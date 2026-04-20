A bravúrgyőzelmet arató BVSC elnapolta a Vasas feljutását
LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
VASAS FC–BVSC-ZUGLÓ 0–2 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2237 néző. Vezette: Rúsz Márton (Szalai Dániel, Aradi József)
VASAS: Uram – Pávkovics (Banó-Szabó, 56.), Iyinbor, Hej, Doktorics – Hős (Girsik A., 56.), Hidi M. S. (Rab B., 56.), Urblík J. – Barkóczi Barnabás, Pethő B. (Németh B., 78.), Tóth M. (Radó, 78.). Vezetőedző: Erős Gábor
BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Csernik, Ominger G. – Dénes A. (Bacsa P., 89.), Törőcsik P. (Pekár L., 76.), Sarkadi – Farkas B. (Benkő-Bíró, 90+3.). Asszisztensedző: Kincses Péter
Gólszerző: Farkas B. (52.), Csernik (60.)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – Jól kezdtünk, több lehetőségünk is adódott a gólszerzésre. Nem sikerült megszerezni a vezetést, és ez görcsössé tett minket. A BVSC pedig azt játszotta, amit szeret és tud, nem érdemtelen a sikere. Nagyon fájó a vereség, sajnos nem tudtuk feltenni a pontot az i-re, azaz biztossá tenni a feljutásunkat.
Kincses Ádám: – Nagyszerű munkát végeztek a játékosaink. Nehezen indult a mérkőzés, ám túléltük az első húsz percet. Ahogy telt az idő, egyre nyugodtabbak lettünk. A szünet után feljebb toltuk a védekezést, ez pedig gólokban is megmutatkozott.
ÖSSZEFOGLALÓ
Ünneplésre készültek hétfő este Angyalföldön. A tabella élén álló piros-kékek úgy fogadták a kerületszomszéd BVSC-Zuglót, hogy a mérkőzés kezdete előtt előnyük 11 pont volt a harmadik Kecskeméttel szemben. Könnyen kiszámolhatóvá vált tehát, hogy győzelem esetén ez az előny 14 pontra nő, ami négy fordulóval a bajnokság vége előtt Erős Gábor együttesének a feljutását eredményezi.
Ennek megfelelően azonnal a kapujuk elé szorították a hazaiak a zuglóiakat. Az első tíz percben a Vasas több nagy helyzetet is kihagyott, vagy épp írhatjuk azt is, hogy a BVSC kapusa, Petroff Zsombor védett nagyokat. A zuglóiak padján ezúttal Kincses Ádám asszisztensedző dirigált, ugyanis Dragan Vukmir vezetőedzőt az előző fordulóban, a Szeged elleni bajnoki végén kiállították. A 29. percben Kincses foghatta a fejét, mert egy hazai védelmi megingás után Sarkadi ziccerben találta magát, de 11 méterről leadott lövését Uram János lábbal kivédte. A semmiből szerezhettek volna gólt az addig a felezővonalat is ritkán átlépő vendégek. A félidő utolsó perceiben a kapuja elé szorult a házigazda, de a BVSC nem tudott helyzeteket kialakítani.
A második játékrész elején alaposan az öltözőben ragadtak az angyalföldiek. Az 52. percben Farkas Balázs 19 méterről, a 60. percben Csernik Kornél 22 méterről lőtt nagy gólt – mondhatni, váratlanul szerzett kétgólos előnyt a zuglói csapat. A kapott gólok után görcsösség vált a hazai alakulat, amely igazán nagy helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni. A gólhoz legközelebb a csereként pályára lépő Németh Barnabás állt, aki a 81. percben a lécre fejelte a labdát. A BVSC nem először aratott bravúros győzelmet idegenben tavasszal, az angyalföldiek csalódottan hagyhatták el a játékteret. A Vasas vasárnap a Videoton otthonában biztosíthatja be a feljutását. 0–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|26
|17
|4
|5
|51–20
|+31
|55
|2. Budapest Honvéd
|26
|17
|3
|6
|45–21
|+24
|54
|3. Kecskeméti TE
|26
|14
|3
|9
|41–32
|+9
|45
|4. Mezőkövesd
|26
|12
|6
|8
|34–30
|+4
|42
|5. Csákvár
|26
|10
|10
|6
|41–34
|+7
|40
|6. Videoton FC Fehérvár
|26
|10
|9
|7
|35–25
|+10
|39
|7. Kozármisleny
|26
|9
|9
|8
|30–37
|–7
|36
|8. BVSC-Zugló
|26
|10
|4
|12
|30–26
|+4
|34
|9. Karcagi SC
|26
|9
|7
|10
|28–37
|–9
|34
|10. Tiszakécske
|26
|8
|9
|9
|32–37
|–5
|33
|11. FC Ajka
|26
|10
|2
|14
|20–31
|–11
|32
|12. Szeged-Csanád GA
|26
|8
|8
|10
|26–31
|–5
|32
|13. Soroksár SC
|26
|6
|8
|12
|35–43
|–8
|26
|14. Békéscsaba
|26
|5
|9
|12
|25–38
|–13
|24
|15. Budafoki MTE
|26
|5
|7
|14
|25–44
|–19
|22
|16. Szentlőrinc
|26
|3
|12
|11
|28–40
|–12
|21
