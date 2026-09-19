Koné és Martínez duplázott, Malen fejbe lőtte a kapust – 0–2-ről Inter-pontmentés

A Serie A-ban négy forduló után az egyaránt 12 pontos Roma és Inter állt az élen, és az ötödik fordulóban épp egymással nézett farkasszemet a két csapat a fővárosban. A meglehetősen mozgalmas és nagy iramú első félidőben a Roma már a 6. percben megszerezte a vezetést: Nahuel Molina szélről érkező passza eljutott a francia válogatott Manu Konéhoz, aki hét méterről, jobbal a bal alsóba lőtt. 1–0

Ezután egy kontrából egyenlíthetett volna az Inter, de a magasra tolt római védelem mögött üresen kilépő Yann Bisseck nem tudta ellőni a labdát a kapujából tökéletes ütemben kimozduló Mile Svilar kapus mellett. A 37. percben aztán a Roma növelte előnyét Koné második góljával, aki Gianluca kiugratásával lépett ki a leshatárról, közelről, balról volt eredményes. Elsőre lest jelzett a játékvezető, de a videózás után megadták a gólt. Koné az előző idényben összesen szerzett két gólt a Romában, most egy félidőn belül duplázott. 2–0

Az Inter rögtön a második félidő első percében szépített: Lautaro Martínez középről indította a bal szélen megiramodó Marcus Thuramot, a francia támadó felvezette a labdát a tizenhatosig, majd bejátszott a felfutó argentin csatárhoz, aki 12 méterről, ballal az alsó sarokba lőtt, negyedik bajnokiján a harmadik gólját megszerezve. 2–1

A Romának a második félidőben megvolt az esélye arra, hogy ismét kétgólos előnybe kerüljön, Donyell Malen ugyanis egy szögletnél öt méterről kapura fordult, ám fejbe lőtte Josep Martínez kapust.

Josep Martínez fejjel védett

A kihagyott helyzet megbosszulta magát. A 79. percben előbb Svilar védett nagyot Bisseck lövésénél, majd Martínez találta el a kapufát, de a labda maradt az Internél, jobbról jött egy beadás, és a lecsorgóból Martínez nyolc méterről egyenlített. Egymás után a második meccsén duplázott a Serie A-ban, legutóbb az Udinese ellen nem játszott, előtte viszont a Napoli ellen szerzett két gólt. Akkor is 0–2-ről állt fel az Inter, de azt a meccset Martínez második góljával meg is nyerte. 2–2

A milánóiaknak most be kellett érniük az egy ponttal – bár a végén Thuramnak megvolt a lehetősége, hogy kontrából eldöntse a meccset, 22 méterről a kapu mellé gurított.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

Roma–Internazionale 2–2 (M. Koné 7., 37., ill. La. Martínez 46., 79.)

20.45: Venezia–Lazio (Tv: Arena4)

Udinese–Cagliari 0–1 (D. Maldini 54.)

Bologna–Torino 1–1 (Bernardeschi 14., ill. Kulenovic 77.)

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