Nemzeti Sportrádió

Milánóban lett sportigazgató Szélig Viktor – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.06.11. 14:35
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Olaszországban kapott munkát Szélig Viktor (Fotó: Facebook/Milano Hockey Club)
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Szélig Viktor férfi jégkorong Milánó
Az olasz Milano Hockey Club sportigazgatója lett a Hydro Fehérvár AV 19-től tíz év után távozó Szélig Viktor.

Ahogy arról áprilisban beszámoltunk, Szélig Viktor kilenc év után búcsúzott  a Fehérvártól.

Az olasz Milano Hockey Club a közösségi média oldalán jelentette be, hogy a magyar szakember náluk folytatja karrierjét. 

„Alig várom, hogy belekezdhessek. A projekt izgalmas, és az a csapat, amelyet felépítünk, versenyképes lesz. Még mindig élénken él bennem az a kép, amikor 2005-ben a Kontinentális Kupa alkalmával több száz piros-kék szurkoló gyűlt össze Székesfehérváron – az volt a Vipers-korszak. Milánó hatalmas potenciállal rendelkező város a jégkorong szempontjából” – mondta Szélig.

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A Volán távozó általános igazgatójának tetszik, hogy a válogatott vagány hokit próbál játszani, de tudja, hogy ehhez kell a kiváló kapusteljesítmény és a jól működő védekezés is a világbajnokságon.

 

Szélig Viktor férfi jégkorong Milánó
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