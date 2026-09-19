Nemzeti Sportrádió

Hiába Bozó fantasztikus bravúrjai, továbbra sincs idegenben szerzett pontja a Csákvárnak

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.09.19. 19:00
A Csákvár ellen javított a Soroksár elleni veresége után az Ajka
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Csákvár NB II 8. forduló NB II Ajka labdarúgó NB II élő közetítés
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a játéknap előtt 6. helyen álló Ajka a tizenötödik Csákvárt fogadta. A bakonyiak a csereember, Csizmadia Zoltán góljával 1–0-ra győztek, így a Csákvár rossz sorozata tovább tart.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0)
Ajka, Városi Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)
AJKA: Simon B. – Tóth G. (Szarka B., 17.), Bacsa B., Kenderes Z., Csorba N. – Bocskay B., Németh E. – Doncsecz (Csizmadia Z., 69.), Szabó B., Artner D.Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás
CSÁKVÁR: Bozó – Lakatos K. (Sipos Z., 73.), Komlósi B., Lorentz, Pál B., Helembai – Major G. (Vas B., 79.), Kancsij (Benkő P., 56.), Zahorán (Somfalvi, 73.), Ásványi (Schmidtka, 79.) – Pesti Z. Vezetőedző: Berndt András
Gólszerző: Csizmadia Z. (71.)
MESTERMÉRLEG
Gaál Bálint: – Nehéz volt az utolsó húsz perc, de szerencsésen átvészeltük, összességében pedig megérdemelten nyertünk.
Berndt András: – Visszatérő probléma, hogy az ellenfelek pontrúgásainál nem megfelelően védekezünk. Ezúttal is elkerülhető gólt kaptunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első játékrész kifejezetten sok sárga lappal és kevés helyzettel indult, az első fél órában többnyire csak járatták a labdát. Majd Artner Dávid vezérletével az Ajka kifejezetten tetszetős játékkal elkezdett helyzeteket kialakítani. A félidő vége előtt Artner balról, a labdát szinte tökéletesen eltalálva, tekert a hosszú felső felé, ám az egész meccsen ihletett formában védő, Bozó Mirkó miatt nem lett gól a próbálkozásból.

A második félidőben is hasonló módon folytatódott a játék. Artner folyamatosan célba vette a vendégek kapuját, Bozó azonban mindent hárítani tudott. Az látszódott, hogy a pályán lévők közül ma senki sem fog gólt rúgni a fiatal csákvári kapusnak. A hazaiak reménysége a padról érkezett, s pár perccel a beállása után Csizmadia Zoltán egy remek külsős mozdulattal megszerezte a vezetést. A bekapott gól után jobban a fejéhez kapott a Csákvár támadósora, aminek nyomán jöttek a vendéghelyzetek is. Simonnak is többször kellett védenie, az egyik esetben góltól mentette meg csapatát: Sipos Zoltán tekerését épphogy a keresztlécre tudta tornázni. 1–0

 

 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a várakozáson felül szereplő Ajka az eddig mindössze egyszer nyerő Csákvár ellen.

Csákvár NB II 8. forduló NB II Ajka labdarúgó NB II élő közetítés
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