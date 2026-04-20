A bravúrgyőzelmet arató BVSC elnapolta a Vasas feljutását

RÓTH ZOLTÁN
2026.04.20. 21:49
Farkas Balázs szerezte a mérkőzés első gólját (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB II 26. fordulójának hétfő esti mérkőzésén az éllovas Vasas hazai pályán 2–0-ra kikapott a BVSC-től. A mérkőzés első tíz percében több helyzetet is kihagytak a hazaiak, akik ezután görcsössé váltak. A második félidő elején a zuglói csapat két távoli lövéssel gólt szerzett, és meglepetésre három pontot szerzett.

LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
VASAS FC–BVSC-ZUGLÓ 0–2 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2237 néző. Vezette: Rúsz Márton (Szalai Dániel, Aradi József)
VASAS: Uram – Pávkovics (Banó-Szabó, 56.), Iyinbor, Hej, Doktorics – Hős (Girsik A., 56.), Hidi M. S. (Rab B., 56.), Urblík J. – Barkóczi Barnabás, Pethő B. (Németh B., 78.), Tóth M. (Radó, 78.). Vezetőedző: Erős Gábor
BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Csernik, Ominger G. – Dénes A. (Bacsa P., 89.), Törőcsik P. (Pekár L., 76.), Sarkadi – Farkas B. (Benkő-Bíró, 90+3.). Asszisztensedző: Kincses Péter
Gólszerző: Farkas B. (52.), Csernik (60.)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – Jól kezdtünk, több lehetőségünk is adódott a gólszerzésre. Nem sikerült megszerezni a vezetést, és ez görcsössé tett minket. A BVSC pedig azt játszotta, amit szeret és tud, nem érdemtelen a sikere. Nagyon fájó a vereség, sajnos nem tudtuk feltenni a pontot az i-re, azaz biztossá tenni a feljutásunkat.
Kincses Ádám: – Nagyszerű munkát végeztek a játékosaink. Nehezen indult a mérkőzés, ám túléltük az első húsz percet. Ahogy telt az idő, egyre nyugodtabbak lettünk. A szünet után feljebb toltuk a védekezést, ez pedig gólokban is megmutatkozott.

Ünneplésre készültek hétfő este Angyalföldön. A tabella élén álló piros-kékek úgy fogadták a kerületszomszéd BVSC-Zuglót, hogy a mérkőzés kezdete előtt előnyük 11 pont volt a harmadik Kecskeméttel szemben. Könnyen kiszámolhatóvá vált tehát, hogy győzelem esetén ez az előny 14 pontra nő, ami négy fordulóval a bajnokság vége előtt Erős Gábor együttesének a feljutását eredményezi.

Nemcsak Tóth Milán (balra, a földön), hanem a Vasas is elhasalt a BVSC ellen (Fotó: Árvai Károly)

Ennek megfelelően azonnal a kapujuk elé szorították a hazaiak a zuglóiakat. Az első tíz percben a Vasas több nagy helyzetet is kihagyott, vagy épp írhatjuk azt is, hogy a BVSC kapusa, Petroff Zsombor védett nagyokat. A zuglóiak padján ezúttal Kincses Ádám asszisztensedző dirigált, ugyanis Dragan Vukmir vezetőedzőt az előző fordulóban, a Szeged elleni bajnoki végén kiállították. A 29. percben Kincses foghatta a fejét, mert egy hazai védelmi megingás után Sarkadi ziccerben találta magát, de 11 méterről leadott lövését Uram János lábbal kivédte. A semmiből szerezhettek volna gólt az addig a felezővonalat is ritkán átlépő vendégek. A félidő utolsó perceiben a kapuja elé szorult a házigazda, de a BVSC nem tudott helyzeteket kialakítani.

Nem tudta átugrani a BVSC jelentette akadályt a Vasas (Fotó: Árvai Károly)

A második játékrész elején alaposan az öltözőben ragadtak az angyalföldiek. Az 52. percben Farkas Balázs 19 méterről, a 60. percben Csernik Kornél 22 méterről lőtt nagy gólt – mondhatni, váratlanul szerzett kétgólos előnyt a zuglói csapat. A kapott gólok után görcsösség vált a hazai alakulat, amely igazán nagy helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni. A gólhoz legközelebb a csereként pályára lépő Németh Barnabás állt, aki a 81. percben a lécre fejelte a labdát. A BVSC nem először aratott bravúros győzelmet idegenben tavasszal, az angyalföldiek csalódottan hagyhatták el a játékteret. A Vasas vasárnap a Videoton otthonában biztosíthatja be a feljutását. 0–2

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC26174551–20+3155
  2. Budapest Honvéd26173645–21+2454
  3. Kecskeméti TE26143941–32+945
  4. Mezőkövesd26126834–30+442
  5. Csákvár261010641–34+740
  6. Videoton FC Fehérvár26109735–25+1039
  7. Kozármisleny2699830–37–736
  8. BVSC-Zugló261041230–26+434
  9. Karcagi SC26971028–37–934
10. Tiszakécske2689932–37–533
11. FC Ajka261021420–31–1132
12. Szeged-Csanád GA26881026–31–532
13. Soroksár SC26681235–43–826
14. Békéscsaba26591225–38–1324
15. Budafoki MTE26571425–44–1922
16. Szentlőrinc263121128–40–1221

 

 

