Cselgáncs ob: Pupp Réka tizedik bajnoki aranyérme

A Budaörsi Városi Sportcsarnok rendhagyó kezdeményezésnek ad otthont, ugyanis a sportág történetében először fordul elő, hogy egy hétvégén bonyolítják le az országos egyéni és csapatbajnokságot is. A történelmi esemény rangját emelte, hogy az olimpiai indulásra pályázó legjobbak is elindultak – mintegy felvezetésként a hónap közepén Ulánbátorban rajtoló, kétéves olimpiai kvalifikációs időszakra.

Tavaly Zalaegerszeg adott otthont az ob-nak 36 klub 118 dzsúdósának a részvételével, s akkor szerezte meg tizedik aranyérmét az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián, akit májusban a Magyar Judoszövetség elnökévé választottak. Az MTK klasszisa három súlycsoportban (90, 100 és +100 kg) is felért a csúcsra. A 2025-os csapatbajnokságra pedig Mórahalmon került sor, ahol viszont csak három egyesület képviseltette magát hat csapattal.

A budaörsi seregszemlén – melyen 44 klub 144 cselgáncsozója indult – a kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes Pupp Réka ellenállhatatlan dzsúdóval ment végig az ellenfeleken, és a döntőben is ipponnal verte Szabó Cseperkét. Ugyancsak hozta a papírformát a szintén válogatott Gyertyás Róza, a tavalyi, budapesti világbajnokság bronzérmese 57 kilóban állhatott a dobogó tetejére. A világbajnokságokon négy érmet gyűjtő és már csak elvétve versenyző Mészáros Anett 38 évesen nyerte meg hetedik aranyát az országos bajnokságokon.

Nem szerezhette meg ötödik ob-elsőségét ugyanakkor a vb-harmadik és kétszeres Európa-bajnok Özbas Szofi, aki nemrég súlyos térdsérülést szenvedett, és csak jövőre térhet vissza a tatamira.

A férfiaknál a 2024-ben Eb-bronzérmes Pongrácz Bence verhetetlen volt 66 kilóban, a 37 éves, háromszoros Eb-bronzérmes Ungvári Attila pedig a szokásos 81 helyett ezúttal 100 kilóban indult, melynek döntőjében kikapott Lakos Mátétól. Az amúgy 100 kilós, szintén válogatott Vég Zsombor az ob-n nehézsúlyban próbált szerencsét, és „pluszban” sem talált legyőzőre.

Az ob-k 1953 óta íródó történetében Kristóf János és Tamási Ibolya a csúcstartó, egyaránt 13 aranyéremmel.

A vasárnapi csb 11 órakor kezdődik a budaörsi csarnokban.

CSELGÁNCS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAÖRS

Az egyéni verseny győztesei

Férfiak

60 kg: Naji Dávid (Kaposvári VSE)

66 kg: Pongrácz Bence (VSD)

73 kg: Gábor Áron (MTK Budapest)

81 kg: Tóth Benedek (MTK Budapest)

90 kg: Nerpel Gergely (TFSE)

100 kg: Lakos Máté (RHDSE)

+100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE)

Nők

48 kg: Kőszegi Rebeka (MTK Budapest)

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE)

57 kg: Gyertyás Róza (BHSE)

63 kg: Varga Brigitta (MTK Budapest)

70 kg: Kriza Anna (BHSE)

78 kg: Sági Nikolett (KSI SE)

+78 kg: Mészáros Anett (Szatymaz)