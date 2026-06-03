3x3-as kosárlabda-vb: a negyeddöntőben búcsúzott a magyar női válogatott
A magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott óriási csatában 21–20-ra kikapott a címvédő hollandoktól szombaton a varsói világbajnokság negyeddöntőjében.
Bővebben hamarosan.
A varsói meccsen javarészt az ellenfél vezetett, amely az első öt percben öt kétpontos kosarat szerzett. Ennek ellenére három pontnál nem tudott jobban eltávolodni a magyaroktól, akiknél Kiss közelről, Papp pedig távolról jeleskedett. A hajrá rendkívül izgalmasan alakult, a címvédő 20–17-re elhúzott, és egy pontra volt már csak a diadaltól, amikor Kiss betalált, majd Papp kétpontos kosarat szerzett. Jöhetett 20–20-nál a meccslabda, ezt pedig a fizikai fölényben lévő riválisnak sikerült bedobnia.
3X3-AS KOSÁRLABDA
VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK, VARSÓ
Negyeddöntő
Hollandia–Magyarország 21–20
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