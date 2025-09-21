Vidi-KO, Tímárral továbbra is hibátlan a KTE, meglepetésgyőzelem Szegeden – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

19 órakor kezdődött:

Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 17 órakor kezdődött találkozók végeredményei:

Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC 5–0 (Németh D. 9., Nagy D. 38., Varga R. 51., 56., Bertók 60.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC 0–3 (Lakatos Cs. 61., Nagy O. 64., Gálfi 74.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

FC Ajka–Kecskeméti TE 1–3 (Katona I. 80., ill. Pálinkás 48., 52., Beke 87.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 16 órakor kezdődött meccsek jegyzőkönyvei:

BUDAFOKI MTE–KARCAGI SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Ring Kevin)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. (Németh M., 69.) – Posztobányi (Varga B., 59.), Stumpf (Kovács D., 76.), Hajdú R. (Rehó, 76.) – Bukta, Vasvári (Gyurkó, 69.). Vezetőedző: Mészöly Géza

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián B. (Székely D., 59.), Pap Zs. – Györgye (Sain, a szünetben), Szűcs K. – László D. (Tarcsi R., 72.), Girsik Á. – Regenyei (Hidi P., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Ma a szívünket-lelkünket beletettük ebbe a mérkőzésbe. Az első félidőben kidolgoztunk olyan helyzeteket, amelyekből nagy lehetőségeink lettek volna a gólszerzésre. Stabilak voltunk, nem engedtük, hogy a Karcag azt a játékát nyújtsa, amit az elmúlt fordulókban. A második félidőben ellenfelünknek is voltak lehetőségei, de talán másképpen alakul a találkozó, ha a játékvezető másképp ítéli meg a vendégek védőjének kispadunk előtti szándékos kezezését. A találkozó előtt a tabella utolsó helyén állt a csapat, ennek fényében különösen pozitív, hogy a játékosok mindent megtettek a győzelem érdekében. Remélem, a következő fordulókban a győzelmek sem maradnak el.

Varga Attila: – Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, hiszen hat hete veretlenek vagyunk a bajnokságban, ami a karcagi klub életében nagy dolog. Ha fegyelmezettebbek, koncentráltabbak és bátrabbak vagyunk, több ponttal távozhattunk volna. A mai teljesítményünk nem volt meggyőző, az első félidőt a középpályán el is veszítettük, ezért személyi cserékkel is próbálkoznom kellett a szünetben. A második félidő már jobban nézett ki, de összességében nem nyújtottunk jó teljesítményt, nem érdemeltük volna meg a győzelmet. A hazaiak több nagy lehetőséget is kihagytak, mi pedig a kaput sem találtuk el, amikor helyzetbe kerültünk.

SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Mohos Milán, Topálszki Szabin)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Sámson, 71.) – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, 63.), Nyári, Nagy R. – Adamcsek (Czérna, 78.). Vezetőedző: Waltner Róbert

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz (Baracskai, 81.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Szalai P., 81.) – Mondovics (Szabó B., 61.), Dencinger, Magyar Zs., Ominger (Fejős, 75.) – Bányai (Simon A., 75.). Vezetőedző: Tóth Balázs

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – A döntetlen a látottak alapján igazságosnak mondható, főleg mert az első félidő végén Gyurján Márton kapus hatalmasat mentett. Ebben most ennyi volt.

Tóth Balázs: – A nagy meleg mindkét csapat játékán érződött, mert a felek többet is tudnak. A nagyobb lehetőségei a hazaiaknak voltak, nekünk a pohár egyértelműen félig tele van.

Szombaton játszották

BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 311 néző. Vezette: Gaál Ákos (Rózsa Dávid, Király Zsolt)

BVSC: Megyeri G. – Székely K. (Kelemen P., 90.), Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 68.) – Sarkadi, Csernik K., Palincsár, Horváth Sz. (Bliznyuk, 68.) – Pekár L. (Dénes A., 81.), Farkas B. K. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics – Babinszky (Szalka, 81.), Bakó, Kocsis D. (Dóra, 90.), Máté Cs. (Sebestyén, 81.) – Jelena (Zamostny, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Kocsis D. (0–1) a 86. percben

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Nem érdemeltünk vereséget. Az első félidőben, ha kicsivel jobban koncentrálunk, megszerezhettük volna a vezetést, a meccs hajrájában pedig elkerülhető gólt kaptunk. Nagyon sajnálom a srácokat, mindenki odatette magát, de ez sajnos mégis kevés...

Pinezits Máté: – Az előző hetek teljesítménye és a ma mutatottak alapján méltóvá váltunk arra, hogy Fortuna „nekünk adja kegyeit”. Az eddigi fordulókban – egy mérkőzés kivételével – jó, kezdeményező futballt játszottunk, s ma is sokszor álltunk a kapussal szemben, ezért gondolom úgy, hogy megérdemelten nyertünk.

Hétfőn játsszák

20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)