Gyász: elhunyt a Vendée Globe-on legutóbb győztes francia Charlie Dalin

A hírről az sportoló felesége, Perrine Le Pape csütörtökön közleményben tájékoztatta a francia hírügynökséget. „Mély fájdalommal tudatjuk férjem, Charlie Dalin halálát, aki hosszú betegség után hunyt el” – írta az özvegy. A Vendée Globe rákbetegségben szenvedő címvédője szerda este, Quimperben halt meg – tette hozzá Perrine Le Pape.

Charlie Dalin tavaly januárban nyerte meg a földkerülő vitorlásverseny tizedik kiírását, miután 64 nap 19 óra 22 perc 49 másodperces csúccsal ért célba. Ezzel csaknem tíz napot faragott a 45 ezer kilométeres távon felállított korábbi rekordból. Dalin tavaly másodszor szelte át elsőként a célvonalat, a 2020/21-es kiírás során azonban a harmadikként befutó Yannick Bestaven egy mentési segédlet miatt végül időjóváírást kapott, és ezzel megelőzte. A Vendée Globe a sportvilág egyik legnehezebb megméretése, amelyben az indulóknak 18 méteres, egytestű hajójukkal egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a bolygót.

Dalin tinédzserként, egy nyári vakáció során ismerkedett meg a vitorlázással, 2011-ben lett profi, sportpályafutása alig több mint tizenöt éve alatt számos nagyobb sikert is elért. A 2024/25-ös Vendée Globe-on már rákbetegsége tudatában vett részt, és orvosai jóváhagyásával, megfelelő alternatív kezelés mellett teljesítette a versenyt. Mindezt anélkül, hogy nyilvánosságra hozta volna a 2023 végén már megállapított diagnózist. Ezt végül hivatalosan csak tavaly októberben, nyolc hónappal a Les Sables-d'Olonne-i célba érkezését követően egy könyvben fedte fel, amellyel más betegek megsegítése volt a célja. „Akár a Vendée Globe-ról van szó, akár a kórházi osztályon való sétálásról, a lényeg az, hogy legyen egy kitűzött célunk, hogy tovább tudjunk haladni” – mondta korábban ennek kapcsán az AFP-nek.

A világraszóló sikert követően egészségi okokra hivatkozva Dalin szüneteltette vitorlás karrierjét, hogy minél több időt töltsön feleségével és kisfiával, de a sportág így is mindennapjainak a része maradt: csapatánál, a Macifnál vett részt a következő generációs vitorláshajók tervezésében.