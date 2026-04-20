Már jól van az eszméletét vesztő ajkai kapus, és várja a visszatérést

Az ütközés után rögvest mentőt hívtak a 28 éves játékoshoz, a játék hosszú percekig állt, majd Drabon Barnabás játékvezető a tizenegyespontra tetette le a labdát, s még mielőtt a kapust a pécsi kórházba elvitték, sárga lapot mutatott fel neki a bíró…

Szerencsére az ájulást követő ijedtségen kívül nem lett súlyosabb baj. Mint azt Gaál Bálinttól, az ajkaiak vezetőedzőjétől lapunk megtudta, Szabados István jól van, a baleset vétlen okozója, Bíró Márk a meccs után elnézést kért tőle, és mielőbbi gyógyulást kívánt neki.

„Köszönöm szépen a sok üzenetet, szerencsére már jól vagyok, nem történt komolyabb probléma – mondta a kapus az ajkaiak Facebook-oldalán. – Várom, hogy minél előbb visszatérhessek a pályára!”

A szintén vasárnapi Karcag–Kecskemét (1–2) találkozó 22. percében Szojma András egy fejpárbaj után alkartörést szenvedett. A vendégek 19 éves védőjét a karcagi kórházba szállították, a vizsgálatok szerint műteni is kell, erre minden bizonnyal Kecskeméten kerül sor. A játékos a körülményekhez képest jól van, de hosszú felépülés vár rá.