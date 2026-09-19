Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Paks 0–0

Záporoznak a lapok, de továbbra sincs gól az Ajka–Csákvár meccsen

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.09.19. 16:47
A Csákvár ellen javítaná a Soroksár elleni vereségét az Ajka
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Csákvár NB II 8. forduló NB II Ajka labdarúgó NB II élő közetítés
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 6. helyen álló Ajka a tizenötödik Csákvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÉLŐ!
Ajka Városi Sportcentrum. Vezeti: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)
AJKA: Simon B. – Tóth G. (Szarka B., 17.), Bacsa B., Kenderes Z., Csorba N.  – Bocskay B., Németh E. – Doncsecz, Szabó B., Artner D.Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás
CSÁKVÁR: Bozó – Lakatos K., Komlósi B., Lorentz, Pál B., Helembai – Major G.,Kancsij, Zahorán, Ásványi – Pesti Z. Vezetőedző: Berndt András

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig várakozáson felül szereplő Ajka az eddig mindössze egyszer nyerő Csákvár ellen.

 

Csákvár NB II 8. forduló NB II Ajka labdarúgó NB II élő közetítés
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