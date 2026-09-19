NB II: A DVTK szerzett előnyt a Gyirmót FC Győr ellen
LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
DIÓSGYŐRI VTK–GYIRMÓT FC GYŐR 1-0 (1-0) - ÉLŐ
Diósgyőr, 1500 néző. Vezeti: Bogár Gergő (Tőkés Róbert, Dobos Dominik)
DIÓSGYŐR: Gróf – Szekszárdi, Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai, Bényei, Bokros – Molnár G., Babinszky, Gálfi. Vezetőedző: Feczkó Tamás
GYIRMÓT: Papp – Nagy T., Lányi, Pejovic, Medgyes – Kiss N., Berecz – Szabó M., Rácz, Iván – Novák. Vezetőedző: Weitner Ádám
Gólszerző: Molnár G. (17.).
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A mérkőzés lapos beharangozóját itt olvashatják el.
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Feczkó Tamás vezetőedző visszatérése utáni első bajnokiját játszó Diósgyőri VTK a bajnokságban már négy győzelemnél járó Gyirmót FC Győr ellen.