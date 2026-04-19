Parázs hangulatú, két büntetőt hozó meccsen ikszelt a Kozármisleny és az Ajka

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–FC AJKA 1–1 (1–1)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Gajág, Turi (Mikolay, a szünetben) – Kocsis D., Kozics (Dóra, 81.) – Herczeg B. (Zsóri, a szünetben), Zamostny (Szalka, 85.), László K. (Csucsánszky, 74.) – Babinszky. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

AJKA: Szabados (Horváth D., 45+1.) – Nagy N. (Papp Cs., 49.), Tar, Kenderes Z., Papp M. (Katona I., 49.) – Sejben – Kovács N., Mohos, Kopácsi (Csörnyei, 85.), Doncsecz (Csóka, 85.) – Cipf. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Kozics (45+1. – 11-esből), ill. Cipf (10. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Czuczi Mátyás: – Az elején fejben nem volt ott mindenki a pályán... Volt két lesgól, egy véleményes kezezés a büntetőterületen belül, de nincs baj, ez most ilyen mérkőzés volt.

Gaál Bálint: – Küzdelmes találkozón igazságos végeredmény született.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés csendben kezdődött, majd egy ártalmatlannak tűnő szituációból büntetőhöz jutott a Ajka. Ezt Cipf váltotta gólra, de nem ünnepelt, mivel anno Mislenyből igazolt Ajkára. A gyorsan kapott gól megzavarta a hazai csapatot, amely nem találta a játékát. Több apró szabálytalanság jellemezte a félidő közepét, majd a 34. percben a hazai csapat rúghatott tizenegyest, amelyet Kozics csak a 45+1. percben értékesített. Sajnálatos módon ugyanis az esetnél a vendégek kapusa, Szabados megsérült, és 12 perccel később mentőautóban hagyta el a pályát.

A második játékrészt harcosabban kezdte a hazai csapat, Czuczi Mátyás kettőt is változtatott a szünetben, de csapata nem tudta megszerezni a vezetést. Így a két jó formában lévő csapat döntetlent játszott egymással, amivel alighanem mindkét fél elégedett lehet. 1–1