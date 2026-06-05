Nemzeti Sportrádió

A DVTK-tól igazol középpályást a DVSC – NS-infó

R. P.R. P.
2026.06.05. 18:16
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Macsó Máté
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NB II NB I Yacouba Silue Macsó Máté
A Nemzeti Sport információja szerint a DVSC megegyezett a DVTK-val Macsó Máté játékjogának megvásárlásáról, így a 20 éves középpályás Debrecenben folytatja a pályafutását.

 

Macsó áprilisban a Ferencvárosi Torna Club ellen gólpasszal mutatkozott be az NB I-ben, négy meccsen lépett pályára ebben az idényben az élvonalban. Új klubja várhatóan hamarosan bejelenti az érkezését.

Ezzel párhuzamosan a szerb OFK Beograd már be is jelentette, hogy végleg szerződtette a DVSC-től az elefántcsontparti csatárt, Yacouba Siluét, aki a 2025–2026-is idényben kölcsönben szerepelt a belgrádiaknál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC), Macsó Máté (DVTK)
Távozók: Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)

 

NB II NB I Yacouba Silue Macsó Máté
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