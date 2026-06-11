A Red Bull az ADUO-eredmények felülvizsgálatát kérte az FIA-tól – sajtóhír
Mint ismert, egybehangzó sajtóértesülések szerint a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a Red Bull Forddal közösen fejlesztett belső égésű motorját találta a legerősebbnek az idén bevezetett ADUO-rendszer első értékelési szakasza végén. Már önmagában is meglepetést okozott, hogy nem a mindkét bajnokságot toronymagasan vezető Mercedes végzett az élen, de az még váratlanabb fejlemény volt, hogy a német gyártó lemaradása 2 két százaléknál nagyobbnak ítéltetett, így egy-egy fejlesztési lehetőséget kap az idei és a következő évre is.
Noha a szövetség az érintett felekkel már a Monacói Nagydíjon közölte az eredményt, a hivatalos bejelentés azóta is várat magára. Mint kiderült, a Red Bull kért tisztázást, miután teljesen megdöbbent, hiszen saját értékelései alapján egyértelműen a Mercedes mögé várta magát. Az FIA sajtóértesülések szerint most felülvizsgálja az első szakaszban összegyűjtött adatokat, megnézi, hogy a szenzorok megfelelő értékeket mértek-e, és csak azután tesz hivatalos bejelentést.
KÉT LÉPÉSBEN VÁLTOZTATNAK AZ ERŐFORRÁSOKON
Motorfronton fontos hír továbbá, hogy az FIA a hétvégi Katalán Nagydíj előtt ismertette, hogy két lépcsőben változik a jelenlegi motorszabály, aminek értelmében 2027-ben kevésbé radikálisok módosítások lesznek, és csak 2028-ban éri el a Formula–1 a 60:40-es arányt a belső égésű motorok javára, hogy több felkészülési időt biztosítson a gyártóknak az átállásra.
jövőre először 400 kW-ról 420-ra növekszik a belső égésű motor maximális teljesítménye, míg az elektromos meghajtásé 350 kW-ról 300-ra csökken, s ezzel egy időben 5 százalékkal nő az üzemanyag-átfolyás mértéke. Ennek eredményeként az arány 2027-ben 52:48 lesz a belső égésű motor javára. Két év múlva további 13 százalékkal nő az üzemanyag-átfolyás, míg a belső égésű motor csúcsteljesítménye 450 kW lesz, ekkor éri el a sportág a 60:40-es arányt.
Az előzésmód a jövőben is 350 kW extra erőről gondoskodik, miközben nő az energia-visszanyerés: 2027-ben 375 kW, míg 2028-ban 420 kW lesz a felső érték. A fenti szabályváltoztatásokat a Motorsport Világtanács június 23-i ülésén formálisan is jóváhagyják.
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00