Záporoznak a lapok, de továbbra sincs gól az Ajka–Csákvár meccsen
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 6. helyen álló Ajka a tizenötödik Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÉLŐ!
Ajka Városi Sportcentrum. Vezeti: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)
AJKA: Simon B. – Tóth G. (Szarka B., 17.), Bacsa B., Kenderes Z., Csorba N. – Bocskay B., Németh E. – Doncsecz, Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás
CSÁKVÁR: Bozó – Lakatos K., Komlósi B., Lorentz, Pál B., Helembai – Major G.,Kancsij, Zahorán, Ásványi – Pesti Z. Vezetőedző: Berndt András
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PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig várakozáson felül szereplő Ajka az eddig mindössze egyszer nyerő Csákvár ellen.
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