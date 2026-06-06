Albek Anna: Én még a végén is izgultam – magyar reakciók a Metz BL-döntőbe jutása után

„Fantasztikus meccs volt, nehéz rá szavakat találni – mondta Vámos Petra a magyar újságírók gyűrűjében az interjúfolyosón. – Boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben. A klub történetében ez egy különleges alkalom, sokat vártunk arra, hogy meg tudjuk nyerni az elődöntőt. Nagyon együtt volt a csapat, mindenki tudta, mi a feladata.”

A magyar válogatott irányító hozzátette, az előző években szerzett plusz tapasztalat is biztos közrejátszott abban, hogy legyőzték a négyes döntőbe nyolc év után visszatérő Bukarestet.

„Nem tudom, mi az oka. Amikor a pályára kerülök, a maximumot próbálom nyújtani. Most ez volt az edzői döntés” – reagált arra, hogy miért játszott kevesebbet a CSM ellen. A jobb kezén látható kötés kapcsán viszont elárulta: „Az FTC elleni negyeddöntő előtt eltört a kezem, ez még annak a hozománya, de már rendben van.”