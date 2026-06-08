Nemzeti Sportrádió

Debrecenből érkezhet a Kövesd új vezetőedzője – NS-infó

2026.06.08. 11:01
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Máté Péter távozik Debrecenből és a Mezőkövesd vezetőedzője lehet (Fotó: dvsc.hu, archív)
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NB II DVSC Máté Péter Mezőkövesd
A Nemzeti Sport értesülései szerint az előző idényben a DVSC-nél dolgozó Máté Péter lehet a Mezőkövesd új vezetőedzője.

 

 

Az NB II-ben 5. helyen végzett Mezőkövesdnél már tavasszal eldőlt, hogy a klub nem hosszabbítja meg Csertői Aurél vezetőedző nyáron lejáró szerződését. 

Információink szerint Máté Péter veszi át a helyét (erről ír az Öltözőn túl szurkolói oldal is), de a szakember jelenleg külföldön tartózkodik, ezért nem jelentették még be az érkezését. A héten válhat hivatalossá a kinevezése. Máté Péter a 2025–2026-os idényben az NB III-as DVSC II-t irányította.

A Mezőkövesddel kapcsolatos információ, hogy a tervek szerint az NB I-ből a Vasassal köt majd kooperációs megállapodást a klub, amelynél Koszta Péter lehet az új sportigazgató, Cseri Tamás pedig a jövőben az utánpótlásban dolgozhat. 

 

NB II DVSC Máté Péter Mezőkövesd
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