A Budafok kihasználta a Szeged enerváltságát, rossz sorozatát megszakítva sokat tett a bennmaradásért

VARGA BALÁZS
2026.04.26. 18:55
Kétgólos győzelmet aratott a Budafok (Fotó: Boros Sándor/BMTE)
A labdarúgó NB II 27. fordulójában a Budafok hét nyeretlenül megvívott mérkőzésen után 2–0-ra legyőzte hazai pályán a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát, ezzel fontos lépést tett a bennmaradás felé.

BUDAFOKI MTE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 2–0 (0–0)
Budapest, BMTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Bana Gergely (Sinkovicz Dániel, Tóth Csaba)
BMTE: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Debreceni Z. (Lapu, 78.) – Németh M. (Kazmouz, 89.), Posztobányi – Varga B. (Kovács D., 90+3.), Kun B. (Horgosi, 78.), Hajdú R. (Fekete M., 78.) – Gyurkó. Vezetőedző: Nikházi Márk
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Rjaskó, Tóth B. (Szilágyi Z., 19.), Kalmár O. (Kurdics, 75.) – Halmai, Rabatin, Zvekanov (Márkvárt, 64.), Miskolczi (Bodnár B., 75.) – Novák Cs. (Borvető, 64.), Tóth-Gábor. Megbízott vezetőedző: Kapic Bekim
Gólszerző: Jagodics M. (72.), Fekete M. (90.)
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Dicséret illeti a játékosokat, hogy ilyen helyzetben bátran futballoztak, megmutatták, amit tudnak és amit elterveztünk. Örülök, hogy sikerült gólokat szereznünk, az pedig fontos volt, hogy hátul nullára hoztuk le a mérkőzést.
Germán Tamás kapusedző: – Elég rossz passzban vagyunk, már a mérkőzés előtt is gondokkal küzdöttünk a belső védő posztján. A Budafok a játék minden elemében fölénk kerekedett.

Hajdú Roland (pirosban) és társai otthon tartották a három pontot (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Kieső helyről várta a mérkőzést a hét forduló óta nyeretlen Budafok, amelynek létfontosságú volt, hogy begyűjtse a három pontot a szintén gyenge idényt produkáló Szeged ellen. Ennek ellenére a BMTE nem esett neki ellenfelének, játékosai nem szántották fel a pályát. Az első nagyobb helyzet így a vendégeké volt a 20. percben, Halmai Ádám lőtt nem sokkal a bal alsó mellé. Aztán jött egy hazai lehetőség is, ekkor Posztobányi Márk csúsztatott a jobb kapufa mellé. A félidő második felében aktívabbá vált a fővárosi csapat, de ezekből csak kisebb helyzetek alakultak ki.

Nem hozott túl sok helyzetet a mérkőzés (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

A fordulás után tizenegyeshez juthattak volna a piros-feketék, miután úgy tűnt, hogy Varga Balázst visszahúzta Kalmár Olivér a büntetőterületen belül, azonban Bana Gergely sípja néma maradt. Aztán közel 20 percig nem történt semmi a pályán, nagyon leült a mérkőzés. Tisza-parti helyzet rázta fel a hazaiakat, miután Borvető Áron nem sokkal fejelt a bal felső sarok fölé. Olyannyira lendületbe jött a Budafok, hogy négy perce rá megszerezte a vezetést, Németh Márió szögletéből Jagodics Márk bólintott a léc alá. A szegediek próbáltak felpörögni, de nem igazán volt meg bennük az ehhez szükséges tűz. Néhányszor ugyan némi zavart okoztak a fővárosiak kapuja előtt, ám aztán egy labdaeladás megpecsételte a sorsukat. Sándor Márton szórta el a labdát, a kontra végén ugyan Gyurkó Máté még kihagyta a ziccert, viszont a kipattanót Fekete Máté már bevágta.

Megszakította rossz sorozatát a Budafok, ezzel bizakodhat a folytatást illetően, de mivel a bajnokság hajrájában a Vasas, BVSC, Videoton hármas vár rá, nem lesz könnyű kiharcolnia a bennmaradást. 2–0

Jagodics Márk (26) fontos gólt szerzett (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

