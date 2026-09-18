Szombati sportműsor: Kisvárda–Paks, DVSC–Vasas

SZEPTEMBER 19., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

8. FORDULÓ

16.00: FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

19.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

NB III

8. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

15.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II

15.00: Eger SE–Mátészalkai MTK

16.00: Tarpa SC–Salgótarjáni BTC

16.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II

16.00: Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK

16.00: Debreceni EAC–Hajdúnánás FK

16.00: Füzesabonyi SC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Komárom VSE–ETO Akadémia

16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár

16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Haladás FC

16.00: VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Király SE–FC Sopron

18.00: Dorogi Bányász FC–Puskás Akadémia FC II

DÉLKELETI CSOPORT

15.00: Békéscsaba 1912 Előre–Hódmezővásárhelyi FC

16.00: Szolnoki MÁV FC–Monor SE

16.00: Szegedi VSE–Gyulai Termál FC

16.00: Sándorfalvi SKE–BKV Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–Budafoki MTE

15.00: Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE

16.00: Érdi VSE–Sárbogárd SE

16.00: ReBase Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC

16.00: Dunaharaszti MTK–PTE-PEAC

17.00: Pécsi MFC–MTK Budapest II

18.00: Budaörs–Szekszárdi UFC

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

13.30: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Ipswich Town (Tv: Spíler1, 22.45, felv.)

16.00: Newcastle United–Hull City (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)

18.30: Nottingham Forest–Coventry City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

8. FORDULÓ

16.00: Wrexham–Southampton (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

17.15: Paris FC–Strasbourg

20.45: Angers–Troyes

20.45: Le Mans–Lorient

20.45: Lyon–Rennes

20.45: Toulouse–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

15.30: Mönchengladbach–Mainz

15.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)

15.30: Hamburg–1. FC Köln

15.30: Werder Bremen–Augsburg

18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

13.00: Karlsruhe–Nürnberg (Tv: Arena4)

20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

15.00: Bologna–Torino

15.00: Udinese–Cagliari

18.00: Roma–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Venezia–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

14.00: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Racing Santander (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

9. FORDULÓ

14.00: Ferencváros–MTK

14.00: ETO FC–Pécs

15.00: Újpest–Szekszárd

16.00: DVTK–Szent Mihály

16.00: Puskás Akadémia–Videoton

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Utcaifutó-világbajnokság, Koppenhága

10.00: 1 mérföld (Tv: M4 Sport)

14.00: 5 km (Tv: M4 Sport+)

AUTÓSPORT

vasárnap, 1.30: NASCAR Cup Series, Bass Pro Shops Night Race (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Tampa Bay Rays–Boston Red Sox (Tv: Sport1)

DARTS

WORLD SERIES OF DARTS

13.00 és 19.00: 3. nap, Amszterdam (Tv: Sport2)

GOLF

19.00: PGA Tour, Biltmore Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

15.00: Super 8 Classic, férfiak (Tv: Eurosport1)

17.30: Luxemburgi körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

20.45: mountain bike, világkupa, nők, cross country, Soldier Hollow (Tv: Eurosport1)

21.45: mountain bike, világkupa, férfiak, cross country, Soldier Hollow (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Sola HK (norvég)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Dortmund (német)–CSM Bucuresti (román)

18.00: Ljubljana (szlovén)–Esbjerg (dán)

B-CSOPORT

18.00: Podravka (horvát)–Metz (francia) (Tv: Sport2, vasárnap, 1.00, felv.)

FÉRFI NB I

18.00: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK

18.00: HE-DOB.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK

NŐI NB I

16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs United Shipping

18.00: Mol Esztergom–Vasas SC (Tv: Sport1)

18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

MOTORSPORT

MOTOGP

OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG

10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)

12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)

13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)

14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)

Hosszú távú vb, Bol d’Or

14.30 és 22.00: futam (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

Férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő, Szófia

15.00: Lengyelország–Lettország

18.00: Németország–Bulgária

SAKK

12.00: sakkolimpia, Szamarkand. 4. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Izrael

Női torna: Magyarország–Kína

SPORTLÖVÉSZET

10.00: V. Masped Kupa nemzetközi verseny, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út)

SPORTMÁSZÁS

13.30: World Series, vegyes gyorsváltó, döntő, Csungking (Tv: Eurosport2)

TENISZ

DAVIS-KUPA, OSZTÁLYOZÓ

13.00: Luxemburg–Magyarország (Tv: M4 Sport)

Piros Zsombor, Füle Mátyás–Chris Rodesch, Alex Knaff

Alex Knaff–Marozsán Fábián

Louis Van Herck–Piros Zsombor

TORNA

15.00: Challenge-világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, szerenkénti döntők

TRIATLON

8.00: PTO Tour, Frejus Saint-Raphaël (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ

C-CSOPORT, SPLIT

20.00: EPS-Honvéd–Panathinaikosz (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Szuper Levente

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk

8.00: Te is lehetsz az Everton játékosa

9.00: A telefonnál Bánki József

9.30: A nap hallgatója, a nap legjobb pillanatai

10.00: Best of

12.00: Sporthely

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Interjú a labdarúgó-válogatott keretébe behívott Szalai Józseffel

15.30: Elkezdődött a magyar jégkorongidény – reakciók és körkép az első fordulóról

16.00: Közvetítés a Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana ICEHL jégkorong-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf

17.00: Közvetítés a Kisvárda–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc

19.30: Közvetítés a DVSC–Vasas NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Bene Ferenc

22.15: Sportvilág Bera Emesével

