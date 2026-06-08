Nemzeti Sportrádió

Csíkszereda: a héten érkezik Szabó István első, magyarországi igazolása – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.08. 15:52
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Szabó Alex öt év után távozhat Kecskemétről – a Csíkszeredához tart (Fotó: Török Attila, archív)
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Szabó Alex Csíkszereda Kecskemét magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint az NB II-es Kecskemétről érkező Szabó Alex lehet az FK Csíkszereda új vezetőedzőjének, Szabó Istvánnak az első nyári szerzeménye.

 

 

Miután eldőlt, hogy Szabó István veszi át Ilyés Róberttől a román Superligában bennmaradó FK Csíkszereda irányítását, már jeleztük, hogy a szakember korábbi klubjától, a Kecskeméttől igazolna játékost.

Erdélyből származó információink szerint, szóban már megszületett az egyezség a 27 éves belső védő, Szabó Alex átigazolási ügyében, aki korábban több évet együtt dolgozott Szabó Istvánnal a KTE-nél, és a Csíkszereda most kivásárolja őt a kecskeméti szerződéséből. Várhatóan a hétvégén utazhat a székelyföldi csapathoz aláírni a megállapodását.

Szabó Alex a most befejeződött idényben 29 NB II-es meccsen egy gólt szerzett és három gólpasszt is adott. A pályafutása során összesen pedig 157 mérkőzésen játszott a Kecskemétben, nyolc gólt szerzett. Öt év után távozhat a KTE-től, amely 2021-ben Kaposvárról szerződtette.

A román sajtóban napok óta téma a Csíkszereda brazil középpályása, a 27 éves Andrseon Ceará jövője, akit az Újpesttel is hírbe hoztak, de a bukaresti FCSB számít az első számú kérőjének. Jelenleg– erről Mihai Stoica, az FCSB igazgatója nyilatkozott – 500 ezer eurós ajánlatnál tart a bukaresti klub, míg a Csíkszereda 600 ezer eurót kér érte. 

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A szakember 1+1 éves szerződést kötött, úgy tudjuk, kecskeméti játékost is a székelyföldi klubhoz csábíthat.

 

Szabó Alex Csíkszereda Kecskemét magyar átigazolás
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