Nemzeti Sportrádió

Feczkó Tamás véget vetne a bajnoki nyeretlenségi böjtnek

B. L.B. L.
2026.09.19. 11:48
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Feczkó Tamás
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DVTK NB II Feczkó Tamás labdarúgó NB II
Szombaton lesz 287 napja, hogy a DVTK bajnokit nyert hazai pályán – Feczkó Tamás a hétközi Mol Magyar Kupa-siker után az NB II-ben is győzelemmel mutatkozna be a kispadon.

Jóval több van a Diósgyőr játékában annál, amit a négy pontja és a tabellán elfoglalt 14. helyezése elsőre sugall. Feczkó Tamás vezetőedző kinevezését követő első, szerdai mérkőzésén jelzésértékű győzelmet aratott, hiszen a csapat 4–1-re verte meg a Videotont a Magyar Kupában, szombaton pedig már a bajnokságban mutathatja meg, hogy a tabella nem tükrözi a gárda erejét.

A Feczkó Tamás érkezése előtti adatok alapján a diósgyőriek több támadójátékkal kapcsolatos mutatóban az NB II élmezőnyéhez tartoztak. Kiemelkedően sokat birtokolták a labdát, sokszor építkeztek középen és a széleken, jól forgatták a játékot, sokszor jutottak el a támadóharmadig, gólhelyzeteket dolgoztak ki, miközben a magas letámadásuk is intenzívnek számított a többi csapathoz viszonyítva. Mindez meccsenként 2.68-as várhatógól-, azaz xG-mutatót eredményezett, az első hat találkozón mégis csupán hat gólt szereztek – rettenetes volt tehát a helyzetkihasználásuk.

Emellett a védekezésen is akad munka bőven, a csapat hátsó alakzata nagyon ingatagnak tűnik (ezt jelzi, hogy tizenöt gólt kapott), és a kapuban sem láthattunk eddig meg­győző teljesítményt. A 49 éves szakembernek van rutinja a csapatok felrázásában: a Honvédot 2025 januárjában az NB II utolsó helyén vette át, tavasszal a nyolcadik helyig vezette, a következő idényben pedig feljuttatta az élvonalba – most Diósgyőrben várnak tőle hasonló fordulatot.

A negyedik helyen álló, 13 pontos Gyirmót elleni meccs rögtön szintfelmérő lesz, a DVTK ráadásul bajnokin legutóbb 2025. december 6-án nyert hazai pályán, amikor 2–0-ra legyőzte a Nyíregyházát – ennek szombaton lesz 287 napja.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
Szeptember 19., szombat
16.00: FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár
17.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár
17.00: Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC
19.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Szeptember 20., vasárnap
16.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló
16.00: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny
19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC

 

 

DVTK NB II Feczkó Tamás labdarúgó NB II
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