Hiába Bozó fantasztikus bravúrjai, továbbra sincs idegenben szerzett pontja a Csákvárnak

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

AJKA: Simon B. – Tóth G. (Szarka B., 17.), Bacsa B., Kenderes Z., Csorba N. – Bocskay B., Németh E. – Doncsecz (Csizmadia Z., 69.), Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás

CSÁKVÁR: Bozó – Lakatos K. (Sipos Z., 73.), Komlósi B., Lorentz, Pál B., Helembai – Major G. (Vas B., 79.), Kancsij (Benkő P., 56.), Zahorán (Somfalvi, 73.), Ásványi (Schmidtka, 79.) – Pesti Z. Vezetőedző: Berndt András

Gólszerző: Csizmadia Z. (71.)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Nehéz volt az utolsó húsz perc, de szerencsésen átvészeltük, összességében pedig megérdemelten nyertünk.

Berndt András: – Visszatérő probléma, hogy az ellenfelek pontrúgásainál nem megfelelően védekezünk. Ezúttal is elkerülhető gólt kaptunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első játékrész kifejezetten sok sárga lappal és kevés helyzettel indult, az első fél órában többnyire csak járatták a labdát. Majd Artner Dávid vezérletével az Ajka kifejezetten tetszetős játékkal elkezdett helyzeteket kialakítani. A félidő vége előtt Artner balról, a labdát szinte tökéletesen eltalálva, tekert a hosszú felső felé, ám az egész meccsen ihletett formában védő, Bozó Mirkó miatt nem lett gól a próbálkozásból.

A második félidőben is hasonló módon folytatódott a játék. Artner folyamatosan célba vette a vendégek kapuját, Bozó azonban mindent hárítani tudott. Az látszódott, hogy a pályán lévők közül ma senki sem fog gólt rúgni a fiatal csákvári kapusnak. A hazaiak reménysége a padról érkezett, s pár perccel a beállása után Csizmadia Zoltán egy remek külsős mozdulattal megszerezte a vezetést. A bekapott gól után jobban a fejéhez kapott a Csákvár támadósora, aminek nyomán jöttek a vendéghelyzetek is. Simonnak is többször kellett védenie, az egyik esetben góltól mentette meg csapatát: Sipos Zoltán tekerését épphogy a keresztlécre tudta tornázni. 1–0