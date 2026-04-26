Nemzeti Sportrádió

A Kecskemét kiütötte a Tiszakécskét a vármegyei derbin

NYITRAY ANDRÁS
2026.04.26. 18:55
null
Hat gól született a Bács-Kiskun vármegyei csapatok csatáján (Fotó: Reti Attila/KTE)
Címkék
A labdarúgó NB II 27. fordulójában a harmadik Kecskeméti TE a játéknap előtt 10. Tiszakécskei LC-t fogadta. A vármegyei derbit a KTE ellentmondást nem tűrően, 5–1-re nyerte meg.

LABDARÚGÓ NB II
27. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 5–1 (3–1)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1847 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Juhász Bálint)
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. – Győrfi (Bolgár, 75.), Haris (Derekas, 80.), Kovács B. (Bocskay, 85.), Eördögh (Berki, 75.) – Beke (Varga M., 85.), Szabó B. – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
TLC: Kiss Á. – Szekér (Balázs B., 73.), Varga J., Takács Zs., Körmendi – Bódi (Radics, 73.), Géringer, Horváth E., Pataki (Kócs-Washburn, 84.) – Gyenes, Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Belényesi (5., 38.), Győrfi (26.), Beke (69.), Szabó B. (72.), ill. Gyenes (11.)
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Vissza akartunk vágni az őszi vereségért, örülök, hogy a sok helyzetünkből ötöt is értékesítettünk. Végig fölényben voltunk, az eredmény nem túlzó.
Pintér Csaba: – Nehéz mit mondani egy ilyen vereség után. A szünet után is próbáltunk futballozni, de az átmenetekben erős Kecskemét két akcióból elvarrta a szálakat.

Beke (14) lőtte a kecskemétiek negyedik gólját (Fotó: Reti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Gyors gólváltással indult a meccs: Belényesi Csaba és Gyenes Ádám találatai után továbbra is nyitott maradt a rangadó. A Tiszakécske eleinte igen magabiztos játékot mutatott, amivel meggyűlt a baja Kecskemétnek, de a hazaiak fokozatosan átvették az irányítást, sőt, a 26. percben egy kontra után Győrfi Milán hatalmas gólt lőtt, és előtte már Beke Péter is eltalálta kapufát. A KTE játékosainak megjött az önbizalma, és ez újabb találatot eredményezett, a legutóbb négy éve betaláló Belényesi ezúttal 16 méterről, kapásból lőtt a léc alá, így a hazaiak kettővel vezettek a szünetben.

Ötször ünnepelhettek a házigazda lila-fehérek (Fotó: Réti Attila/KTE)

Fordulás után is jobbára a kecskemétiek akarata érvényesült, bár ekkor inkább a mezőnyben zajlott a játék. A félidő elején Ramos találta el a kapufát, ezt követően viszont lila-fehér gála következett. A hazaiak néhány perc alatt lerendezték a meccset, előbb Beke Péter, majd Szabó Bálint volt eredményes. 5–1

A góllövőlistát vezető Pálinkás Gergőnek (7) ezúttal nem sikerült betalálnia (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi három bajnokiját megnyerő Kecskeméti TE a négyes veretlenségi sorozata után a múlt héten a Csákvár ellen hazai pályán alulmaradó Tiszakécskei LC ellen. Ha a vendégek nyernek, már biztosan nem eshetnek ki.

Legfrissebb hírek

Nem lett meg a második debreceni győzelme az évszázadban, de így is élen az ETO

Labdarúgó NB I
1 órája

Nem esett gól Békéscsabán, újra kieső helyen Csató Sándor együttese

Labdarúgó NB II
2 órája

Gyors gólváltás után ikszelt az Ajka Mezőkövesden

Labdarúgó NB II
4 órája

Két gólt lőtt a Vasas a hajrában Fehérváron, és feljutott az NB I-be

Labdarúgó NB II
4 órája

A Budafok kihasználta a Szeged enerváltságát, rossz sorozatát megszakítva sokat tett a bennmaradásért

Labdarúgó NB II
4 órája

Tíz emberrel is nyerni tudott a Kozármisleny Csákváron

Labdarúgó NB II
4 órája

Fehérvári győzelmével feljutott a Vasas, fontos pontokat szerzett a Budafok és a Szentlőrinc – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
6 órája

Félpályás szabadrúgásgóllal vette el végleg a Lőrinc a BVSC kedvét

Labdarúgó NB II
6 órája
Ezek is érdekelhetik