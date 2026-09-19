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A Nagykanizsa ellen is folytatódott a Videoton rossz idegenbeli sorozata

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.09.19. 17:57
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A Kanizsa nagy küzdelemben, megérdemelten győzte le a Videotont (Fotó: vidi.hu)
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NB II 8. forduló NB II Fehérvár Vidi Videoton FC Fehérvár Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 8. fordulójának szombati nyitó mérkőzésén az újonc Nagykanizsa hazai pályán Lőrincz Bence szépségdíjas góljával 1–0-ra legyőzte a Videotont. A vendégeknél Zsótér Donát megsérült az első félidőben.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
FC NAGYKANIZSA–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 (0–0)
Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 990 néző. Vezette: Papp Ádám (Máyer Gábor, Kulman Tamás)
NAGYKANIZSA: Mészáros – Magyar, Puskás, Horváth M., Garai Z. (Márta, a szünetben) – Lőrincz A., Major M. (Varga D., 72.), Kovács B. (Szabó M., 67.) – Kapornai, Lőrincz B. (Heles, 71.), Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula
VIDEOTON: Hársfalvi – Köllő, Kelemen D., Spandler – Murka, Zsótér (Nagy D., 34.) – Kojnok (Bartusz, 81.), Bedi, Ekbauer (Kovács E., 62.) – Németh D., Nagy Z. Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Lőrincz B. (54.)
Kiállítva: Lőrincz A. (88.)
MESTERMÉRLEG
Jeney Gyula: – Jó nevű csapattal játszottunk, tudtuk, hogy a teher jobban náluk van, és esélyesebbek. Elmondtam a fiúknak, hogy ezt próbáljuk meglovagolni, fegyelmezett és jó szellemű játékkal. Sikerült, hiszen nagyon fontos három pontot tartottunk itthon. A srácok ezen a találkozón erőben, mentalitásban és hozzáállásban közel maximumot nyújtottak, de azért van még min dolgoznunk a következő hetekben is.
Pető Tamás: – Sokadik olyan mérkőzést játsszuk, amikor, ha azt mondom agyonnyertük, lehet, hogy erős, de a találkozó első részében illett volna két-három ziccerünket kihasználni. A Kanizsa szinte egyszer lőtt kapura, de győzött. Hiányzott a megsérült Zsótér, de erre nem foghatjuk. Jön a válogatott szünet, az itt tervezett munkáról nem szeretnék semmit sem mondani.

ÖSSZEFOGLALÓ

Piros-kék csapatok egymás elleni mérkőzése nyitotta meg az NB II 8. fordulóját: a legutóbbi három idegenbeli bajnokiját vereséggel záró Videoton az újonc Nagykanizsához látogatott az Olajbányász Sporttelepre.

Az első félidőben a Videoton birtokolta többet a labdát, a legnagyobb helyzetet azonban a Nagykanizsa hagyta ki: a 31. percben egy kontra után Garai Zétény egyedül iramodhatott meg a Videoton kapuja felé, azonban túl körülményes volt, így a még időben visszaérő Kojnok Zsolt menteni tudott. Előtte nem sokkal a Videoton előtt is adódott egy lehetőség, Nagy Zoárd fejese centikkel kerülte el a hazaiak kapuját.

A kanizsai játékosok minden labdáért megküzdöttek (Fotó: vidi.hu)

Rossz hír volt a Vidi-szurkolók számára, hogy a korábbi válogatott Zsótér Donát a 33. percben megsérült, és egy perccel később le kellett cserélni.

A második félidőben bátrabban futballozott a Nagykanizsa, mint az elsőben, a Vidi viszont továbbra is fáradt, körülményes csapat benyomását keltette. A Kanizsa javuló játékának az 54. percben meglett az eredménye: a végig jól mozgó Lőrincz Bence a tizenhatoson belül lefordult a védőjéről, majd jobbal, védhetetlenül a bal felső sarokba tekert – NB I-es színvonalú góllal került egygólos előnybe a Nagykanizsa!

A folytatásban a Videoton két szabadrúgással veszélyeztetett, de egyik sem találta el a kaput. Különösebb nyomás nem nehezedett a hazai védelemre, leszámítva a hosszabbítás perceit, amikor mindent egy lapra feltéve támadott a Videoton, és ekkor már be is szorította ellenfelét. Egy kontra végén mégis a Nagykanizsa szerezhetett volna újabb gólt, ám Jaroszlav Heles lövését Hársfalvi András nagy bravúrral kitornászta a jobb alsóból.

Fotó: vidi.hu

A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a 88. percben Lőrincz Attila időhúzás miatt megkapta a második sárga lapját is, így a hazaiak tíz emberre fogyatkoztak a hosszabbításra, ennek ellenére megőrizték előnyüket. A Videoton sorozatban negyedik idegenbeli fellépésén maradt pont nélkül ebben az idényben, ha pedig az előző idényt is beleszámítjuk, már hat meccse húzódik a negatív szériája. 1–0

 

 

 

PERCRŐL PERCRE

NB II 8. forduló NB II Fehérvár Vidi Videoton FC Fehérvár Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II
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