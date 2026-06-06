Női futsal NB I: megnyerte a bajnokságot a DEAC

A DEAC az első mérkőzésen 4–0-ra, majd a másodikon 2–1-re verte meg a TFSE-t, és május 30-án feltehette volna az i-re a pontot, ám szétlövés után hazai pályán kikapott fővárosi riválisától.

A felek a negyedik mérkőzésre visszatértek Budapestre, itt viszont már magabiztos volt a DEAC: az első félidőben már kétgólos előnye volt, s 5–1-re győzte le a TFSE-t, és megnyerte a bajnokságot.

A debrecenieknél Hardon Rita triplázott, az első gólt Gáll Zsófia, az ötödiket Bálint Regina szerezte. A TFSE találata Sárosi Dóra öngólja volt.

FUTSAL

Női NB I, döntő, 4. mérkőzés

TFSE-TENT Budapest–Debreceni EAC 1–5 (0–2)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a DEAC javára.