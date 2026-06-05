A DVTK-tól igazol középpályást a DVSC – NS-infó

Macsó áprilisban a Ferencvárosi Torna Club ellen gólpasszal mutatkozott be az NB I-ben, négy meccsen lépett pályára ebben az idényben az élvonalban. Új klubja várhatóan hamarosan bejelenti az érkezését.

Ezzel párhuzamosan a szerb OFK Beograd már be is jelentette, hogy végleg szerződtette a DVSC-től az elefántcsontparti csatárt, Yacouba Siluét, aki a 2025–2026-is idényben kölcsönben szerepelt a belgrádiaknál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC), Macsó Máté (DVTK)

Távozók: Szuhodovszki Soma (MTK Budapest), Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)