Nemzeti Sportrádió

Leváltották a Nemzetközi Síszövetség sokat támadott elnökét

2026.06.11. 14:04
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Johan Eliasch már nem a Nemzetközi Síszövetség elnöke (Fotó: Getty Images)
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Nemzetközi Síszövetség Alexander Ospelt kongresszus tisztújítás Johan Eliasch
Johan Eliasch helyett Alexander Ospelt lett a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elnöke, miután 65:64-es szavazati aránnyal megnyerte a választást a szervezet csütörtöki kongresszusán.

Leváltották Johan Eliasch-t, a Nemzetközi Síszövetség elnökét a szervezet csütörtöki kongresszusán. A FIS belgrádi gyűlésén a Head sportszergyártó brit-svéd milliárdosának kihívója a liechtensteini ügyvéd, Alexander Ospelt volt, akit a sportági nagyhatalmak – Ausztria, Svájc, Németország – mellett a világ legjobb versenyzői – Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin, Lucas Pinheiro Braathen – is támogattak.

Eliasch az elmúlt öt évben vezette a nemzetközi szövetséget, ám elnöksége alatt sok támadás érte a módszereit, mert bár széleskörű reformintézkedéseket helyezett kilátásba, a marketinggel és pénzügyekkel kapcsolatban sok probléma merült fel ebben az időszakban. Emellett a sportolók is azt érezték, hogy az első számú vezetőjük nem megfelelően képviseli az érdekeiket.

Nemzetközi Síszövetség Alexander Ospelt kongresszus tisztújítás Johan Eliasch
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