Nemzeti Sportrádió

Takács Péter lett a DVTK vezetőedzője – hivatalos

R. P.R. P.
2026.06.05. 18:55
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Fotó: dvtk.eu
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DVTK NB II Takács Péter
A labdarúgó NB I-ből az NB II-be kieső DVTK a hivatalos honlapján bejelentette, hogy véglegesíti a megbízott vezetőedzőként dolgozó Takács Péter szerződését.

 

Takács Péter az utolsó három bajnokin irányította a diósgyőrieket az NB I-ben, de az NB II-ben tovább folytathatja a munkát.

Tisztában vagyok azzal, hogy nincs húsz éves edzői múltam, és egy csalódást keltő szezon után kell megmutatnunk, hogy mire vagyunk képesek – mondta Takács Péter, a DVTK közleményében. – Tapasztalatot csak idővel tudok szerezni, viszont a munkamorál és a klub iránti elkötelezettség az én esetemben egyáltalán nem lehet kérdés. Leginkább mentálisan szeretném magam felkészíteni erre a feladatra. Megvan, hogy milyen játékstílusban, milyen taktikai elképezlések szerint képzelem el a jövő évi DVTK-t, de azt is le kell szögezni, hogy a terveket majd a játékoskerethez szükséges igazítani. Azon viszont nem akarok változtatni, hogy olyan futballunk legyen, ami tetszik, amit szeretnek a szurkolók.”

A teljes közlemény ide kattintva érheti el.

 

DVTK NB II Takács Péter
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