FIFA-világranglista: három helyet javítva 39. a magyar válogatott, Argentína az élen

A FIFA a csütörtökön (ma) rajtoló vb előtt frissítette a rangsort, amelyen az argentinok a harmadik helyről kerültek az élre, megelőzve az Európa-bajnok spanyolokat és az eddigi éllovas, harmadik helyre visszacsúszó franciákat.

A magyarok április 1. óta két felkészülési mérkőzést játszottak: a finneket 2–1-re, a kazahokat 3–1-re múlták felül a Puskás Arénában, illetve Debrecenben.

Marco Rossi tanítványai ősszel a Nemzetek Ligájában szerepelnek, az ottani ellenfelek közül Ukrajna a 32., Észak-Írország a 70., Grúzia pedig a 72. a rangsorban.

FIFA-RANGLISTA (2026., június 11.)

1. (3.) Argentína 1877.27 pont

2. (2.) Spanyolország 1874.71

3. (1.) Franciaország 1870.70

4. (4.) Anglia 1828.02

5. (5.) Portugália 1767.85

6. (6.) Brazília 1765.86

7. (8.) Marokkó 1755.10

8. (7.) Hollandia 1753.57

9. (9.) Belgium 1742.24

10. (10.) Németország 1735.77

...32. (32.) Ukrajna 1549.29

...39. (42.) MAGYARORSZÁG 1506.39

...70. (70.) Észak-Írország 1365.30

...72. (72.) Grúzia 1355.26