Már nem Dragan Vukmir az NB II-es BVSC vezetőedzője – hivatalos
Már nem Dragan Vukmir a labdarúgó NB II-ben szereplő BVSC-Zugló vezetőedzője – számolt be róla a klub honlapja.
Távozott Dragan Vukmir a BVSC-Zuglótól. A szakember és a klub vezetősége értékelte az előző bajnoki idényt és közösen úgy döntöttek, hogy a vezetőedző lejáró szerződését nem hosszabbítják meg – ennek ellenére abban egyetértettek, hogy a 2025–2026-os bajnokságban elért eredményre mindenki nagyon büszke lehet.
Dragan Vukmir tavaly nyáron Csábi József utódjaként érkezett a zuglóiakhoz. Irányításával az együttes 41 ponttal a 7. helyen végzett a másodosztályban olyan csapatokat megelőzve, mint például a Videoton és a Szeged. Az új tréner kinevezése hamarosan megtörténik.
