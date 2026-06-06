Seprenyi Sára a 8., Birkás Balázs a 14. helyen végzett Dunaremetén

A KEGYEIBE FOGADTA az időjárás szombaton a dunaremetei világkupaverseny résztvevőit, akik a záró napon a 200 méteres sprintszámban tehették próbára magukat a Sorjási bukónál.

Délelőtt a női kenu kettest leszámítva az összes versenyszámban rendeztek előfutamokat, kajak egyesben a férfiak és a nők között egyaránt egy honfitársunk jutott be a délutáni döntőbe.

A pénteki naphoz hasonlóan ezúttal is Seprenyi Sára szállította a legelőkelőbb magyar eredményt, tizedikként rajtolt a fináléban, a 37.41 másodperces teljesítménye összességében a nyolcadik helyre volt elegendő, 2.5 másodperccel maradt le a győztes német Luisa Puttkammertől.

„A végén kicsit hibáztam, de az elején szerintem nagyon jól jöttem. Elfáradtam a nap végére, azonban örülök, hogy döntőzhettem amellett, hogy a verseny szervezésében is részt vettem. A legjobb nyolcban végezni amúgy is jó eredménynek számít, szóval elégedett vagyok” – nyilatkozta Seprenyi Sára a Magyar Kajak-kenu Szövetségnek (MKKSZ).

Férfi kajakban a síkvízen K–2 200 méteren kétszeres világbajnok Birkás Balázs kvalifikált a döntőbe, amelyben 32.52 másodperces időeredménnyel a 14. pozícióban végzett. Ebben a versenyszámban a francia Raphaël Bonnard diadalmaskodott 30.79 másodperccel.

„Titkon vágytam arra, hogy ha jól megcsinálom a futamokat és nem hibázom, akkor döntőbe juthatok, szóval elégedett vagyok. Ennek a szakágnak az egyik nehézsége, hogy futamról futamra többet kell vállalnod a hullámokon és közben nem hibázhatsz. Örülök, hogy nem vittem túlzásba” – mondta MKKSZ-nek Birkás Balázs.

A kenu kettesek döntőjében három magyar egység volt érdekelt, Nagy Dániel és Neszmélyi Gergely a kilencedik, Bartók Dániel és Guiot Simon a tizedik helyen végzett, Nyári Sára és Petrik Adelin duója nyolcadikként zárt.