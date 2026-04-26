Gyors gólváltás után ikszelt az Ajka Mezőkövesden

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–FC AJKA 1–1 (1–1)

Mezőkövesd, 400 néző. Vezette: Farkas Tibor (Ring Kevin, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován (Pintér Á., 60.), Csörgő V., Keresztes B., Hornyák (Lajcsik, 82.) – Vörös, Zachán, Csatári, Bertus (Szalai J., 77.) – Varjas Z., Merényi (Lőrinczy, 60.). Vezetőedző: Csertői Aurél

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Tar, Kenderes Z., Garai – Csörnyei – Mohos, Csizmadia, Sejben, Kopácsi (Katona I., 74.) – Csóka (Cipf, 62.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Vörös (7.), ill. Csóka (15.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: - Ilyen a foci. A múlt héten arról beszéltünk, hogy milyen jól játszottunk, de nem szereztünk pontot, most meg nem játszottunk jól, és mégis lett 1 pontunk. Sok hibával, frusztrációval futballoztak a srácok, gyűrte egymást a két csapat. Mindenki a jövőjéért aggódik, van egy bizonytalanság a magyar futballban, jó lenne, ha kiderülnének pro és kontra a dolgok, mert ebből élnek a srácok. Tudat alatt van némi frusztráció, de a következő meccsre ezt nem szeretnénk megtartani.

Gaál Bálint: - Az első félidőben jobbára a mi akartunk érvényesült, a Mezőkövesd a semmiből szerzett gólt, amire hamar válaszoltunk, utána, az első félidőben az volt inkább benne, hogy mi hozzuk össze a második találatot. A második játékrészben talán egy picit lankadt a figyelmünk, akkor minimálisan a Mezőkövesd akarata érvényesült, még ha rúgtunk is egy kapufát. Összességében igazságos döntetlen született.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Mezőkövesd – Ajka mérkőzés jól indult, mindkét oldalon született egy-egy találat, előbb Vörös Barna talált a kapuba (1-0), majd Csóka Dominik egyenlített (1-1). Utóbbi találat születésekor még csak negyedórája tartott a mérkőzés. Ám a folytatásban megtorpantak a csapatok, óvatosságra váltottak a felek, nem kockáztattak sokat, a támadójáték mindkét oldalon halvány volt. A pálya középső 60-70 méterén futballoztak a csapatok, derekasan küzdöttek, de többre nem futotta.

A második játékrész sem lett jobb. Túl azon, hogy sok volt a hiba mindkét oldalon, helyzeteket alig-alig dolgoztak ki a csapatok. A gólszerzéshez az FC Ajka járt közelebb, mert a 67. percben Csizmadia Zoltán révén volt egy kapufájuk. Az egymást gyűrű csapatok küzdelmébe a cserék sem tudtak új színt hozni, maradt a döntetlen.

