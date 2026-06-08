Filkor Attila távozik, új sportigazgatót nevezett ki az NB II-ből kiesett Budafok
Már nem Filkor Attila a Budafok sportigazgatója, a következő idényben NB III-as klub a feladatainak ellátásával Veszelinov Vladimirt bízta meg.
A Budafoki MTE hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Filkor Attila sportigazgatóval, és egyben feladatainak ellátásával megbízta Veszelinov Vladimirt, aki az elmúlt tíz évben játékosként és játékos-megfigyelőként is a klub szolgálatában állt – olvasható a rövid közleményben.
A 37 esztendős, korábbi hatszoros válogatott Filkor 2022 októbere óta töltötte be ezt a pozíciót a piros-feketéknél.
Mint ismert, a BMTE az idény végén búcsúzott az NB II-től, mivel a tabella utolsó előtti helyén végzett, így a következő évadban a harmadosztályban szerepel majd. Azt egyelőre nem tudni, Nikházi Márk marad-e a csapat vezetőedzője.
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