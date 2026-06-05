Takács Péter lett a DVTK vezetőedzője – hivatalos

Takács Péter az utolsó három bajnokin irányította a diósgyőrieket az NB I-ben, de az NB II-ben tovább folytathatja a munkát.

„Tisztában vagyok azzal, hogy nincs húsz éves edzői múltam, és egy csalódást keltő szezon után kell megmutatnunk, hogy mire vagyunk képesek – mondta Takács Péter, a DVTK közleményében. – Tapasztalatot csak idővel tudok szerezni, viszont a munkamorál és a klub iránti elkötelezettség az én esetemben egyáltalán nem lehet kérdés. Leginkább mentálisan szeretném magam felkészíteni erre a feladatra. Megvan, hogy milyen játékstílusban, milyen taktikai elképezlések szerint képzelem el a jövő évi DVTK-t, de azt is le kell szögezni, hogy a terveket majd a játékoskerethez szükséges igazítani. Azon viszont nem akarok változtatni, hogy olyan futballunk legyen, ami tetszik, amit szeretnek a szurkolók.”

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