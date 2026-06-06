Nemzeti Sportrádió

Albek Anna: Én még a végén is izgultam – magyar reakciók a Metz BL-döntőbe jutása után

2026.06.06. 17:31
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Vámos Petra és Albek Anna BL-döntősek a Metcel (Fotó: Árvai Károly)
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Vámos Petra női kézi BL női kézilabda Metz Handball női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL Metz Albek Anna
A francia Metz Handball 32–27-re legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének szombati elődöntőjében. A mérkőzést követően Albek Anna és Vámos Petra, a franciák magyar játékosai értékelték csapatuk teljesítményét.

 

„Fantasztikus meccs volt, nehéz rá szavakat találni – mondta Vámos Petra a magyar újságírók gyűrűjében az interjúfolyosón. – Boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben. A klub történetében ez egy különleges alkalom, sokat vártunk arra, hogy meg tudjuk nyerni az elődöntőt. Nagyon együtt volt a csapat, mindenki tudta, mi a feladata.”

A magyar válogatott irányító hozzátette, az előző években szerzett plusz tapasztalat is biztos közrejátszott abban, hogy legyőzték a négyes döntőbe nyolc év után visszatérő Bukarestet. 

„Nem tudom, mi az oka. Amikor a pályára kerülök, a maximumot próbálom nyújtani. Most ez volt az edzői döntés” – reagált arra, hogy miért játszott kevesebbet a CSM ellen. A jobb kezén látható kötés kapcsán viszont elárulta: „Az FTC elleni negyeddöntő előtt eltört a kezem, ez még annak a hozománya, de már rendben van.”

VÉLEMÉNYEK
Tyra AXNÉR, a Metz balátlövője: – Fantasztikus hangulat volt az arénában, amiért nem győzök hálás lenni mindkét csapat szurkolótáborának, élmény volt pályára lépni ezen a meccsen. Büszke vagyok a csapatra, de maradt bennünk tartalék, ami biztató a döntőre nézve. Továbbra is egymás szemébe kell néznünk és bízni magunkban, hogy vasárnap is képesek lehetünk nyerni.
Crina PINTEA, a CSM beállója: – Nagyon kemény nap volt, túl nagy nyomást helyeztünk magunkra, teljesen indokolatlanul. Pihenni kell egyet és a bronzéremért mindent megtenni, egymás oldalán harcolni érte. Azért jöttünk Budapestre, hogy a végsőkig küzdjünk, a hétvégének még nincs vége!

 

Kézilabda
2 órája

Ötödikre már sikerült a Metznek a BL-döntőbe jutás

A magyar válogatott Albek Anna három góllal vette ki a részét a franciák történelmi sikeréből a budapesti négyes döntőben.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MVM DOME
ELŐDÖNTŐ
METZ HANDBALL (francia)–CSM Bucuresti (román) 32–27 (17–13)
Budapest, MVM Dome, 18500 néző. Vezette: Hansen, Madsen (dánok)
METZ: BUNDSEN 2 – Granier 3, Grandveau 2, NGOMBELE, BOUKTIT 8 (5), Axnér 3, VALENTINI 7. Csere: Novotná (kapus), Albek 3 (1), Zaadi 1, Borg 3, Vámos P. Edző: Emmanuel Mayonnade
CSM: Eriksson – Östergaard 4 (3), MASZLOVA 7 (1), Omoregie 3, Brnovics 2, Jaukovics 2, Friis 3. Csere: Moreschi (kapus), Anna M. Hansen 1, Freriks, Pintea 3, Szöke 2, Smits. Edző: Bojana Popovics
Az eredmény alakulása. 8. p.: 2–3. 14. p.: 6–6. 19. p.: 9–6. 23. p.: 13–9. 28. p.: 16–11. 36. p.: 19–16. 45. p.: 25–18. 52. p.: 28–22. 55. p.: 31–23. 
Kiállítások: –, ill. 4 perc
Hétméteresek: 6/6, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Emmanuel Mayonnade: – Tavaly ilyenkor nagyon szomorúak voltunk, negyvenöt percen át jól álltunk az Odense ellen, aztán kikaptunk. Kicsit féltünk is ettől a hétvégétől, hogy újra itt kell lennünk, néhány dolgot meg kellett változtatnunk az előző évhez képest. A lányok eddig is nagyon jó munkát végeztek, de korábban nem tudták maximálisan kiadni a tudásukat itt. Rá kellett jönnöm, mi hiányzik és hogyan lehet ezt véghez vinni, végre sikerült.
Bojana Popovics: – A Metz megérdemelten jutott be a döntőbe, rengeteg mindenben nőtt fölénk. Nem kezdtünk rosszul, de már kezdetben sem éreztem azt a szellemiséget a csapaton, amit elvártam. Egy kicsit jobban kellett volna élveznünk a meccset, kevésbé túlgondolni. Ez az egyetlen, amiért csalódtam a csapatomban, egyébként büszke vagyok, bízom benne, hogy vasárnap jobban kézilabdázunk.

 

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