3x3-as kosárlabda-vb: a negyeddöntőben búcsúzott a magyar női válogatott



Bővebben hamarosan.

A varsói meccsen javarészt az ellenfél vezetett, amely az első öt percben öt kétpontos kosarat szerzett. Ennek ellenére három pontnál nem tudott jobban eltávolodni a magyaroktól, akiknél Kiss közelről, Papp pedig távolról jeleskedett. A hajrá rendkívül izgalmasan alakult, a címvédő 20–17-re elhúzott, és egy pontra volt már csak a diadaltól, amikor Kiss betalált, majd Papp kétpontos kosarat szerzett. Jöhetett 20–20-nál a meccslabda, ezt pedig a fizikai fölényben lévő riválisnak sikerült bedobnia.

3X3-AS KOSÁRLABDA

VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK, VARSÓ

Negyeddöntő

Hollandia–Magyarország 21–20