Nemzeti Sportrádió

Már jól van az eszméletét vesztő ajkai kapus, és várja a visszatérést

2026.04.20. 23:20
null
Szabados István már jobban van (Fotó: Szabó Miklós, archív)
Címkék
NB II Ajka Szojma András KTE labdarúgó NB II Kecskemét Szabados István
A labdarúgó NB II 26. fordulójában a vasárnapi HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka (1–1) mérkőzés 44. percében a hazaiak játékosa, Bíró Márk a vendégek kapusával, Szabados Istvánnal ütközött, a kapuvédő eszméletét vesztve terült el a gyepen, majd kórházba szállították. A Karcag–KTE találkozón pedig Szojma András sérült meg, akire műtét vár.

Az ütközés után rögvest mentőt hívtak a 28 éves játékoshoz, a játék hosszú percekig állt, majd Drabon Barnabás játékvezető a tizenegyespontra tetette le a labdát, s még mielőtt a kapust a pécsi kórházba elvitték, sárga lapot mutatott fel neki a bíró…

Szerencsére az ájulást követő ijedtségen kívül nem lett súlyosabb baj. Mint azt Gaál Bálinttól, az ajkaiak vezetőedzőjétől lapunk megtudta, Szabados István jól van, a baleset vétlen okozója, Bíró Márk a meccs után elnézést kért tőle, és mielőbbi gyógyulást kívánt neki.

Köszönöm szépen a sok üzenetet, szerencsére már jól vagyok, nem történt komolyabb probléma – mondta a kapus az ajkaiak Facebook-oldalán.  – Várom, hogy minél előbb visszatérhessek a pályára!”

A szintén vasárnapi Karcag–Kecskemét (1–2) találkozó 22. percében Szojma András egy fejpárbaj után alkartörést szenvedett. A vendégek 19 éves védőjét a karcagi kórházba szállították, a vizsgálatok szerint műteni is kell, erre minden bizonnyal Kecskeméten kerül sor. A játékos a körülményekhez képest jól van, de hosszú felépülés vár rá.

Kapcsolódó tartalom

Parázs hangulatú, két büntetőt hozó meccsen ikszelt a Kozármisleny és az Ajka

Cipf, illetve Kozics volt eredményes, Szabados kapust a mentő vitte el, Drabon játékvezető kilenc sárga lapot osztott ki.

Súlyos sérülés árnyékolja be a Kecskemét karcagi győzelmét

A KTE védője, Szojma András kartörést szenvedett, emiatt negyedórát állt a játék az első félidőben.

 

 

