's-Hertogenbosch-i tenisztorna: Udvardy Panna kiesett

Udvardy Panna kikapott az ukrán Darija Sznyihurtól a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban zajló füves pályás tenisztorna 723 ezer euró (257 millió forint) összdíjazású női versenyének nyolcaddöntőjében.
Búcsúzott a 's-Hertogenbosch-ban rendezett füves pályás tenisztornától Udvardy Panna, akit az ukrán Darija Sznigur győzött le. A találkozó még szerdán kezdődött, s előbb 19 perc után, 2:2-nél, majd a döntő szettben 4:2-nél félbeszakadt az esőzés miatt.
Csütörtökön innen következett a folytatás úgy, hogy Sznyihur 40:30-ra vezetett adogatóként. Az egynapos kényszerszünet az ukránnak tett jobbat, ugyanis a lejátszott 20 labdamenetből 15-öt megnyert, így továbbjutott a végül összesen 2 óra 2 perces összecsapáson.
ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH
Női egyes, nyolcaddöntő
Darija Sznyihur (ukrán)–Udvardy Panna 6:4, 3:6, 6:4
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