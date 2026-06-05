Nemzeti Sportrádió

Gundel-Takács Bence: Képtelenség, hogy mi vagyunk a legsportszerűtlenebbek!

SOMOGYI ZSOLTSOMOGYI ZSOLT
2026.06.05. 06:31
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Gundel-Takács Bence szerint néhány csapatot azért megelőzhetett volna a sportszerűségi rangsorban a ZTE... (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)
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NB II ZTE NB I Gundel-Takács Bence
Az MTK Budapest volt a legsportszerűbb csapat a legutóbbi NB I-es idényben, míg a vonatkozó élvonalbeli rangsor végén meglepetésre a ZTE FC végzett.


A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közzétette a sportszerűségi (fair play) tabellát az első két osztályban. A csapatok pontja a mérkőzésellenőrök jelentésén alapul, és fontos tényező a sárga és piros lapok száma, az ellenfél, valamint a játékvezetői csapat iránt tanúsított tisztelet, a csapatvezetők, továbbá a nézők magatartása. Nos, az élvonalban nem meglepő módon az MTK Budapest bizonyult a legsportszerűbb klubnak.

„Természetesen más tabellán szerettünk volna ennyire elöl végezni, de legalábbis sokkal közelebb a dobogóhoz – mondta lapunknak Kata Mihály, a bajnokságban a tizedik helyen záró kék-fehérek 24 éves csapatkapitánya. – Viszont ha már ez sajnos nem sikerült, jó érzés, hogy ebben a rangsorban elöl vagyunk. Hogy mi ennek az oka? A szurkolóink nem durvulnak, a játékosok személyisége pedig fontos szempont: eleve nem kerülhet a csapathoz, akiről tudni lehet, hogy hőzöngő, balhés típus. Lehetünk őszinték: Bognár István, Kádár Tamás vagy éppen Németh Krisztián is fel tudja kapni a vizet, de figyelek arra, hogy a szabályok szerint csak én beszélhetek a játékvezetővel. Én sem értek egyet mindig minden ítélettel, de a véleményt normálisan közölhetjük akkor is, ha feszült a mérkőzés, nagy a tét és mindenkiben dolgozik az adrenalin. Ha valaki átlépne egy határt meccs közben, elképzelhető, hogy a hétközi edzésen félrehívnám, leülnénk beszélni arról, hogy szerintem nem volt helyes, amit mondott vagy tett, de ilyenre eddig nem volt szükség, mert alapvetően kulturált, tisztelettudó csapat a miénk. Sárga lapokat nyilván mi is kapunk, én sem keveset, az agresszív labdaszerző játékomat időnként tévesen ítélik meg a bírók, de ez benne van a futballban. Az ellenfeleknek is megadjuk a kellő tiszteletet, valóban nem vagyunk balhés csapat.”     

Ez így van – de akkor melyik az?

Talán váratlan, hogy a lista végén a Zalaegerszeg végzett. Hogy a sárga lapok, a nézői viselkedés milyen súllyal esik latba, nem egyértelmű, de azok után, hogy az Újpest–Ferencváros mérkőzés közben a pályára szaladt egy hazai drukker (jelentős kárt okozva a lila-fehéreknek), legalábbis nehéz elképzelni, mit követhettek el a zalaiak, hogy az utolsó helyen végezzenek.

„Ha tippelnem kell, azt mondanám: a mezőny második felében lehetünk – válaszolta Gundel-Takács Bence, a ZTE FC kapusa arra a kérdésre, a felsorolt szempontok alapján hányadik helyre tenné csapatát. – Szenvedélyes a csapatunk, a kispadunkon zajlik az élet, nagyon magas hőfokon élik meg a stábtagok a mérkőzéseket, és tudom, látom, Szendrei Norbert vagy Várkonyi Bence szóvá teszi, ha téves ítélettel sújtanak minket, de sohasem durván, a hangnemre mindig odafigyelünk. Más kérdés, hogy a folyosón, a kivonulás előtt időnként szól a játékvezető Norbinak: ne jöjjön reklamálni! Nos, ő a csapatkapitány, neki engedélyezve van a kommunikálás a bíróval, szóval, az is érdekes lenne, a futballisták miképpen értékelik a játékvezetőktől kapott tiszteletet… Szóval a sportszerűségi tabellán a hetedik-nyolcadik helyen lehetünk reálisan.”

