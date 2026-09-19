Záporoznak a lapok, de továbbra sincs gól az Ajka–Csákvár meccsen

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÉLŐ!

Ajka Városi Sportcentrum. Vezeti: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

AJKA: Simon B. – Tóth G. (Szarka B., 17.), Bacsa B., Kenderes Z., Csorba N. – Bocskay B., Németh E. – Doncsecz, Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás

CSÁKVÁR: Bozó – Lakatos K., Komlósi B., Lorentz, Pál B., Helembai – Major G.,Kancsij, Zahorán, Ásványi – Pesti Z. Vezetőedző: Berndt András

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig várakozáson felül szereplő Ajka az eddig mindössze egyszer nyerő Csákvár ellen.