Nemzeti Sportrádió

Gyulai Memorial: újabb világsztárok érkeznek

2026.06.11. 13:54
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Armand Duplantis címvédőként érkezik a Gyulai Memorialra (Fotó: Getty Images)
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Gyulai István Memorial Armand Duplantis Emmanuil Karalisz Sam Kendricks
Újabb világsztárok érkezését jelentették be a július 14-én sorra kerülő Gyulai István Memorial–Atlétikai Magyar Nagydíj szervezői csütörtökön.

A tavaly világcsúccsal győztes Armand Duplantis részvételét az év elején maga a svéd klasszis hozta nyilvánosságra, mostanra pedig teljessé vált a férfi rúdugrás mezőnye. A kétszeres olimpiai-, háromszoros világbajnok mellett rajthoz áll a görög Emmanuil Karalisz, a 2025-ös világbajnokság ezüstérmese és a 2024-es olimpia bronzérmese, valamint az amerikai Sam Kendricks, aki kétszeres világbajnok és olimpiai ezüstérmes. Indul a kétszeres vb-bronzérmes ausztrál Kurtis Marschall és a fedettpályás Európa-bajnok norvég Sondre Guttormsen.

A férfi súlylökés egyik legismertebb versenyzője az új-zélandi Tom Walsh, a 2017-es világbajnok és négyszeres fedettpályás világbajnok. Ellenfelei között ott lesz az olasz Leonardo Fabbri, Európa-bajnok és kétszeres világbajnoki érmes, az amerikai Roger Steen, aki az elmúlt évek fedett vb-in rendre a dobogón végzett, az amerikai Payton Otterdahl, aki korábban már győzött a Gyulai Memorialon, továbbá a jamaicai Rajindra Campbell, a párizsi olimpia bronzérmese.

Női távolugrásban szintén rangos mezőny várható. A kolumbiai Natalia Linares világbajnoki bronzérmesként érkezik a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központba, míg az amerikai Claire Bryant fedettpályás világbajnokként és címvédőként. Több hazai versenyző is lehetőséget kap a világ élvonalával szemben, így Bánhidi-Farkas Petra, U23-as Európa-bajnok és olimpikon, Lesti Diána, aki már fedett vb-n is bizonyított, a legfiatalabb magyar szereplő pedig Rózsahegyi Bori lesz, aki tavaly U20-as Európa-bajnoki címet szerzett.

 

Gyulai István Memorial Armand Duplantis Emmanuil Karalisz Sam Kendricks
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