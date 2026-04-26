A Kecskemét kiütötte a Tiszakécskét a vármegyei derbin

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–TISZAKÉCSKEI LC 5–1 (3–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1847 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Juhász Bálint)

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. – Győrfi (Bolgár, 75.), Haris (Derekas, 80.), Kovács B. (Bocskay, 85.), Eördögh (Berki, 75.) – Beke (Varga M., 85.), Szabó B. – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

TLC: Kiss Á. – Szekér (Balázs B., 73.), Varga J., Takács Zs., Körmendi – Bódi (Radics, 73.), Géringer, Horváth E., Pataki (Kócs-Washburn, 84.) – Gyenes, Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Belényesi (5., 38.), Győrfi (26.), Beke (69.), Szabó B. (72.), ill. Gyenes (11.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Vissza akartunk vágni az őszi vereségért, örülök, hogy a sok helyzetünkből ötöt is értékesítettünk. Végig fölényben voltunk, az eredmény nem túlzó.

Pintér Csaba: – Nehéz mit mondani egy ilyen vereség után. A szünet után is próbáltunk futballozni, de az átmenetekben erős Kecskemét két akcióból elvarrta a szálakat.

Beke (14) lőtte a kecskemétiek negyedik gólját (Fotó: Reti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Gyors gólváltással indult a meccs: Belényesi Csaba és Gyenes Ádám találatai után továbbra is nyitott maradt a rangadó. A Tiszakécske eleinte igen magabiztos játékot mutatott, amivel meggyűlt a baja Kecskemétnek, de a hazaiak fokozatosan átvették az irányítást, sőt, a 26. percben egy kontra után Győrfi Milán hatalmas gólt lőtt, és előtte már Beke Péter is eltalálta kapufát. A KTE játékosainak megjött az önbizalma, és ez újabb találatot eredményezett, a legutóbb négy éve betaláló Belényesi ezúttal 16 méterről, kapásból lőtt a léc alá, így a hazaiak kettővel vezettek a szünetben.

Ötször ünnepelhettek a házigazda lila-fehérek (Fotó: Réti Attila/KTE)

Fordulás után is jobbára a kecskemétiek akarata érvényesült, bár ekkor inkább a mezőnyben zajlott a játék. A félidő elején Ramos találta el a kapufát, ezt követően viszont lila-fehér gála következett. A hazaiak néhány perc alatt lerendezték a meccset, előbb Beke Péter, majd Szabó Bálint volt eredményes. 5–1