Strandröplabda: elődöntős a Honti-Majoros, Pádár páros az U18-as Eb-n

Továbbra is fantasztikusan menetel Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka az U18-as strandröplabdázók törökországi Izmirben zajló korosztályos Eb-jén. A veretlenül, három győzelemmel megvívott csoportkör után szombaton a magyar lányok 2:1-re legyőzték a Lafuenti, Coretti olasz egységet a nyolcaddöntőben, majd a nyolc között 2:0-ra nyertek a Ponomareva, Vasziljeva orosz duó ellen is, ezzel pedig bejutottak az elődöntőbe, és már biztosan a valaha volt legjobb magyar női eredményt érik a korosztályos strandröplabda Európa-bajnokságok történetében.

(Kiemelt kép forrása: Beach Volleyball Hungary)