Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Paks 0–0

NB II: A DVTK szerzett előnyt a Gyirmót FC Győr ellen

BERECZ CSABABERECZ CSABA
2026.09.19. 16:52
null
Visszatérése óta Feczkó Tamásnak, a Gyirmót elleni találkozó az első bajnokija a Diósgyőr kispadján (Fotó: dvtk.eu)
Címkék
NB II 8. forduló DVTK NB II Gyirmót FC Győr Diósgyőr élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 14. helyen álló Diósgyőri VTK a 4. Gyirmót FC Győrt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–GYIRMÓT FC GYŐR 1-0 (1-0) - ÉLŐ
Diósgyőr, 1500 néző. Vezeti: Bogár Gergő (Tőkés Róbert, Dobos Dominik)
DIÓSGYŐR: Gróf – Szekszárdi, Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai, Bényei, Bokros – Molnár G., Babinszky, Gálfi. Vezetőedző: Feczkó Tamás
GYIRMÓT: Papp – Nagy T., Lányi, Pejovic, Medgyes – Kiss N., Berecz – Szabó M., Rácz, Iván – Novák. Vezetőedző: Weitner Ádám  
Gólszerző: Molnár G. (17.).
 

Cikkünk folyamatosan frissül...


A mérkőzés lapos beharangozóját itt olvashatják el.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Feczkó Tamás vezetőedző visszatérése utáni első bajnokiját játszó Diósgyőri VTK a bajnokságban már négy győzelemnél járó Gyirmót FC Győr ellen. 

 

NB II 8. forduló DVTK NB II Gyirmót FC Győr Diósgyőr élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II
Legfrissebb hírek

A Kanizsa hatalmas góllal vezetést szerzett a Vidi ellen

Labdarúgó NB II
38 perce

NB II: már hárommal vezet a Mezőkövesd a Barcika ellen, előnyben a DVTK a Gyirmóttal szemben – ÉLŐ eredménykövető a 8. forduló mérkőzéseiről!

Labdarúgó NB II
1 órája

Félidőben hárommal vezet a Mezőkövesd a Kazincbarcika ellen

Labdarúgó NB II
1 órája

Záporoznak a lapok, de továbbra sincs gól az Ajka–Csákvár meccsen

Labdarúgó NB II
1 órája

Feczkó Tamás véget vetne a bajnoki nyeretlenségi böjtnek

Labdarúgó NB II
6 órája

Három különböző időpontban pótolják a három elhalasztott NB II-es meccset

Labdarúgó NB II
2026.09.17. 18:41

Befedték a kecskeméti Széktói Stadion „napos“ oldali lelátóját

Labdarúgó NB II
2026.09.16. 22:15

A DVTK meg akarta tartani fiatal védőjét, ő örömmel hosszabbított szerződést

Labdarúgó NB II
2026.09.15. 11:08