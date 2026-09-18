Szombati sportműsor: Kisvárda–Paks, DVSC–Vasas
SZEPTEMBER 19., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
17.00: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
8. FORDULÓ
16.00: FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
NB III
8. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
15.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II
15.00: Eger SE–Mátészalkai MTK
16.00: Tarpa SC–Salgótarjáni BTC
16.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II
16.00: Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK
16.00: Debreceni EAC–Hajdúnánás FK
16.00: Füzesabonyi SC–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Komárom VSE–ETO Akadémia
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Zalaegerszegi TE FC II–Haladás FC
16.00: VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Király SE–FC Sopron
18.00: Dorogi Bányász FC–Puskás Akadémia FC II
DÉLKELETI CSOPORT
15.00: Békéscsaba 1912 Előre–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Szolnoki MÁV FC–Monor SE
16.00: Szegedi VSE–Gyulai Termál FC
16.00: Sándorfalvi SKE–BKV Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–Budafoki MTE
15.00: Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE
16.00: Érdi VSE–Sárbogárd SE
16.00: ReBase Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC
16.00: Dunaharaszti MTK–PTE-PEAC
17.00: Pécsi MFC–MTK Budapest II
18.00: Budaörs–Szekszárdi UFC
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
13.30: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton & Hove Albion–Arsenal (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Ipswich Town (Tv: Spíler1, 22.45, felv.)
16.00: Newcastle United–Hull City (Tv: Spíler1, 20.35, felv.)
18.30: Nottingham Forest–Coventry City (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
8. FORDULÓ
16.00: Wrexham–Southampton (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
17.15: Paris FC–Strasbourg
20.45: Angers–Troyes
20.45: Le Mans–Lorient
20.45: Lyon–Rennes
20.45: Toulouse–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
15.30: Mönchengladbach–Mainz
15.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
15.30: Hamburg–1. FC Köln
15.30: Werder Bremen–Augsburg
18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
13.00: Karlsruhe–Nürnberg (Tv: Arena4)
20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
15.00: Bologna–Torino
15.00: Udinese–Cagliari
18.00: Roma–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Venezia–Lazio (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
14.00: Osasuna–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Racing Santander (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
9. FORDULÓ
14.00: Ferencváros–MTK
14.00: ETO FC–Pécs
15.00: Újpest–Szekszárd
16.00: DVTK–Szent Mihály
16.00: Puskás Akadémia–Videoton
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Utcaifutó-világbajnokság, Koppenhága
10.00: 1 mérföld (Tv: M4 Sport)
14.00: 5 km (Tv: M4 Sport+)
AUTÓSPORT
vasárnap, 1.30: NASCAR Cup Series, Bass Pro Shops Night Race (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Tampa Bay Rays–Boston Red Sox (Tv: Sport1)
DARTS
WORLD SERIES OF DARTS
13.00 és 19.00: 3. nap, Amszterdam (Tv: Sport2)
GOLF
19.00: PGA Tour, Biltmore Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana (szlovén) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KERÉKPÁR
15.00: Super 8 Classic, férfiak (Tv: Eurosport1)
17.30: Luxemburgi körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
20.45: mountain bike, világkupa, nők, cross country, Soldier Hollow (Tv: Eurosport1)
21.45: mountain bike, világkupa, férfiak, cross country, Soldier Hollow (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Sola HK (norvég)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Dortmund (német)–CSM Bucuresti (román)
18.00: Ljubljana (szlovén)–Esbjerg (dán)
B-CSOPORT
18.00: Podravka (horvát)–Metz (francia) (Tv: Sport2, vasárnap, 1.00, felv.)
FÉRFI NB I
18.00: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK
18.00: HE-DOB.Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklósi KSK
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs United Shipping
18.00: Mol Esztergom–Vasas SC (Tv: Sport1)
18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
MOTORSPORT
MOTOGP
OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG
10.45: MotoGP, időmérő (Tv: Match4)
12.30: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
13.30: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
14.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)
Hosszú távú vb, Bol d’Or
14.30 és 22.00: futam (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
Férfi Európa-bajnokság, nyolcaddöntő, Szófia
15.00: Lengyelország–Lettország
18.00: Németország–Bulgária
SAKK
12.00: sakkolimpia, Szamarkand. 4. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Izrael
Női torna: Magyarország–Kína
SPORTLÖVÉSZET
10.00: V. Masped Kupa nemzetközi verseny, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út)
SPORTMÁSZÁS
13.30: World Series, vegyes gyorsváltó, döntő, Csungking (Tv: Eurosport2)
TENISZ
DAVIS-KUPA, OSZTÁLYOZÓ
13.00: Luxemburg–Magyarország (Tv: M4 Sport)
Piros Zsombor, Füle Mátyás–Chris Rodesch, Alex Knaff
Alex Knaff–Marozsán Fábián
Louis Van Herck–Piros Zsombor
TORNA
15.00: Challenge-világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria, szerenkénti döntők
TRIATLON
8.00: PTO Tour, Frejus Saint-Raphaël (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ
C-CSOPORT, SPLIT
20.00: EPS-Honvéd–Panathinaikosz (görög)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Szuper Levente
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Te is lehetsz az Everton játékosa
9.00: A telefonnál Bánki József
9.30: A nap hallgatója, a nap legjobb pillanatai
10.00: Best of
12.00: Sporthely
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Interjú a labdarúgó-válogatott keretébe behívott Szalai Józseffel
15.30: Elkezdődött a magyar jégkorongidény – reakciók és körkép az első fordulóról
16.00: Közvetítés a Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana ICEHL jégkorong-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf
17.00: Közvetítés a Kisvárda–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc
19.30: Közvetítés a DVSC–Vasas NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Bene Ferenc
22.15: Sportvilág Bera Emesével