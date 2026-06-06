Nemzeti Sportrádió

Jereváni döntetlennel melegített a kazah futballválogatott a keddi debreceni meccsre

K. Zs.K. Zs.
2026.06.06. 17:56
A gólszerző Makszim Szamorodov (jobbra) és a kazah kezdő egy másik tagja, Galimzsan Kenzsebek (Fotó: Getty Images)
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Örményország felkészülés Kazahsztán
A kedden Debrecenben pályára lépő kazah labdarúgó-válogatott 1–1-es döntetlent játszott Örményország vendégeként szombat kora este Jerevánban felkészülési mérkőzésen.

A gól nélküli első félidőt követően Makszim Szamorodov szerezte meg a vezetést a kazahoknak: az Ahmat Groznij szélsője gyors ellenakció végén tört be a 16-oson belülre, és bár kissé belebonyolódott a cselekbe, végül kicsikarta a lövőhelyzetet, és a lábak között a kapuba talált (a labda egy védőn valamelyest irányt változtatott).

Gyorsan jött az egyenlítés: az 53. percben a hazaiak csapatkapitánya, Eduard Szpercjan 20 méteres alsó sarkos lövéssel válaszolt, mint utóbb kiderült, beállítván a végeredményt. A hajrában a kazah cserekapus, Bekkhan Sajzada két nagy védéssel segített társainak megtartani a döntetlent.

A kazah válogatott Namíbia (2–0) és a Comore-szigetek (1–0) asztanai legyőzésével kezdte az évet, azaz az idén három mérkőzés után még veretlen. 

A Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés kedd este 19 órakor kezdődik a debreceni Nagyerdei Stadionban.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Örményország–Kazahsztán 1–1 (0–0)
Jereván. G: Szpercjan (53.), ill. Szamorodov (50.)

Később
19.45: Románia–Wales (Tv: Arena4)
20.00: Albánia–Luxemburg

 

Örményország felkészülés Kazahsztán
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