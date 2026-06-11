Nem Robbie Keane lett a Celtic menedzsere – hivatalos

„A Celtic örömmel jelenti be Martin O’Neill menedzseri kinevezését, egy plusz egyéves szerződéssel” –írja a celticfc.com.

Múlt héten skót sajtóhírek alapján már beszámoltunk róla, hogy Martin O’Neill vagy a Ferencvárostól távozó, ír Robbie Keane lesz a Celtic menedzsere a következő idényben.

Robbie Keane skóciai szerződése már a most befejeződött idény közben téma volt a brit sajtóban, amikor a Celtic edzőt váltott, de akkor végül a klubnál már korábban is dolgozó Martin O’Neill vette át a csapat irányítását előbb októberben ideiglenesen nyolc meccsre, majd januártól a tavaszi szezon végig. A 74 éves szakember beugrása sikeres volt, hiszen a tavasszal 27 meccsből 21-et megnyert a Celtic (3 döntetlen és 3 vereség mellett), amely megnyerte a bajnokságot és a Skót Kupát is. O’Neilllnak lejárt a szerződése és a Dunfermline elleni, 3–1-re megnyert kupadöntő után arról nyilatkozott, hogy ha a jövő héten kezdődne az új idény, biztos nem tudná vállalni a folytatást, mert elfáradt, és hozzátette, hogy a klub egy fiatalabb szakembert keres. Ugyanakkor nem zárta ki teljesen, hogy valamilyen szerepben marad a klubnál.

A BBC múlt heti cikke azt sem zárta ki, hogy O’Neill marad a csapat szakvezetője, ugyanakkor az is megjelent a szigetországi sajtóban, hogy megkezdődtek az egyeztetések a Celtic többségi tulajdonosa, Dermot Desmond és Robbie Keane között, sőt már Keane lehetséges segítői is szóba kerültek.

A mai bejelentéssel azonban egyértelművé vált, hogy a Celticben korábban futballozó Keane-nel nem vezettek eredményre az egyeztetések, Martin O’Neill folytatja a munkáját az új idényben is a szakmai stáb élén.