A Celtic elbukta az európai főpróbát miközben egyre nő a nyomás a Rangers elleni mérkőzés előtt” – adta címül tudósításának a skót Herald. A portál kiemeli, hogy ugyan Mika Baur egyenlített az első félidő végén, de nem sokáig tudták tartani a döntetlent. A portál idézi Callum McGregort, a skótok csapatkapitányát, aki elismerte, hogy a csapat játéka kissé szétesett az elmúlt mérkőzéseken.
„Tovább gyülekeznek a felhők a Celtic körül, miután az Old Firm elleni vereséget követően az Európa-liga nyitómérkőzésén is vereséget szenvedett a Ferencváros ellen” – kezdi cikkét a BBC. Megemlítik, hogy Martin O'Neill csapata egymás után a második mérkőzésén is három gólt kapott, ráadásul végig sebezhetőnek tűnt. „A remek kezdés ellenére a skót bajnokot kegyetlenül megbüntették a laza védekezésért: Bamidele Yusuf, Kristoffer Zachariassen és a Celtic egykori szélsője, Daniel Arzani góljai hozták meg a győzelmet a magyaroknak. Mika Baur röviddel a szünet előtt egy pillanatra kiegyenlített, de a Celtic hiányosságai nyilvánvalóvá váltak, és szinte azonnal újra gólt kaptak.” A BBC hozzáteszi, hogy a vasárnapi Rangers elleni Ligakupa-vereség után rengeteg kritika érte Martin O'Neill vezetőedzőt, aki négy cserét is eszközölt a kezdőben, de minden hiába.
„A Celtic ismét megfizette a védekezési hibáinak árát: az Old Firm elleni vereséget követően az Európa-liga nyitómérkőzésén 3–1-es hazai vereséget szenvedett a Ferencváros ellen. Martin O’Neill megígérte, hogy csapata rendbe hozza a dolgokat a Rangers elleni Ligakupa-kiesés után, de a magyarok elleni ígéretes kezdés után ismét a régi történet ismétlődött” – olvasható a Sky Sports oldalán. Az angol oldal megemlíti, hogy ugyan eleinte labdabirtoklási fölénye volt a Celticnek, de hamar emberhátrányba kerültek és még Baur egyenlítése sem tartott ki sokáig.
„A magabiztosságát vesztett Celticnek azt tanácsolják, hogy legyen bátrabb, miközben Martin O’Neill elismeri, hogy felállásváltoztatás is tervben lehet a Rangers ellen” – írja a The Scotsman. A portál így folytatja: „Nincs kétség: baj van a paradicsomban. A Celtic nehéz helyzete tovább folytatódott a Parkhead-i közönség megdöbbenése közepette .A Bajnokok Ligájában táplált nagyratörő remények miatt a Celtic nem szívesen került volna ebbe a helyzetbe a szezon elején. Játékuk azonban olyan volt, mintha alig tartoznának ide, nemhogy az európai labdarúgás élvonalába.”
A hazai szurkolók hangosan adtak hangot csalódottságuknak. Martin O’Neill osztja a Celtic-szurkolók csalódottságát, és hangsúlyozta, hogy megérti, miért fütyülték ki csapatát a Ferencváros elleni vereség során. A Daily Record oldalán Martin O’Neill elismeri, hogy a Celtic önbizalma a mélypontra süllyedt. A gyengén teljesítő sztárokat figyelmezteti, hogy a Rangers ellen sokkal jobb teljesítményre lesz szükség.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
CELTIC (skót)–FERENCVÁROSI TC 1–3 (1–2)
Glasgow, Celtic Park. Vezette: Patrik Kolaric (Luka Pajic, Ivan Starcevic) – horvátok
CELTIC: Sinisalo – Donovan (Ralston, 80.), Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Baur (McCowan, 66.) – Forrest (Nygren, 57.), Sörensen (K. Högh, a szünetben), Hasszan (Tunekti, 57.) – C. Durán. Vezetőedző: Martin O'Neill.
FTC: Varga Á. – Nagy O. (Osváth, a szünetben), Raemaekers, M. Gómez (Zohoré, 81.), Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani (O'Dowda, 66.), Zachariassen, Yusuf (Levi, 66.) – Bagi (Lisztes, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs.
Gólszerző: Baur (44.), ill. Scales (20. – öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)
Sárga lap: Levi (86.), Osváth (87.)