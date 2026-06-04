Az MTK nyerte a Szuhodovszkiért folyó fővárosi versenyfutást – hivatalos

A héten a Nemzeti Sport Online-on már írtunk róla, hogy a DVSC egyszeres válogatott középpályását, Szuhodovszki Somát két fővárosi klub is szerződtetné. Az MTK mellett az NB I-be most visszajutó Vasas is szívesen látná, és az angyalföldiek felvették a kapcsolatot a debreceniekkel az átigazolás ügyében.

A versenyt azonban a hamarabb jelentkező MTK nyerte. A kék-fehérek csütörtökön jelentették be Szuhodovszki érkezését.

Szuhodovszki 2024 januárjában Kecskemétről szerződött Debrecenbe, a nemrég befejeződő idényben 23 NB I-es meccsen két-két gólt és gólpasszt ért el, összesen pedig 71 tétmeccsen szerepelt a DVSC-ben, négy gólt és öt gólpasszt ért el.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Hinora Kristóf (Paksi FC), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)