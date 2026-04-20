A bravúrgyőzelmet arató BVSC elnapolta a Vasas feljutását

ÖSSZEFOGLALÓ

Ünneplésre készültek hétfő este Angyalföldön. A tabella élén álló piros-kékek úgy fogadták a kerületszomszéd BVSC-Zuglót, hogy a mérkőzés kezdete előtt előnyük 11 pont volt a harmadik Kecskeméttel szemben. Könnyen kiszámolhatóvá vált tehát, hogy győzelem esetén ez az előny 14 pontra nő, ami négy fordulóval a bajnokság vége előtt Erős Gábor együttesének a feljutását eredményezi.

Nemcsak Tóth Milán (balra, a földön), hanem a Vasas is elhasalt a BVSC ellen (Fotó: Árvai Károly)

Ennek megfelelően azonnal a kapujuk elé szorították a hazaiak a zuglóiakat. Az első tíz percben a Vasas több nagy helyzetet is kihagyott, vagy épp írhatjuk azt is, hogy a BVSC kapusa, Petroff Zsombor védett nagyokat. A zuglóiak padján ezúttal Kincses Ádám asszisztensedző dirigált, ugyanis Dragan Vukmir vezetőedzőt az előző fordulóban, a Szeged elleni bajnoki végén kiállították. A 29. percben Kincses foghatta a fejét, mert egy hazai védelmi megingás után Sarkadi ziccerben találta magát, de 11 méterről leadott lövését Uram János lábbal kivédte. A semmiből szerezhettek volna gólt az addig a felezővonalat is ritkán átlépő vendégek. A félidő utolsó perceiben a kapuja elé szorult a házigazda, de a BVSC nem tudott helyzeteket kialakítani.

Nem tudta átugrani a BVSC jelentette akadályt a Vasas (Fotó: Árvai Károly)

A második játékrész elején alaposan az öltözőben ragadtak az angyalföldiek. Az 52. percben Farkas Balázs 19 méterről, a 60. percben Csernik Kornél 22 méterről lőtt nagy gólt – mondhatni, váratlanul szerzett kétgólos előnyt a zuglói csapat. A kapott gólok után görcsösség vált a hazai alakulat, amely igazán nagy helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni. A gólhoz legközelebb a csereként pályára lépő Németh Barnabás állt, aki a 81. percben a lécre fejelte a labdát. A BVSC nem először aratott bravúros győzelmet idegenben tavasszal, az angyalföldiek csalódottan hagyhatták el a játékteret. A Vasas vasárnap a Videoton otthonában biztosíthatja be a feljutását. 0–2