Debrecenből érkezhet a Kövesd új vezetőedzője – NS-infó

Az NB II-ben 5. helyen végzett Mezőkövesdnél már tavasszal eldőlt, hogy a klub nem hosszabbítja meg Csertői Aurél vezetőedző nyáron lejáró szerződését.

Információink szerint Máté Péter veszi át a helyét (erről ír az Öltözőn túl szurkolói oldal is), de a szakember jelenleg külföldön tartózkodik, ezért nem jelentették még be az érkezését. A héten válhat hivatalossá a kinevezése. Máté Péter a 2025–2026-os idényben az NB III-as DVSC II-t irányította.

A Mezőkövesddel kapcsolatos információ, hogy a tervek szerint az NB I-ből a Vasassal köt majd kooperációs megállapodást a klub, amelynél Koszta Péter lehet az új sportigazgató, Cseri Tamás pedig a jövőben az utánpótlásban dolgozhat.