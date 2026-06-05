Gundel-Takács Bence: Képtelenség, hogy mi vagyunk a legsportszerűtlenebbek!



A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közzétette a sportszerűségi (fair play) tabellát az első két osztályban. A csapatok pontja a mérkőzésellenőrök jelentésén alapul, és fontos tényező a sárga és piros lapok száma, az ellenfél, valamint a játékvezetői csapat iránt tanúsított tisztelet, a csapatvezetők, továbbá a nézők magatartása. Nos, az élvonalban nem meglepő módon az MTK Budapest bizonyult a legsportszerűbb klubnak.

„Természetesen más tabellán szerettünk volna ennyire elöl végezni, de legalábbis sokkal közelebb a dobogóhoz – mondta lapunknak Kata Mihály, a bajnokságban a tizedik helyen záró kék-fehérek 24 éves csapatkapitánya. – Viszont ha már ez sajnos nem sikerült, jó érzés, hogy ebben a rangsorban elöl vagyunk. Hogy mi ennek az oka? A szurkolóink nem durvulnak, a játékosok személyisége pedig fontos szempont: eleve nem kerülhet a csapathoz, akiről tudni lehet, hogy hőzöngő, balhés típus. Lehetünk őszinték: Bognár István, Kádár Tamás vagy éppen Németh Krisztián is fel tudja kapni a vizet, de figyelek arra, hogy a szabályok szerint csak én beszélhetek a játékvezetővel. Én sem értek egyet mindig minden ítélettel, de a véleményt normálisan közölhetjük akkor is, ha feszült a mérkőzés, nagy a tét és mindenkiben dolgozik az adrenalin. Ha valaki átlépne egy határt meccs közben, elképzelhető, hogy a hétközi edzésen félrehívnám, leülnénk beszélni arról, hogy szerintem nem volt helyes, amit mondott vagy tett, de ilyenre eddig nem volt szükség, mert alapvetően kulturált, tisztelettudó csapat a miénk. Sárga lapokat nyilván mi is kapunk, én sem keveset, az agresszív labdaszerző játékomat időnként tévesen ítélik meg a bírók, de ez benne van a futballban. Az ellenfeleknek is megadjuk a kellő tiszteletet, valóban nem vagyunk balhés csapat.”

Ez így van – de akkor melyik az?

Talán váratlan, hogy a lista végén a Zalaegerszeg végzett. Hogy a sárga lapok, a nézői viselkedés milyen súllyal esik latba, nem egyértelmű, de azok után, hogy az Újpest–Ferencváros mérkőzés közben a pályára szaladt egy hazai drukker (jelentős kárt okozva a lila-fehéreknek), legalábbis nehéz elképzelni, mit követhettek el a zalaiak, hogy az utolsó helyen végezzenek.

„Ha tippelnem kell, azt mondanám: a mezőny második felében lehetünk – válaszolta Gundel-Takács Bence, a ZTE FC kapusa arra a kérdésre, a felsorolt szempontok alapján hányadik helyre tenné csapatát. – Szenvedélyes a csapatunk, a kispadunkon zajlik az élet, nagyon magas hőfokon élik meg a stábtagok a mérkőzéseket, és tudom, látom, Szendrei Norbert vagy Várkonyi Bence szóvá teszi, ha téves ítélettel sújtanak minket, de sohasem durván, a hangnemre mindig odafigyelünk. Más kérdés, hogy a folyosón, a kivonulás előtt időnként szól a játékvezető Norbinak: ne jöjjön reklamálni! Nos, ő a csapatkapitány, neki engedélyezve van a kommunikálás a bíróval, szóval, az is érdekes lenne, a futballisták miképpen értékelik a játékvezetőktől kapott tiszteletet… Szóval a sportszerűségi tabellán a hetedik-nyolcadik helyen lehetünk reálisan.”

Ezt követően ismertettük a végeredményt a kapussal.

„Hogyan? Utolsók vagyunk? Nem, ez képtelenség! – reagált Gundel-Takács Bence. – Nem hinném, hogy ez reális, a szurkolóink és a játékosaink viselkedése sem indokolja ezt a helyezést. Nagyon fura ez, még a kupadöntőben érzett nyomást is elviseltük. Nagyon meglepne, ha a miénk lenne a legsportszerűtlenebb csapat.”

A másodosztályban a Tiszakécske végzett az élen, a Szegednek csalódást keltő idénye után aligha vigasz, hogy itt előkelő helyen zárt, míg a feljutást ünneplő Vasas és Honvéd öltözőjében nem szomorkodnak amiatt, hogy a mezőny második felében vannak ebben a rangsorban.

1. MTK Budapest, 2. Puskás Akadémia, 3. Kisvárda, 4. Paks, 5. DVTK, 6. Kazincbarcika, 7. ETO FC, 8. Nyíregyháza, 9. DVSC, 10. Ferencváros, 11. Újpest, 12. ZTE Az NB I 2025–2026-os idényének sportszerűségi rangsora

AZ NB I VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 33 20 9 4 65–30 +35 69 2. Ferencvárosi TC 33 21 5 7 67–31 +36 68 3. Paksi FC 33 15 8 10 63–46 +17 53 4. Debreceni VSC 33 14 11 8 51–41 +10 53 5. Zalaegerszegi TE 33 13 9 11 49–43 +6 48 6. Puskás Akadémia 33 13 7 13 43–43 0 46 7. Újpest FC 33 11 7 15 48–57 –9 40 8. Kisvárda 33 11 7 15 36–49 –13 40 9. Nyíregyháza Spartacus 33 10 10 13 47–57 –10 40 10. MTK Budapest 33 9 11 13 55–62 –7 38 11. Diósgyőri VTK 33 6 10 17 39–65 –26 28 12. Kazincbarcika 33 6 4 23 31–70 –39 22 A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

1. Tiszakécske, 2. Szeged, 3. Karcag, 4. Kozármisleny, 5. BVSC, 6. Mezőkövesd, 7. Budafok, 8. Békéscsaba, 9. Szentlőrinc, 10. Soroksár, 11. Vasas, 12. Kecskemét, 13. Bp. Honvéd, 14. Ajka, 15. Videoton, 16. Csákvár Az NB II 2025–2026-os idényének sportszerűségi rangsora