NB II: A DVTK szerzett előnyt a Gyirmót FC Győr ellen

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–GYIRMÓT FC GYŐR 1-0 (1-0) - ÉLŐ

Diósgyőr, 1500 néző. Vezeti: Bogár Gergő (Tőkés Róbert, Dobos Dominik)

DIÓSGYŐR: Gróf – Szekszárdi, Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai, Bényei, Bokros – Molnár G., Babinszky, Gálfi. Vezetőedző: Feczkó Tamás

GYIRMÓT: Papp – Nagy T., Lányi, Pejovic, Medgyes – Kiss N., Berecz – Szabó M., Rácz, Iván – Novák. Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Molnár G. (17.).



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A mérkőzés lapos beharangozóját itt olvashatják el.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Feczkó Tamás vezetőedző visszatérése utáni első bajnokiját játszó Diósgyőri VTK a bajnokságban már négy győzelemnél járó Gyirmót FC Győr ellen.