„Nincs kétség: baj van a paradicsomban” – skót lapszemle

„A Celtic ismét megfizette a védekezési hibáinak árát: az Old Firm elleni vereséget követően az Európa-liga nyitómérkőzésén 3–1-es hazai vereséget szenvedett a Ferencváros ellen. Martin O’Neill megígérte, hogy csapata rendbe hozza a dolgokat a Rangers elleni Ligakupa-kiesés után, de a magyarok elleni ígéretes kezdés után ismét a régi történet ismétlődött” – olvasható a Sky Sports oldalán. Az angol oldal megemlíti, hogy ugyan eleinte labdabirtoklási fölénye volt a Celticnek, de hamar emberhátrányba kerültek és még Baur egyenlítése sem tartott ki sokáig.

„A magabiztosságát vesztett Celticnek azt tanácsolják, hogy legyen bátrabb, miközben Martin O’Neill elismeri, hogy felállásváltoztatás is tervben lehet a Rangers ellen” – írja a The Scotsman. A portál így folytatja: „Nincs kétség: baj van a paradicsomban. A Celtic nehéz helyzete tovább folytatódott a Parkhead-i közönség megdöbbenése közepette .A Bajnokok Ligájában táplált nagyratörő remények miatt a Celtic nem szívesen került volna ebbe a helyzetbe a szezon elején. Játékuk azonban olyan volt, mintha alig tartoznának ide, nemhogy az európai labdarúgás élvonalába.”

A hazai szurkolók hangosan adtak hangot csalódottságuknak. Martin O’Neill osztja a Celtic-szurkolók csalódottságát, és hangsúlyozta, hogy megérti, miért fütyülték ki csapatát a Ferencváros elleni vereség során. A Daily Record oldalán Martin O’Neill elismeri, hogy a Celtic önbizalma a mélypontra süllyedt. A gyengén teljesítő sztárokat figyelmezteti, hogy a Rangers ellen sokkal jobb teljesítményre lesz szükség.