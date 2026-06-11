Milánóban lett sportigazgató Szélig Viktor – hivatalos
Az olasz Milano Hockey Club sportigazgatója lett a Hydro Fehérvár AV 19-től tíz év után távozó Szélig Viktor.
Ahogy arról áprilisban beszámoltunk, Szélig Viktor kilenc év után búcsúzott a Fehérvártól.
Az olasz Milano Hockey Club a közösségi média oldalán jelentette be, hogy a magyar szakember náluk folytatja karrierjét.
„Alig várom, hogy belekezdhessek. A projekt izgalmas, és az a csapat, amelyet felépítünk, versenyképes lesz. Még mindig élénken él bennem az a kép, amikor 2005-ben a Kontinentális Kupa alkalmával több száz piros-kék szurkoló gyűlt össze Székesfehérváron – az volt a Vipers-korszak. Milánó hatalmas potenciállal rendelkező város a jégkorong szempontjából” – mondta Szélig.
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