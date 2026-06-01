Már nem Dragan Vukmir az NB II-es BVSC vezetőedzője – hivatalos

2026.06.01. 18:56
Már nem Dragan Vukmir a BVSC vezetőedzője
Már nem Dragan Vukmir a labdarúgó NB II-ben szereplő BVSC-Zugló vezetőedzője – számolt be róla a klub honlapja.

Távozott Dragan Vukmir a BVSC-Zuglótól. A szakember és a klub vezetősége értékelte az előző bajnoki idényt és közösen úgy döntöttek, hogy a vezetőedző lejáró szerződését nem hosszabbítják meg – ennek ellenére abban egyetértettek, hogy a 2025–2026-os bajnokságban elért eredményre mindenki nagyon büszke lehet.

Dragan Vukmir tavaly nyáron Csábi József utódjaként érkezett a zuglóiakhoz. Irányításával az együttes 41 ponttal a 7. helyen végzett a másodosztályban olyan csapatokat megelőzve, mint például a Videoton és a Szeged. Az új tréner kinevezése hamarosan megtörténik.

 

