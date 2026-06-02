Sokba fájt a Szegednek a több mint nyolcperces gólcsend, megszerezte 30. bajnoki címét a Veszprém!

FÉRFI KÉZILABDA NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

OTP BANK-PICK SZEGED–ONE VESZPRÉM HC 34–36 (19–16)

Szeged, Pick Aréna, 6370 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 6 (1), RÖD 6, Toto 2, Mackovsek, Jelinic 2, Smárason 2. Csere: Thulin (kapus), Garciandia 2, Frimmel 5 (4), BÁNHIDI 6, Kalaras, Fazekas M. 2, Bodó 1. Edző: Michael Apelgren

VESZPRÉM: APPELGREN – Y. Lenne 4, MATINOVIC 6, El-Dera, PESMALBEK 7, HESAM 8, Elísson 3 (2). Csere: Corrales (kapus), Adel 3, Thiagus Petrus, Ali Zein 1, Remili 1, Cindric 3, Ligetvári. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–4. 7. p.: 7–6. 11. p.: 8–8. 15. p.: 10–9. 18. p.: 12–10. 22. p.: 15–11. 26. p.: 18–13. 33. p.: 19–18. 36. p.: 23–21. 38. p.: 24–23. 41. p.: 25–25. 45. p.: 28–27. 49. p.: 28–29. 53. p.: 28–31. 57. p.: 30–34. 59. p.: 32–35

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 8/5, ill. 3/2

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Veszprém javára

Nem tudott egyenlíteni a Szeged a párharcban (Fotó: Török Attila)

Szegeden volt „meccslabdája” a Veszprémnek kedd este a férfibajnokság fináléjában. Az Építők múlt hét pénteken az egyik fél második győzelméig tartó párharc első felvonását 38–36-ra nyerte meg, a párharc történetében példátlanul sok, 74 gólt hozó összecsapáson. Hiába esett sok találat, a rendkívül vontatott utolsó tíz perc és a húsz feletti technikai hiba miatt mégsem lehetett szemkápráztatónak nevezni a találkozót.

Csak remélni tudtuk, hogy a felek ezúttal egy színvonalasabb mérkőzéssel szolgálják ki a hétezres nézősereget. A veszprémi vendégszektor megtelt, így a Pick Arénában a hazai rajongókkal közösen nagyszerű hangulatot teremtettek. Ha mércének az Ohrid–Tatabánya Európa-kupa-döntő visszavágóján tapasztalt atmoszférát vesszük, a keddi rangadó valahol ott volt a balkáni katlannak a közelében.

A két csapat alapszakaszban lejátszott szegedi mérkőzése sajnos nem csak a pályán történtek miatt marad emlékezetes. A Szeged technikai vezetője, Dobozi Iván a meccs közben rosszul lett, és életét veszítette. A klub ikonikus alakjának az emlékét keddtől a szegedi csarnokban lévő Legendák fala is megőrzi. Ahogyan az 1996-ban Skaliczki László vezetésével bajnoki címet szerző együttesét is, amelynek a tagjait ugyanúgy a pályán köszöntötték, mint a jelenlegi csapat nyári távozóit.

„A bombázó távozik” – Bodó Richárd könnyek között búcsúzott a hazai szurkolóktól, a balátlövő tíz év után visszatér Tatabányára. A kivetítőn megannyi fontos és hatalmas gólját, és rengeteg érzelmet láthattunk, ez is mutatta, mennyire fontos volt neki a szegedi kézilabda. Szép gesztus volt a klubtól és Michael Apelgrentől, hogy ezen a meccsen ő lehetett a csapatkapitány.

Xavier Pascual, a Veszprém vezetőedzője hatalmas meglepetésre nem nevezte a múlt héten 14 gólt szerző balszélsőjét, Hugo Descat-t, ahogyan a 12 év után távozó klublegenda, Gasper Marguc is csak a lelátóról figyelhette a találkozót – ismét… Az első gólt Ivan Martinovic szerezte, majd egy eladott labda után Ahmed Hesam bejátszásából Dragan Pesmalbek volt eredményes.

