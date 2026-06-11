Leváltották a Nemzetközi Síszövetség sokat támadott elnökét

Leváltották Johan Eliasch-t, a Nemzetközi Síszövetség elnökét a szervezet csütörtöki kongresszusán. A FIS belgrádi gyűlésén a Head sportszergyártó brit-svéd milliárdosának kihívója a liechtensteini ügyvéd, Alexander Ospelt volt, akit a sportági nagyhatalmak – Ausztria, Svájc, Németország – mellett a világ legjobb versenyzői – Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin, Lucas Pinheiro Braathen – is támogattak.

Eliasch az elmúlt öt évben vezette a nemzetközi szövetséget, ám elnöksége alatt sok támadás érte a módszereit, mert bár széleskörű reformintézkedéseket helyezett kilátásba, a marketinggel és pénzügyekkel kapcsolatban sok probléma merült fel ebben az időszakban. Emellett a sportolók is azt érezték, hogy az első számú vezetőjük nem megfelelően képviseli az érdekeiket.