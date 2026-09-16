Nemzeti Sportrádió

Befedték a kecskeméti Széktói Stadion „napos“ oldali lelátóját

F. B.F. B.
2026.09.16. 22:15
null
Befedték a KTE stadionjának városi oldali lelátóját (Fotó: kecskemetite.hu)
Címkék
NB II KTE labdarúgó NB II Kecskemét stadionfelújítás
Lezárult a Kecskeméti TE lelátófelújítási projektje, szerdán hivatalosan is átadták a Széktói Stadion városi, más néven „napos“ oldalát, a megújuló lelátót szombaton, a Szeged elleni bajnokival avatják fel – számolt be róla a klub honlapja.

Az átadó eseményre természetesen az immáron fedett lelátón került sor, amelyen az ügyvezető, dr. Filus Andor mellett Vámos Tibor, az MLSZ versenyigazgatója, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, valamint Kispál Balázs, a stadiont üzemeltető Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője vett részt.

Dr. Filus Andor beszédében hangsúlyozta, hogy a bruttó 700 millió forint összköltségű projekt – mely 70 százalékos taoforrás felhasználásával valósult meg – többoldalú összefogás eredményeként jöhetett létre.

Az 1962-ben épült Széktói Stadion modernizációjának ez már a harmadik üteme volt. Az első komoly lépést az NB I-be való feljutásunk jelentette, amelyet a pályatest teljes cseréje követett, most pedig a városi oldal befedésével és a kiszolgáló egységek megújulásával újabb hatalmas lépést tettünk előre. A drukkerek a szeptember 19-i hazai bajnoki mérkőzésen már birtokba is vehetik a modern lelátót“ – mondta a klubhonlapon dr. Filus Andor.

A lelátó befedése mellett további fejlesztések valósultak meg. A szurkolói komfortot érintő legfontosabb elem, hogy immáron a nézőtéren kap helyet két büfé, a korábbi földtöltés helyére új vizesblokkok, valamint az utánpótlás számára öltözők és eszköztárolók is kerültek. Az ügyvezető hozátettte, szeretnék a jövőben tovább fejleszteni az infrastruktúrát.

Az új lelátó szombaton a szurkolók előtt is megnyílik, a kecskeméti csapat az NB II 8. fordulójában a Szegedet fogadja 19 órakor.

A klubbal kapcsolatos további hír, hogy a jövőben a Széktói Stadion „A” szektora a nemrégiben elhunyt Karakas Ferenc nevét őrzi majd, illetve emléktáblát helyeznek el, hogy a szakember több évtizedes hagyatékát méltó módon őrizhesse meg az utókornak a város, a kecskeméti labdarúgó-közösség és a szurkolók. A szektor kifejezetten az utánpótlás-sportolók helyét biztosítaná a jövőben a lelátón.

A KTE hét forduló után 14 ponttal a 3. helyen áll az NB II-ben.

 

NB II KTE labdarúgó NB II Kecskemét stadionfelújítás
Legfrissebb hírek

Lovrencsics Balázs: Sohasem voltam elájulva önmagamtól

Labdarúgó NB II
2026.09.13. 11:33

Lezárul a HELL és a DVTK labdarúgócsapatának hosszú éveken át tartó, közös időszaka

Labdarúgó NB II
2026.09.10. 11:23

Három érkező, egy távozó az NB II-es Nagykanizsánál

Labdarúgó NB II
2026.09.09. 07:12

Feczkó Tamás erőddé változtatná a DVTK-stadiont

Labdarúgó NB II
2026.09.09. 06:33

Németh Dániel duplájával fordított és nyert a Videoton a DVTK ellen

Labdarúgó NB II
2026.09.07. 21:23

Ádám Martin debütált, négygólos döntetlennel maradt zsinórban harmadik meccsén veretlen a Szeged

Labdarúgó NB II
2026.09.06. 19:00

Ikszelt a Barcika a Kecskeméttel, először győzött ősszel a Misleny, fölényesen nyert a Soroksár – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.09.05. 20:57

A kihagyott tizenegyes nem fért bele a Szentlőrincnek, tovább menetel a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
2026.09.05. 20:57