NS-infó: Barcelonában és a Real Madridnál is tanult a Csákvár leendő vezetőedzője

2026.05.28. 16:04
Berndt András (Fotó: Vehir.hu Futsal Veszprém/Facebook)
A Nemzeti Sport információja szerint az utánpótlás eddigi szakágvezetője, Berndt András veszi át a távozó Tóth Balázs helyét a labdarúgó NB II-ben szereplő Csákvár kispadján.

Mint arról korábban már hírt adtunk, a Csákvár utolsó tavaszi, Szeged elleni NB II-es mérkőzése után Tóth Balázs vezetőedző lapunknak elmondta, hogy távozik a csapat éléről: „A stáb és jómagam nem folytatjuk a munkát, más irány következik mindkét fél számára” – fogalmazott.

A Nemzeti Sport értesülése szerint a szakembert Berndt András váltja a kispadon, aki korábban – 2019 és 2021 között – Visinka Ede másodedzőjeként már dolgozott a szakmai stábban, legutóbb pedig utánpótlás-szakágvezetőként tevékenykedett.

Úgy tudjuk, Berndt érkezését néhány napon belül hivatalosan is bejelenthetik, amint összeáll az új szakmai stáb.

„Tudatosan készültem az edzősködésre, és a tény, hogy nem lettem profi játékos, hatalmas motivációt adott és ad a mai napig, hogy fejlesszem magam és a legmagasabb szinten dolgozhassak egyszer; talán ennek köszönhető az elhivatottságom – nyilatkozta egy korábbi interjúban a feol.hu-nak Berndt András. – 2021 júliusa óta vagyok a Csákvári Torna Klub utánpótlás vezetője és ezzel egy időben kezdtem el a külföldi mesterképzéseimet Barcelonában, Portóban és a Real Madridnál.”

