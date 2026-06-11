A közmédia minden meccset ad a vb-n, de kiemelten figyel az ismétlésekre is

„A világbajnokság fő csatornája az M4 Sport lesz, a párhuzamos mérkőzéseket a Duna World/M4 Sport+ közvetíti, míg az m4sport.hu dedikált aloldallal jelentkezik, valamint az összes találkozót élőben streameli” – olvasható az MTVA közleményében.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság nem kedvez az európai és ezzel együtt a magyar szurkolóknak. „Az M4 Sport ezért kiemelt figyelmet fordít az ismétlési és visszanézési lehetőségekre. Az M4 Sport YouTube-csatornáján összefoglalók is elérhetők lesznek minden mérkőzésről többféle hosszúságban: gyors, körülbelül hétperces kivonatok és részletesebb, huszonhat perces összeállítások is segítik az érdeklődőket a végeredmény feltüntetése nélkül,” derül ki a közleményből.

Minden reggel 8 órai kezdettel a Góóól! című műsor foglalja az adott játéknap legfontosabb történéseit. Ebben láthatóak a gólok, a nyilatkozatok és a szakértői elemzések is.

Az MTVA megjegyzi „a világbajnokság technológiai szempontból is mérföldkőnek számít a hazai televíziós sportpiacon, mert ez az első olyan FIFA-világbajnokság, amelyen egyetlen mérkőzésről egyszerre kilenc különböző nemzetközi közvetítési jel érkezik be a budapesti központba. Ez minden korábbinál gazdagabb képanyag-felhasználást, részletesebb visszajátszásokat és még komplexebb televíziós produkciót tesz lehetővé.”

A Nemzeti Sport és a Nemzeti Sportrádió a világbajnokság idején kiemelt tartalmakkal készül. A nemzetisport.hu-n külön vb-rovat, folyamatos hírfolyam, két helyszíni tudósító, valamint a rendhagyó kezdési időpontokhoz igazított élő közvetítések várják az olvasókat. A nyomtatott lapban a világbajnokság önálló, kiemelt blokkot kap helyszíni riportokkal, háttéranyagokkal, érdekességekkel és színes történetekkel. A Nemzeti Sportrádióban szakértői elemzéseket hallhatnak a torna valamennyi mérkőzéséről, míg az egyenes kieséses szakasz összes találkozóját élőben közvetítik, a csoportkör meccseinek több mint felét nyomon követhetik majd a hallgatók.