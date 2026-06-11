Gyulai Memorial: újabb világsztárok érkeznek

A tavaly világcsúccsal győztes Armand Duplantis részvételét az év elején maga a svéd klasszis hozta nyilvánosságra, mostanra pedig teljessé vált a férfi rúdugrás mezőnye. A kétszeres olimpiai-, háromszoros világbajnok mellett rajthoz áll a görög Emmanuil Karalisz, a 2025-ös világbajnokság ezüstérmese és a 2024-es olimpia bronzérmese, valamint az amerikai Sam Kendricks, aki kétszeres világbajnok és olimpiai ezüstérmes. Indul a kétszeres vb-bronzérmes ausztrál Kurtis Marschall és a fedettpályás Európa-bajnok norvég Sondre Guttormsen.

A férfi súlylökés egyik legismertebb versenyzője az új-zélandi Tom Walsh, a 2017-es világbajnok és négyszeres fedettpályás világbajnok. Ellenfelei között ott lesz az olasz Leonardo Fabbri, Európa-bajnok és kétszeres világbajnoki érmes, az amerikai Roger Steen, aki az elmúlt évek fedett vb-in rendre a dobogón végzett, az amerikai Payton Otterdahl, aki korábban már győzött a Gyulai Memorialon, továbbá a jamaicai Rajindra Campbell, a párizsi olimpia bronzérmese.

Női távolugrásban szintén rangos mezőny várható. A kolumbiai Natalia Linares világbajnoki bronzérmesként érkezik a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központba, míg az amerikai Claire Bryant fedettpályás világbajnokként és címvédőként. Több hazai versenyző is lehetőséget kap a világ élvonalával szemben, így Bánhidi-Farkas Petra, U23-as Európa-bajnok és olimpikon, Lesti Diána, aki már fedett vb-n is bizonyított, a legfiatalabb magyar szereplő pedig Rózsahegyi Bori lesz, aki tavaly U20-as Európa-bajnoki címet szerzett.