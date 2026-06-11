Nemzeti Sportrádió

A közmédia minden meccset ad a vb-n, de kiemelten figyel az ismétlésekre is

B. A. P.B. A. P.
2026.06.11. 13:50
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A világbajnokság mindegyik mérkőzését élőben közvetíti a közmédia (Fotó: Facebook/M4 Sport)
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Június 11-én, csütörtökön kezdődik a labdarúgó-világbajnokság. A közmédia 48 csapatos torna valamennyi mérkőzését élőben közvetíti.

„A világbajnokság fő csatornája az M4 Sport lesz, a párhuzamos mérkőzéseket a Duna World/M4 Sport+ közvetíti, míg az m4sport.hu dedikált aloldallal jelentkezik, valamint az összes találkozót élőben streameli” olvasható az MTVA közleményében.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság nem kedvez az európai és ezzel együtt a magyar szurkolóknak. „Az M4 Sport ezért kiemelt figyelmet fordít az ismétlési és visszanézési lehetőségekre. Az M4 Sport YouTube-csatornáján összefoglalók is elérhetők lesznek minden mérkőzésről többféle hosszúságban: gyors, körülbelül hétperces kivonatok és részletesebb, huszonhat perces összeállítások is segítik az érdeklődőket a végeredmény feltüntetése nélkül,” derül ki a közleményből.

Minden reggel 8 órai kezdettel a Góóól! című műsor foglalja az adott játéknap legfontosabb történéseit. Ebben láthatóak a gólok, a nyilatkozatok és a szakértői elemzések is.

Az MTVA megjegyzi „a világbajnokság technológiai szempontból is mérföldkőnek számít a hazai televíziós sportpiacon, mert ez az első olyan FIFA-világbajnokság, amelyen egyetlen mérkőzésről egyszerre kilenc különböző nemzetközi közvetítési jel érkezik be a budapesti központba. Ez minden korábbinál gazdagabb képanyag-felhasználást, részletesebb visszajátszásokat és még komplexebb televíziós produkciót tesz lehetővé.”

A Nemzeti Sport és a Nemzeti Sportrádió a világbajnokság idején kiemelt tartalmakkal készül. A nemzetisport.hu-n külön vb-rovat, folyamatos hírfolyam, két helyszíni tudósító, valamint a rendhagyó kezdési időpontokhoz igazított élő közvetítések várják az olvasókat. A nyomtatott lapban a világbajnokság önálló, kiemelt blokkot kap helyszíni riportokkal, háttéranyagokkal, érdekességekkel és színes történetekkel. A Nemzeti Sportrádióban szakértői elemzéseket hallhatnak a torna valamennyi mérkőzéséről, míg az egyenes kieséses szakasz összes találkozóját élőben közvetítik, a csoportkör meccseinek több mint felét nyomon követhetik majd a hallgatók.

 

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