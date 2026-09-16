Befedték a kecskeméti Széktói Stadion „napos“ oldali lelátóját
Az átadó eseményre természetesen az immáron fedett lelátón került sor, amelyen az ügyvezető, dr. Filus Andor mellett Vámos Tibor, az MLSZ versenyigazgatója, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, valamint Kispál Balázs, a stadiont üzemeltető Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője vett részt.
Dr. Filus Andor beszédében hangsúlyozta, hogy a bruttó 700 millió forint összköltségű projekt – mely 70 százalékos taoforrás felhasználásával valósult meg – többoldalú összefogás eredményeként jöhetett létre.
„Az 1962-ben épült Széktói Stadion modernizációjának ez már a harmadik üteme volt. Az első komoly lépést az NB I-be való feljutásunk jelentette, amelyet a pályatest teljes cseréje követett, most pedig a városi oldal befedésével és a kiszolgáló egységek megújulásával újabb hatalmas lépést tettünk előre. A drukkerek a szeptember 19-i hazai bajnoki mérkőzésen már birtokba is vehetik a modern lelátót“ – mondta a klubhonlapon dr. Filus Andor.
A lelátó befedése mellett további fejlesztések valósultak meg. A szurkolói komfortot érintő legfontosabb elem, hogy immáron a nézőtéren kap helyet két büfé, a korábbi földtöltés helyére új vizesblokkok, valamint az utánpótlás számára öltözők és eszköztárolók is kerültek. Az ügyvezető hozátettte, szeretnék a jövőben tovább fejleszteni az infrastruktúrát.
Az új lelátó szombaton a szurkolók előtt is megnyílik, a kecskeméti csapat az NB II 8. fordulójában a Szegedet fogadja 19 órakor.
A klubbal kapcsolatos további hír, hogy a jövőben a Széktói Stadion „A” szektora a nemrégiben elhunyt Karakas Ferenc nevét őrzi majd, illetve emléktáblát helyeznek el, hogy a szakember több évtizedes hagyatékát méltó módon őrizhesse meg az utókornak a város, a kecskeméti labdarúgó-közösség és a szurkolók. A szektor kifejezetten az utánpótlás-sportolók helyét biztosítaná a jövőben a lelátón.
A KTE hét forduló után 14 ponttal a 3. helyen áll az NB II-ben.