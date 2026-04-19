Súlyos sérülés árnyékolja be a Kecskemét karcagi győzelmét

Sajnálatos módon Szojma András a kezét törte (Fotó: Réti Attila/KTE)

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

KARCAGI SC–KECSKEMÉTI TE 1–2 (0–2)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 650 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Szabó Dániel)

KARCAG: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T. (Győri Á., a szünetben), Fazekas L., László D. – Szűcs K. (Sághy, a szünetben), Hidi P. (Girsik Á., a szünetben), Osztrovka, Pap Zs. (Fekete O., a szünetben) – Kohut, Kaye. Vezetőedző: Varga Attila

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma (Horváth A., 38. ) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 57.), Eördögh – Szabó B. (Bocskay, 88.), Pálinkás, Beke (Czékus, 88.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Fazekas L. (49.), ill. Beke (42.), Pálinkás (45+15.)

Kiállítva: Osztrovka (74.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Ezt a mérkőzést az első félidőben veszítettük el. Nem véletlenül cseréltem négyet a szünetben, a padról beállók viszont rendkívül jól szálltak be a meccsbe. Megvoltak a ziccereink, vissza is jöttünk, de amíg az ellenfél támadói eltalálták a kaput, addig mi csak körbelövöldöztük azt. Szojma Andrásnak mihamarabbi felépülést kívánunk!

Tímár Krisztián: – Nagyon fontos három pontot szerzetünk egy nem mindennapi hangulatú és hosszúságú összecsapáson. Sajnos Szojma Andris nagyon súlyos kéztörést szenvedett, innen is mihamarabbi felépülést kívánok neki. Jól kezdtük a mérkőzést, uraltuk, s az ellenfelünket dicséri, hogy nem adta fel, és visszajött a második félidőben. Két meccslabdát is elhibáztunk a végén, de összességében megérdemelten nyertünk.

Az első játékrészben a Kecskemét fölénye érvényesült (Fotó: Réti Attila)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első komolyabb helyzet a hazaiak előtt adódott, egy szöglet után Szekszárdi Tamás fejelt fölé, a folytatásban azonban a Kecskemét fokozatosan átvette az irányítást, mezőnyfölénybe került, és több veszélyes támadást is vezetett, főként Beke Péter révén, aki többször is próbára tette a kapust, illetve a kapufát is. A félidő közepén egy súlyos sérülés – Szojma András kartörése – miatt hosszabb ideig állt a játék. A kényszerszünet után a KTE maradt lendületben, majd meg is szerezte a vezetést, egy hazai labdavesztés után Beke Péter talált be távolról. Nem sokkal később tovább növelte az előnyét Tímár Krisztián együttese, miután Szabó Bálint önzetlenül Pálinkás Gergő elé tálalt, így a szünetre 2–0-s vendégvezetéssel vonultak a csapatok.

A félidőben négyet is cserélt a Karcag, amely hatalmas lendülettel kezdte a játékrészt, ráadásul gyorsan szépíteni tudott – egy szöglet után Fazekas Lóránt fejelt a hálóba –, újfent nyílttá téve a találkozót. Ezt követően a hazaiak nyomást gyakoroltak ellenfelükre, több helyzetet is kialakítva, de közben körbelövöldözve a Kecskemét kapuját, miközben a vendégcsapat időnként kontrákból veszélyeztetett. A nagykunsági gárda Osztrovka Maxim kiállítása miatt emberhátrányba került, ám ez nem látszott meg a játékán. Összességében a Kecskemét az első félidőben mutatott hatékony támadójátékának köszönhetően győzött, így megérdemelten vitte el a három pontot Karcagról, igaz, a súlyos karsérülés beárnyékolja a sikert. 1–2