Bánhidi Bence és Ligetvári Patrik kőkemény ütközete után Sebastian Frimmel dobhatott hétméterest, okosan tette el Mikael Appelgren mellett a labdát. A 74 gólos első meccs után nem volt meglepetés, hogy bekezdtek a csapatok, 2:47 után már 4–3 volt az állás a vendégek javára. Annyi esemény történt az első percekben, ami máskor egy teljes félidőre elég! Az első lövés, ami nem ment be, a 14. volt, Frimmel dobta a hetesét a kapufára – ekkor már a Tisza-partiak álltak jobban, 7–6-ra.

Az egyik oldalon Martinovic, a másikon Janus Smárason kevergette mesterien a kártyákat. Az izlandi irányítót a 13. percben a védőspecialista Thiagus Petrus fejbe vágta, a játékvezetők a videobíró felvételeit megtekintve piros lapot adtak a veterán brazilnak. Ebben a szakaszban Mario Sostaric és Bánhidi Bence a legszebb napjait idézően dobálta be a helyzeteit, a Szeged támadásban kitett magáért. Ennyit számít, amikor az egyetlen hadra fogható irányítód (Smárason) nem szórja el a labdát minden második percben, hanem jó napot fog ki (15–11).

A Veszprém „második sora”, Nedim Remili, Luka Cindric és Ali Zein nem tudott semmit sem kezdeni a szegedi belső védőkkel, Jérémy Toto, Borut Mackovsek és Gleb Kalaras közül az éppen pályán lévő kettő játékos tökéletes összhangban mozgott egymással. A 24. percben Toto Zeinnel szemben szabálytalankodott két percet érően, Smárason reklamálásért kellett, hogy leüljön, ez két olyan perc volt a Veszprémnek, amibe kapaszkodnia kellett volna. Ehelyett az elmúlt hetekben biztos kezű Yanis Lenne ziccerét a kitűnő teljesítményt nyújtó Mikler Roland kivédte, majd a bátor Fazekas Máté 17–12-re növelte a hazai előnyt.

Ha nincs Rodrigo Corrales, akkor a szünet előtt a Veszprém nagyobb bajba került volna, mint a 19–16-os hátrány. A második félidőt az Építők kezdte jobban, majd a 38. percben Ahmed Hesamnak kezdett el ömleni a vér a felszakadt szemöldökéből, mégis ő kapott kiállítást. 25–25-nél Pesmalbek egyenlített, a meccs utolsó kétharmadára kezdődhetett minden elölről.

A meccs legnagyobb védése Appelgren nevéhez fűződött, senki sem akart hinni a szemének, amikor látta, hogy átért a Frimmel és Sostaric által kivitelezett kínaira a kapu másik oldalára. Tíz perccel a vége előtt Hesam visszatért, és góljával a Veszprém átvette a vezetést, majd a következő percekben Appelgrennel és Luka Cindriccsel együtt hőssé vált.

A kulcspillanatokban rengetegszer hibázó Szeged négygólos hátrányba került, ahonnan már nem volt visszaút számára. A Veszprém 36–34-re győzött Szegeden, amivel sorozatban a negyedik, összességében a 30. magyar bajnoki címét szerezte meg. A rangadó utolsó gólja Bodó Richárdé lett, ami szép gesztus volt a riválistól.

A VÉGEREDMÉNY

Bajnok: One Veszprém HC (Ahmed Adel, Ahmed Hesam, Ali Zein, Mikael Appelgren, Apró Botond, Luka Cindric, Rodrigo Corrales, Hugo Descat, Sztefan Dodics, Jehja el-Dera, Bjarki Már Elísson, Gáncs-Pető Máté, Thiagus Petrus, Győri Nándor, Yanis Lenne, Ligetvári Patrik, Gasper Marguc, Ivan Martinovic, Molnár Robin, Dragan Pesmalbek, Pintér Koppány, Nedim Remili, Szabó Levente, Várady-Szabó László. Edző: Xavier Pascual), 2. OTP Bank-Pick Szeged, 3. Mol Tatabánya KC, 4. FTC-Green Collect, 5. Balatonfüredi KSE, 6. Liqui Moly NEKA, 7. PLER-Budapest, 8. ETO University HT, 9. HE-DO B. Braun Gyöngyös, 10. Csurgói KK, 11. Budai Farkasok-Rév, 12. Szigetszentmiklósi KSK, 11. Carbonex-Komló, 12. CYEB-Budakalász – a Komló és a Budakalász kiesett.