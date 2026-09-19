Strandröplabda: elődöntős a Honti-Majoros, Pádár páros az U18-as Eb-n
A nyolcaddöntőben olasz, majd a negyeddöntőben orosz kettőst verve jutott be a legjobb négy közé Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka párosa az izmiri U18-as strandröplabda Európa-bajnokságon.
Továbbra is fantasztikusan menetel Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka az U18-as strandröplabdázók törökországi Izmirben zajló korosztályos Eb-jén. A veretlenül, három győzelemmel megvívott csoportkör után szombaton a magyar lányok 2:1-re legyőzték a Lafuenti, Coretti olasz egységet a nyolcaddöntőben, majd a nyolc között 2:0-ra nyertek a Ponomareva, Vasziljeva orosz duó ellen is, ezzel pedig bejutottak az elődöntőbe, és már biztosan a valaha volt legjobb magyar női eredményt érik a korosztályos strandröplabda Európa-bajnokságok történetében.
(Kiemelt kép forrása: Beach Volleyball Hungary)
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