Jereváni döntetlennel melegített a kazah futballválogatott a keddi debreceni meccsre

A gól nélküli első félidőt követően Makszim Szamorodov szerezte meg a vezetést a kazahoknak: az Ahmat Groznij szélsője gyors ellenakció végén tört be a 16-oson belülre, és bár kissé belebonyolódott a cselekbe, végül kicsikarta a lövőhelyzetet, és a lábak között a kapuba talált (a labda egy védőn valamelyest irányt változtatott).

Gyorsan jött az egyenlítés: az 53. percben a hazaiak csapatkapitánya, Eduard Szpercjan 20 méteres alsó sarkos lövéssel válaszolt, mint utóbb kiderült, beállítván a végeredményt. A hajrában a kazah cserekapus, Bekkhan Sajzada két nagy védéssel segített társainak megtartani a döntetlent.

A kazah válogatott Namíbia (2–0) és a Comore-szigetek (1–0) asztanai legyőzésével kezdte az évet, azaz az idén három mérkőzés után még veretlen.

A Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzés kedd este 19 órakor kezdődik a debreceni Nagyerdei Stadionban.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Örményország–Kazahsztán 1–1 (0–0)

Jereván. G: Szpercjan (53.), ill. Szamorodov (50.)

Később

19.45: Románia–Wales (Tv: Arena4)

20.00: Albánia–Luxemburg