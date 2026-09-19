A Kecskemét a hajrában csikarta ki a győzelmet a Szeged ellen

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 1–0 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1500 néző. Vezette: Takács Tamás (László István, Szabó Dániel)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 55.), Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B. (Merényi, 64.), Beke (Szilágyi, 86.) – Németh B. (Bolyki, 64.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

SZEGED: Illés – Szabó Á., Rjaskó, Vékony, Széles, Mikló (Kalmár, a szünetben) – Márkvárt, Miskolczi (Bodnár, 69.), Posztobányi (Ádám, 84.) – Zimonyi (Haragos, 69.), Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Beke (82.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Harcos és dinamikus futballt játszott a Szeged, de erre készültünk is. A kihagyott tizenegyes kicsit megfogta a játékunkat, ám végig győzelemre játszott a csapat, és ennek meg is lett az eredménye.

Laczkó Zsolt: – Kimaradtak a nagy helyzeteink. Ezzel együtt az utolsó pillanatig küzdött a csapat, a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Több volt ebben a meccsben.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első perctől kezdve kiélezett küzdelmet hozott a KTE és a Szeged csatája, sok és kemény párharc jellemezte a játékot, a kapukig ritkán jutottak el a felek. Az első lövést Beke Péter eresztette meg a 9. percben, de Illés Bence leért a rövid alsóra, majd a másik oldalon Zimonyi Dávid közeli lövését Gajág Gergő blokkolta. A 22. percben hatalmas sansz adódott a KTE előtt: Beke Pétert buktatták a 16-oson belül, amiért büntető járt, de Németh Barnabás a jobb alsó mellé gurította a labdát. A folytatásban is a mezőnyben csordogált a játék, főleg pontrúgások után volt a dolga a kapusoknak, gól viszont a szünetig nem született.

A fordulás után sem változott a játék képe, egy-egy lehetőség adódott ugyan a csapatok előtt, ám ezeket nem sikerült gólra váltaniuk. A 82. percben aztán megtört a jég, a visszafejelt labdát Beke Péter a jobb alsóba vágta, ami győzelmet jelentett a Kecskemétnek. 1–0