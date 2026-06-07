A Nagykanizsa a hosszabbításban szerzett két góllal győzött Cigándon, és kiharcolta az NB II-be jutást!

LABDARÚGÓ NB III

RÁJÁTSZÁS AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

BACSÓ BETON-CIGÁND SE–FC NAGYKANIZSA 0–2 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után

Cigánd, Városi Stadion, 1200 néző. Vezette: Antal Péter (Bornemissza Norbert, Topálszki Szabin)

CIGÁND: Iváncsics – Mrva, Králik P., Vass O., Juhász M. – Király M. (Balogh A., 78.), Misák, Szirota – Bíró R., Babics – Girdán (Sikorszki, 71. ). Vezetőedző: Kocsis János

NAGYKANIZSA: Mikler – Ekker, Szanyi (Godzsajev-Telmán, a hosszabbítás előtti szünetben), Eckl, Tóth M. (Nemes, a hosszabbítás előtti szünetben) – Horváth B. (Medgyesi, 58.), Vékony, Varga P. (Baglady, 100.), Varga D. – Nagy K. (János, 110.), Dragóner F. (Lőrincz, 58.) Vezetőedző: Gabala Krisztián

Gólszerző: Godzsajev-Telmán (107.), Varga D. (111.)

NB II-be jutott: a Nagykanizsa, 4–2-es összesítéssel

Összefoglaló hamarosan.

Üdvözöljük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, a Nagykanizsán rendezett első mérkőzés viharos 2–2-es döntetlenje után kinek sikerül a visszavágón elérnie célját, a feljutást. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítás, majd tizenegyesek következnek. A Cigánd egyébként a Kisvárda II mögött az Északkeleti csoport második helyén végezve harcolta ki az osztályozós részvételt, míg a Nagykanizsa megnyerte a Délnyugati csoportot.

ELŐZMÉNYEK

Óriási hangulat lesz a mérkőzésen, már a kezdés előtt egy órával megtöltötték a környékbeli vendéglátóhelyeket a cigándi, illetve a nagykanizsai szurkolók. A kezdés előtt esett az eső Cigándon és az előrejelzések a második félidő alatt újabb esőzést jósolnak.

Mindkét csapat kezdőjéből hiányozni fog egy-egy olyan kulcsjátékos: a cigándiaknál a rutinos támadó, Horváth Zoltán az odavágó hajrájában begyűjtötte tizedik sárga lapját, így ma nem játszhat, míg a kanizsaiaknál az első meccset sérülés miatt kihagyó csatár, Lőrincz Bence csak a kispadon kezdi a találkozót. A hazaiak amiatt viszont bizakodóak lehetnek, hogy a bajnokságban egész tavasszal veretlenek maradtak Cigándon.