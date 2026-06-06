Rutinos edzőt neveztek ki Tóth Balázs csapatánál

A Blackburn Rovers a 2025–2026-os idényt Michael O'Neill irányításával fejezte be, de a szakember az északír válogatottnál akarta tovább folytatni a munkát.

A Tóth Balázst is foglalkoztató másodosztályú csapat így új lehetőség után nézett, és végül visszahívta Tony Mowbray-t, aki 2017 és 2022 között már irányította a csapatot.

A rutinos szakvezető Blackburnből távozása óta irányította a Sunderlandet, a Birmingham Cityt és a West Bromwichot is, de 2025 áprilisa óta nem volt csapata.

A 62 éves Mowbray egy idényt a Premier League-ben is dolgozott, a 2008–2009-es bajnokságban a West Bromot irányította.