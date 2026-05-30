Férfi vízilabda ob I: újra legyőzte a Szolnokot, a BVSC lett a bronzérmes

MINDENT BELEADOTT A SZOLNOK, hogy a BVSC-nek még egyszer el kelljen utaznia a Tiszaligetbe, de Varga Dániel csapata szombaton a harmadik meccset is megnyerte a férfi ob I bronzpárharcában. A Vasutas kezdett jobban, de a második negyed hajrájában, 5–3-nál kicsit megakadt, Krasznai Bendegúz a fordulás előtt egyenlített, majd a térfélcsere után már vezetést szerzett a Szolnoknak (5–6).

Aztán felpörögtek a hazaiak, Tátrai Dávid a harmadik gólját megszerezve egyenlített, majd jött még négy találat a sárga sapkásoktól, 8–6-nál Schmölcz Norman ötméteresből hozhatta volna közelebb csapatát, de a felső kapufára lőtt. A túloldalon Benedek Mór is harmadszor zörgette meg a vendégek hálóját, Nika Susiasvili távoli átlövésgólja után Kovács Gergő faragott a hátrányon (10–7).

Schmölcz szép ejtéssel jelentkezett, de kettőnél közelebb nem jött a Szolnok. Két perccel a vége előtt hét a hat ellen, kapus nélkül próbálkoztak, de Gyapjas Viktor egy hárítás után egész pályás gólt lőtt – majd a BVSC-nek kapussal jött be ugyanez a taktika, Korom Dániel talált be. A BVSC megismételte tavalyi harmadik helyét.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

BVSC-MANNA ABC–SZOLNOKI DÓZSA 15–11 (3–1, 2–4, 5–2, 5–4)

Laky uszoda, 200 néző. V: Rubos, Ádám F.

BVSC: GYAPJAS V. 1 – Mészáros M., TÁTRAI D. 3, CSACSOVSZKY E. 2, Batizi 1, Szeghalmi 1, Jansik D. Csere: Korom (kapus) 1, Susiasvili 1, Kovács P., Ekler Zs. 2, BENEDEK M. 3, Simon B., Bundschuh. Edző: Varga Dániel

SZOLNOK: Józsa – Cseh M. 2, Szabó II Bence, KOVÁCS G. 2, KRASZNAI 3, Simon D. 1, KAKSTEDTER 2. Csere: Szabó Gergő (kapus), Tigyi, Vámosi, Schmölcz 1, Zerinváry, Böröczky, Monostori. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 16/9, ill. 15/5

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Gól – ötméteresből: –, ill. 3/2

Kipontozódott: Tigyi (19. p.), Vámosi (24. p.), Tátrai (30. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Zerinváry (21. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a BVSC javára

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Valamivel nagyobb célokat tűztünk ki az idény elején, az évad egészét tekintve van némi hiányérzet mindenkiben, de nagyon sok jó dolog is történt velünk. A bronzéremmel megismételtük az elmúlt idény eredményét. Jól játszottunk az első és a negyedik negyedben, a középső kettőben pedig nagy káosz volt. Amikor koncentráltunk, elhúztunk, amikor nem, feljött ránk a Szolnok – de egy dolog számít, hogy mi nyertünk.

Hangay Zoltán: – Megérdemelte a BVSC a bronzérmet. Más célokért kezdtünk küzdeni az idény elején, de roppant büszke vagyok a csapatra. Sokszor voltunk mélyen, és így is bejutottunk a legjobb négy közé. Nagyon sok hiányzónk volt, mindent megtettünk, ennyire tellett a BVSC ellen – az egyik legfontosabb, hogy a bronzpárharc végéig talpon tudtunk maradni. Felemelt fejjel mehetünk haza Szolnokra.

ALSÓHÁZ

PVSK-Mecsek Füszért–UVSE 16–17 (6–5, 3–4, 6–4, 1–4)

Kaposvári VK–ELTE BEAC 21–7 (6–1, 7–0, 4–3, 4–3)

Az állás: 1. Kaposvár 31 pont (13 mérk.), 2. Szentes 28 (13), 3. Debreceni VSE 27 (13), 4. UVSE 27 (13), 5. PannErgy-Miskolci VLC 20 (13), 6. KSI SE 13 (14), 7. PVSK-Mecsek Füszért 8 (14), 8. ELTE BEAC 5 (13)

Az utolsó négy helyezett kiesik az élvonalból.