Ezt követően ismertettük a végeredményt a kapussal.

„Hogyan? Utolsók vagyunk? Nem, ez képtelenség! – reagált Gundel-Takács Bence. – Nem hinném, hogy ez reális, a szurkolóink és a játékosaink viselkedése sem indokolja ezt a helyezést. Nagyon fura ez, még a kupadöntőben érzett nyomást is elviseltük. Nagyon meglepne, ha a miénk lenne a legsportszerűtlenebb csapat.”

A másodosztályban a Tiszakécske végzett az élen, a Szegednek csalódást keltő idénye után aligha vigasz, hogy itt előkelő helyen zárt, míg a feljutást ünneplő Vasas és Honvéd öltözőjében nem szomorkodnak amiatt, hogy a mezőny második felében vannak ebben a rangsorban.

1. MTK Budapest, 2. Puskás Akadémia, 3. Kisvárda, 4. Paks, 5. DVTK, 6. Kazincbarcika, 7. ETO FC, 8. Nyíregyháza, 9. DVSC, 10. Ferencváros, 11. Újpest, 12. ZTE
Az NB I 2025–2026-os idényének sportszerűségi rangsora
   
AZ NB I VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC33209465–30+3569
  2. Ferencvárosi TC33215767–31+3668
  3. Paksi FC33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC331411851–41+1053
  5. Zalaegerszegi TE331391149–43+648
  6. Puskás Akadémia331371343–43046
  7. Újpest FC331171548–57–940
  8. Kisvárda331171536–49–1340
  9. Nyíregyháza Spartacus3310101347–57–1040
10. MTK Budapest339111355–62–738
11. Diósgyőri VTK336101739–65–2628
12. Kazincbarcika33642331–70–3922
A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.
1. Tiszakécske, 2. Szeged, 3. Karcag, 4. Kozármisleny, 5. BVSC, 6. Mezőkövesd, 7. Budafok, 8. Békéscsaba, 9. Szentlőrinc, 10. Soroksár, 11. Vasas, 12. Kecskemét, 13. Bp. Honvéd, 14. Ajka, 15. Videoton, 16. Csákvár
Az NB II 2025–2026-os idényének sportszerűségi rangsora
AZ NB II VÉGEREDMÉNYE
  1. Vasas FC

30

20

4

6

59–26

+33 

64 

  2. Budapest Honvéd

30

18

5

7

49–26

+23 

59 

  3. Kecskeméti TE

30

16

3

11

49–39

+10 

51 

  4. Kozármisleny

30

13

9

8

38–40

–2 

48 

  5. Mezőkövesd

30

13

7

10

37–34

+3 

46 

  6. Csákvár

30

12

10

8

43–37

+6 

46 

  7. BVSC-Zugló

30

12

5

13

36–30

+6 

41 

  8. Videoton FC Fehérvár

30

10

9

11

37–33

+4 

39 

  9. Szeged-Csanád GA

30

9

9

12

29–34

–5 

36 

10. Tiszakécske*

30

10

9

11

37–44

–7 

35 

11. Karcagi SC

30

9

8

13

29–41

–12 

35 

12. FC Ajka

30

10

3

17

23–40

–17 

33 

13. Soroksár SC

30

8

9

13

41–45

–4 

33 

14. Szentlőrinc

30

7

12

11

35–42

–7 

33 

15. Budafoki MTE

30

7

8

15

33–49

–16 

29 

16. Békéscsaba

30

6

10

14

27–42

–15 

28 

*A Tiszakécskétől 4 pont levonva. 

 

 

NB II ZTE NB I Gundel-Takács Bence
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