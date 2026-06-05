Gundel-Takács Bence: Képtelenség, hogy mi vagyunk a legsportszerűtlenebbek!
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közzétette a sportszerűségi (fair play) tabellát az első két osztályban. A csapatok pontja a mérkőzésellenőrök jelentésén alapul, és fontos tényező a sárga és piros lapok száma, az ellenfél, valamint a játékvezetői csapat iránt tanúsított tisztelet, a csapatvezetők, továbbá a nézők magatartása. Nos, az élvonalban nem meglepő módon az MTK Budapest bizonyult a legsportszerűbb klubnak.
„Természetesen más tabellán szerettünk volna ennyire elöl végezni, de legalábbis sokkal közelebb a dobogóhoz – mondta lapunknak Kata Mihály, a bajnokságban a tizedik helyen záró kék-fehérek 24 éves csapatkapitánya. – Viszont ha már ez sajnos nem sikerült, jó érzés, hogy ebben a rangsorban elöl vagyunk. Hogy mi ennek az oka? A szurkolóink nem durvulnak, a játékosok személyisége pedig fontos szempont: eleve nem kerülhet a csapathoz, akiről tudni lehet, hogy hőzöngő, balhés típus. Lehetünk őszinték: Bognár István, Kádár Tamás vagy éppen Németh Krisztián is fel tudja kapni a vizet, de figyelek arra, hogy a szabályok szerint csak én beszélhetek a játékvezetővel. Én sem értek egyet mindig minden ítélettel, de a véleményt normálisan közölhetjük akkor is, ha feszült a mérkőzés, nagy a tét és mindenkiben dolgozik az adrenalin. Ha valaki átlépne egy határt meccs közben, elképzelhető, hogy a hétközi edzésen félrehívnám, leülnénk beszélni arról, hogy szerintem nem volt helyes, amit mondott vagy tett, de ilyenre eddig nem volt szükség, mert alapvetően kulturált, tisztelettudó csapat a miénk. Sárga lapokat nyilván mi is kapunk, én sem keveset, az agresszív labdaszerző játékomat időnként tévesen ítélik meg a bírók, de ez benne van a futballban. Az ellenfeleknek is megadjuk a kellő tiszteletet, valóban nem vagyunk balhés csapat.”
Ez így van – de akkor melyik az?
Talán váratlan, hogy a lista végén a Zalaegerszeg végzett. Hogy a sárga lapok, a nézői viselkedés milyen súllyal esik latba, nem egyértelmű, de azok után, hogy az Újpest–Ferencváros mérkőzés közben a pályára szaladt egy hazai drukker (jelentős kárt okozva a lila-fehéreknek), legalábbis nehéz elképzelni, mit követhettek el a zalaiak, hogy az utolsó helyen végezzenek.
„Ha tippelnem kell, azt mondanám: a mezőny második felében lehetünk – válaszolta Gundel-Takács Bence, a ZTE FC kapusa arra a kérdésre, a felsorolt szempontok alapján hányadik helyre tenné csapatát. – Szenvedélyes a csapatunk, a kispadunkon zajlik az élet, nagyon magas hőfokon élik meg a stábtagok a mérkőzéseket, és tudom, látom, Szendrei Norbert vagy Várkonyi Bence szóvá teszi, ha téves ítélettel sújtanak minket, de sohasem durván, a hangnemre mindig odafigyelünk. Más kérdés, hogy a folyosón, a kivonulás előtt időnként szól a játékvezető Norbinak: ne jöjjön reklamálni! Nos, ő a csapatkapitány, neki engedélyezve van a kommunikálás a bíróval, szóval, az is érdekes lenne, a futballisták miképpen értékelik a játékvezetőktől kapott tiszteletet… Szóval a sportszerűségi tabellán a hetedik-nyolcadik helyen lehetünk reálisan.”
Ezt követően ismertettük a végeredményt a kapussal.
„Hogyan? Utolsók vagyunk? Nem, ez képtelenség! – reagált Gundel-Takács Bence. – Nem hinném, hogy ez reális, a szurkolóink és a játékosaink viselkedése sem indokolja ezt a helyezést. Nagyon fura ez, még a kupadöntőben érzett nyomást is elviseltük. Nagyon meglepne, ha a miénk lenne a legsportszerűtlenebb csapat.”
A másodosztályban a Tiszakécske végzett az élen, a Szegednek csalódást keltő idénye után aligha vigasz, hogy itt előkelő helyen zárt, míg a feljutást ünneplő Vasas és Honvéd öltözőjében nem szomorkodnak amiatt, hogy a mezőny második felében vannak ebben a rangsorban.
|1. MTK Budapest, 2. Puskás Akadémia, 3. Kisvárda, 4. Paks, 5. DVTK, 6. Kazincbarcika, 7. ETO FC, 8. Nyíregyháza, 9. DVSC, 10. Ferencváros, 11. Újpest, 12. ZTE
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.
|1. Tiszakécske, 2. Szeged, 3. Karcag, 4. Kozármisleny, 5. BVSC, 6. Mezőkövesd, 7. Budafok, 8. Békéscsaba, 9. Szentlőrinc, 10. Soroksár, 11. Vasas, 12. Kecskemét, 13. Bp. Honvéd, 14. Ajka, 15. Videoton, 16. Csákvár
|AZ NB II VÉGEREDMÉNYE
|1. Vasas FC
30
20
4
6
59–26
+33
64
|2. Budapest Honvéd
30
18
5
7
49–26
+23
59
|3. Kecskeméti TE
30
16
3
11
49–39
+10
51
|4. Kozármisleny
30
13
9
8
38–40
–2
48
|5. Mezőkövesd
30
13
7
10
37–34
+3
46
|6. Csákvár
30
12
10
8
43–37
+6
46
|7. BVSC-Zugló
30
12
5
13
36–30
+6
41
|8. Videoton FC Fehérvár
30
10
9
11
37–33
+4
39
|9. Szeged-Csanád GA
30
9
9
12
29–34
–5
36
|10. Tiszakécske*
30
10
9
11
37–44
–7
35
|11. Karcagi SC
30
9
8
13
29–41
–12
35
|12. FC Ajka
30
10
3
17
23–40
–17
33
|13. Soroksár SC
30
8
9
13
41–45
–4
33
|14. Szentlőrinc
30
7
12
11
35–42
–7
33
|15. Budafoki MTE
30
7
8
15
33–49
–16
29
|16. Békéscsaba
30
6
10
14
27–42
–15
28
|*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.