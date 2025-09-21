Nemzeti Sportrádió

Vidi-KO, Tímárral továbbra is hibátlan a KTE, meglepetésgyőzelem Szegeden – ez történt az NB II-ben

2025.09.21. 19:10
Megszerezte második győzelmét a Vidi, nem is akárhogy (Fotó: Videoton FC Fehérvár, archív)
Hat mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 7. fordulójában. A 16 órai találkozókon a játéknap előtt második helyen álló Csákvár a Szentlőrinc vendégeként lépett pályára, a Budafok az újonc létére remekül szereplő Karcagot fogadta, és egyik találkozón sem esett gól. 17 órától a Videoton kiütötte a Tiszakécskét, a Soroksár meglepetésre három góllal nyert Szegeden, a Kecskemét pedig Ajkáról is elhozta a három pontot, így Tímár Krisztián irányításával továbbra is hibátlan. A játéknap utolsó meccsén a Honvéd a hétközi veresége után a Békéscsaba ellen javíthat. Hétfőn a Vasas–Mezőkövesd összecsapással zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ

19 órakor kezdődött:

Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 17 órakor kezdődött találkozók végeredményei:

Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC 5–0 (Németh D. 9., Nagy D. 38., Varga R. 51., 56., Bertók 60.)  – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC 0–3 (Lakatos Cs. 61., Nagy O. 64., Gálfi 74.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
FC Ajka–Kecskeméti TE 1–3 (Katona I. 80., ill. Pálinkás 48., 52., Beke 87.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 16 órakor kezdődött meccsek jegyzőkönyvei:

BUDAFOKI MTE–KARCAGI SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Ring Kevin)
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. (Németh M., 69.) – Posztobányi (Varga B., 59.), Stumpf (Kovács D., 76.), Hajdú R. (Rehó, 76.) – Bukta, Vasvári (Gyurkó, 69.). Vezetőedző: Mészöly Géza
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián B. (Székely D., 59.), Pap Zs. – Györgye (Sain, a szünetben), Szűcs K. – László D. (Tarcsi R., 72.), Girsik Á. – Regenyei (Hidi P., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila 
MESTERMÉRLEG 
Mészöly Géza: – Ma a szívünket-lelkünket beletettük ebbe a mérkőzésbe. Az első félidőben kidolgoztunk olyan helyzeteket, amelyekből nagy lehetőségeink lettek volna a gólszerzésre. Stabilak voltunk, nem engedtük, hogy a Karcag azt a játékát nyújtsa, amit az elmúlt fordulókban. A második félidőben ellenfelünknek is voltak lehetőségei, de talán másképpen alakul a találkozó, ha a játékvezető másképp ítéli meg a vendégek védőjének kispadunk előtti szándékos kezezését. A találkozó előtt a tabella utolsó helyén állt a csapat, ennek fényében különösen pozitív, hogy a játékosok mindent megtettek a győzelem érdekében. Remélem, a következő fordulókban a győzelmek sem maradnak el.
Varga Attila: – Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, hiszen hat hete veretlenek vagyunk a bajnokságban, ami a karcagi klub életében nagy dolog. Ha fegyelmezettebbek, koncentráltabbak és bátrabbak vagyunk, több ponttal távozhattunk volna. A mai teljesítményünk nem volt meggyőző, az első félidőt a középpályán el is veszítettük, ezért személyi cserékkel is próbálkoznom kellett a szünetben. A második félidő már jobban nézett ki, de összességében nem nyújtottunk jó teljesítményt, nem érdemeltük volna meg a győzelmet. A hazaiak több nagy lehetőséget is kihagytak, mi pedig a kaput sem találtuk el, amikor helyzetbe kerültünk.

SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Mohos Milán, Topálszki Szabin)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Sámson, 71.) – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, 63.), Nyári, Nagy R. – Adamcsek (Czérna, 78.). Vezetőedző: Waltner Róbert
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz (Baracskai, 81.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Szalai P., 81.) – Mondovics (Szabó B., 61.), Dencinger, Magyar Zs., Ominger (Fejős, 75.) – Bányai (Simon A., 75.). Vezetőedző: Tóth Balázs
MESTERMÉRLEG
Waltner Róbert: – A döntetlen a látottak alapján igazságosnak mondható, főleg mert az első félidő végén Gyurján Márton kapus hatalmasat mentett. Ebben most ennyi volt.
Tóth Balázs: – A nagy meleg mindkét csapat játékán érződött, mert a felek többet is tudnak. A nagyobb lehetőségei a hazaiaknak voltak, nekünk a pohár egyértelműen félig tele van.

Szombaton játszották

BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szőnyi út, 311 néző. Vezette: Gaál Ákos (Rózsa Dávid, Király Zsolt)
BVSC: Megyeri G. – Székely K. (Kelemen P., 90.), Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 68.) – Sarkadi, Csernik K., Palincsár, Horváth Sz. (Bliznyuk, 68.) – Pekár L. (Dénes A., 81.), Farkas B. K. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics – Babinszky (Szalka, 81.), Bakó, Kocsis D. (Dóra, 90.), Máté Cs. (Sebestyén, 81.) – Jelena (Zamostny, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Kocsis D. (0–1) a 86. percben
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Nem érdemeltünk vereséget. Az első félidőben, ha kicsivel jobban koncentrálunk, megszerezhettük volna a vezetést, a meccs hajrájában pedig elkerülhető gólt kaptunk. Nagyon sajnálom a srácokat, mindenki odatette magát, de ez sajnos mégis kevés...
Pinezits Máté: – Az előző hetek teljesítménye és a ma mutatottak alapján méltóvá váltunk arra, hogy Fortuna „nekünk adja kegyeit”. Az eddigi fordulókban – egy mérkőzés kivételével – jó, kezdeményező futballt játszottunk, s ma is sokszor álltunk a kapussal szemben, ezért gondolom úgy, hogy megérdemelten nyertünk. 

Hétfőn játsszák
20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS A 17 ÓRAI
MÉRKŐZÉSEK UTÁN		MGyDVL–KGkP
  1. Csákvár742110–4+614
  2. Mezőkövesd641111–5+613
  3. Budapest Honvéd64211–4+712
  4. Vasas FC64212–9+312
  5. Kecskeméti TE7439–7+212
  6. Karcagi SC73318–7+112
  7. Szeged-Csanád GA73229–8+111
  8. Szentlőrinc72328–6+29
  9. Soroksár SC723212–13–19
10. Videoton FC Fehérvár72239–8+18
11. Békéscsaba62229–908
12. Tiszakécske72237–13–68
13. FC Ajka72144–10–67
14. Budafoki MTE71243–9–65
15. Kozármisleny71243–11–85
16. BVSC-Zugló71156–8–24

 

 

Ezek is érdekelhetik