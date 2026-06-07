Nemzeti Sportrádió

A Nagykanizsa a hosszabbításban szerzett két góllal győzött Cigándon, és kiharcolta az NB II-be jutást!

FÜZESI BÁLINTFÜZESI BÁLINT
2026.06.07. 19:51
null
A piros-kék mezes kanizsaiak több mint 120 perces küzdelemben harcolták ki a feljutást (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
osztályozó labdarúgó NB III NB II FC Nagykanizsa Bacsó Beton-Cigánd SE labdarúgó NB II NB III
A labdarúgó NB II-be jutásért rendezett rájátszás visszavágóján a Nagykanizsa 2–0-ra győzött hosszabbításban a Cigánd otthonában, és kiharcolta az NB II-be jutást.

 

LABDARÚGÓ NB III
RÁJÁTSZÁS AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
BACSÓ BETON-CIGÁND SE–FC NAGYKANIZSA 0–2 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
Cigánd, Városi Stadion, 1200 néző. Vezette: Antal Péter (Bornemissza Norbert, Topálszki Szabin)
CIGÁND: Iváncsics – Mrva, Králik P., Vass O., Juhász M. – Király M. (Balogh A., 78.), Misák, Szirota – Bíró R., Babics – Girdán (Sikorszki, 71. ). Vezetőedző: Kocsis János
NAGYKANIZSA: Mikler – Ekker, Szanyi (Godzsajev-Telmán, a hosszabbítás előtti szünetben), Eckl, Tóth M. (Nemes, a hosszabbítás előtti szünetben) – Horváth B. (Medgyesi, 58.), Vékony, Varga P. (Baglady, 100.), Varga D. – Nagy K. (János, 110.), Dragóner F. (Lőrincz, 58.) Vezetőedző: Gabala Krisztián
Gólszerző: Godzsajev-Telmán (107.), Varga D. (111.)
NB II-be jutott: a Nagykanizsa, 4–2-es összesítéssel

Összefoglaló hamarosan.

Üdvözöljük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, a Nagykanizsán rendezett első mérkőzés viharos 2–2-es döntetlenje után kinek sikerül a visszavágón elérnie célját, a feljutást. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítás, majd tizenegyesek következnek. A Cigánd egyébként a Kisvárda II mögött az Északkeleti csoport második helyén végezve harcolta ki az osztályozós részvételt, míg a Nagykanizsa megnyerte a Délnyugati csoportot. 

ELŐZMÉNYEK

Óriási hangulat lesz a mérkőzésen, már a kezdés előtt egy órával megtöltötték a környékbeli vendéglátóhelyeket a cigándi, illetve a nagykanizsai szurkolók. A kezdés előtt esett az eső Cigándon és az előrejelzések a második félidő alatt újabb esőzést jósolnak. 

Mindkét csapat kezdőjéből hiányozni fog egy-egy olyan kulcsjátékos: a cigándiaknál a rutinos támadó, Horváth Zoltán az odavágó hajrájában begyűjtötte tizedik sárga lapját, így ma nem játszhat, míg a kanizsaiaknál az első meccset sérülés miatt kihagyó csatár, Lőrincz Bence csak a kispadon kezdi a találkozót. A hazaiak amiatt viszont bizakodóak lehetnek, hogy a bajnokságban egész tavasszal veretlenek maradtak Cigándon.

Labdarúgó NB II
11 órája

Bátor és hatékony játékkal igyekszik célba érni a Gyirmót az NB III-as osztályozón

A nagykanizsai Nagy Krisztián biztos benne, hogy jobbak a Cigándnál.

PERCRŐL PERCRE

osztályozó labdarúgó NB III NB II FC Nagykanizsa Bacsó Beton-Cigánd SE labdarúgó NB II NB III
Legfrissebb hírek

Idegenbeli győzelemmel jutott vissza az NB II-be a Gyirmót

Labdarúgó NB II
56 perce

Takács Péter lett a DVTK vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.06.05. 18:55

A DVTK-tól igazol középpályást a DVSC – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.05. 18:16

Gundel-Takács Bence: Képtelenség, hogy mi vagyunk a legsportszerűtlenebbek!

Labdarúgó NB I
2026.06.05. 06:31

Kondás Elemér ismét leül az NB III-as DEAC kispadjára – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.06.03. 12:57

NB III: megvannak az osztályozós párharcok – a SZAC és a Gyöngyös már feljutott

Labdarúgó NB II
2026.06.02. 13:06

NB III: már nem Simon Antal az Eger vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB II
2026.06.01. 08:39

A visszavágóra maradt a döntés: értékes döntetlent ért el a Cigánd Nagykanizsán az osztályozó első meccsén

Labdarúgó NB II
2026.05.31. 19:32
Ezek is érdekelhetik