's-Hertogenbosch-i tenisztorna: Udvardy Panna kiesett

Búcsúzott a 's-Hertogenbosch-ban rendezett füves pályás tenisztornától Udvardy Panna, akit az ukrán Darija Sznigur győzött le. A találkozó még szerdán kezdődött, s előbb 19 perc után, 2:2-nél, majd a döntő szettben 4:2-nél félbeszakadt az esőzés miatt.

Csütörtökön innen következett a folytatás úgy, hogy Sznyihur 40:30-ra vezetett adogatóként. Az egynapos kényszerszünet az ukránnak tett jobbat, ugyanis a lejátszott 20 labdamenetből 15-öt megnyert, így továbbjutott a végül összesen 2 óra 2 perces összecsapáson.

ATP ÉS WTA 250-ES TORNA, 'S-HERTOGENBOSCH

Női egyes, nyolcaddöntő

Darija Sznyihur (ukrán)–Udvardy Panna 6:4, 3:6, 6:4