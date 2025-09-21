Vidi-KO, Tímárral továbbra is hibátlan a KTE, meglepetésgyőzelem Szegeden – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
19 órakor kezdődött:
Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
A 17 órakor kezdődött találkozók végeredményei:
Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC 5–0 (Németh D. 9., Nagy D. 38., Varga R. 51., 56., Bertók 60.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC 0–3 (Lakatos Cs. 61., Nagy O. 64., Gálfi 74.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
FC Ajka–Kecskeméti TE 1–3 (Katona I. 80., ill. Pálinkás 48., 52., Beke 87.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
A 16 órakor kezdődött meccsek jegyzőkönyvei:
BUDAFOKI MTE–KARCAGI SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Ring Kevin)
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. (Németh M., 69.) – Posztobányi (Varga B., 59.), Stumpf (Kovács D., 76.), Hajdú R. (Rehó, 76.) – Bukta, Vasvári (Gyurkó, 69.). Vezetőedző: Mészöly Géza
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián B. (Székely D., 59.), Pap Zs. – Györgye (Sain, a szünetben), Szűcs K. – László D. (Tarcsi R., 72.), Girsik Á. – Regenyei (Hidi P., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila
MESTERMÉRLEG
Mészöly Géza: – Ma a szívünket-lelkünket beletettük ebbe a mérkőzésbe. Az első félidőben kidolgoztunk olyan helyzeteket, amelyekből nagy lehetőségeink lettek volna a gólszerzésre. Stabilak voltunk, nem engedtük, hogy a Karcag azt a játékát nyújtsa, amit az elmúlt fordulókban. A második félidőben ellenfelünknek is voltak lehetőségei, de talán másképpen alakul a találkozó, ha a játékvezető másképp ítéli meg a vendégek védőjének kispadunk előtti szándékos kezezését. A találkozó előtt a tabella utolsó helyén állt a csapat, ennek fényében különösen pozitív, hogy a játékosok mindent megtettek a győzelem érdekében. Remélem, a következő fordulókban a győzelmek sem maradnak el.
Varga Attila: – Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, hiszen hat hete veretlenek vagyunk a bajnokságban, ami a karcagi klub életében nagy dolog. Ha fegyelmezettebbek, koncentráltabbak és bátrabbak vagyunk, több ponttal távozhattunk volna. A mai teljesítményünk nem volt meggyőző, az első félidőt a középpályán el is veszítettük, ezért személyi cserékkel is próbálkoznom kellett a szünetben. A második félidő már jobban nézett ki, de összességében nem nyújtottunk jó teljesítményt, nem érdemeltük volna meg a győzelmet. A hazaiak több nagy lehetőséget is kihagytak, mi pedig a kaput sem találtuk el, amikor helyzetbe kerültünk.
SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Mohos Milán, Topálszki Szabin)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Sámson, 71.) – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, 63.), Nyári, Nagy R. – Adamcsek (Czérna, 78.). Vezetőedző: Waltner Róbert
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz (Baracskai, 81.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Szalai P., 81.) – Mondovics (Szabó B., 61.), Dencinger, Magyar Zs., Ominger (Fejős, 75.) – Bányai (Simon A., 75.). Vezetőedző: Tóth Balázs
MESTERMÉRLEG
Waltner Róbert: – A döntetlen a látottak alapján igazságosnak mondható, főleg mert az első félidő végén Gyurján Márton kapus hatalmasat mentett. Ebben most ennyi volt.
Tóth Balázs: – A nagy meleg mindkét csapat játékán érződött, mert a felek többet is tudnak. A nagyobb lehetőségei a hazaiaknak voltak, nekünk a pohár egyértelműen félig tele van.
Szombaton játszották
BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szőnyi út, 311 néző. Vezette: Gaál Ákos (Rózsa Dávid, Király Zsolt)
BVSC: Megyeri G. – Székely K. (Kelemen P., 90.), Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 68.) – Sarkadi, Csernik K., Palincsár, Horváth Sz. (Bliznyuk, 68.) – Pekár L. (Dénes A., 81.), Farkas B. K. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics – Babinszky (Szalka, 81.), Bakó, Kocsis D. (Dóra, 90.), Máté Cs. (Sebestyén, 81.) – Jelena (Zamostny, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Kocsis D. (0–1) a 86. percben
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Nem érdemeltünk vereséget. Az első félidőben, ha kicsivel jobban koncentrálunk, megszerezhettük volna a vezetést, a meccs hajrájában pedig elkerülhető gólt kaptunk. Nagyon sajnálom a srácokat, mindenki odatette magát, de ez sajnos mégis kevés...
Pinezits Máté: – Az előző hetek teljesítménye és a ma mutatottak alapján méltóvá váltunk arra, hogy Fortuna „nekünk adja kegyeit”. Az eddigi fordulókban – egy mérkőzés kivételével – jó, kezdeményező futballt játszottunk, s ma is sokszor álltunk a kapussal szemben, ezért gondolom úgy, hogy megérdemelten nyertünk.
Hétfőn játsszák
20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS A 17 ÓRAI
MÉRKŐZÉSEK UTÁN
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Csákvár
|7
|4
|2
|1
|10–4
|+6
|14
|2. Mezőkövesd
|6
|4
|1
|1
|11–5
|+6
|13
|3. Budapest Honvéd
|6
|4
|–
|2
|11–4
|+7
|12
|4. Vasas FC
|6
|4
|–
|2
|12–9
|+3
|12
|5. Kecskeméti TE
|7
|4
|–
|3
|9–7
|+2
|12
|6. Karcagi SC
|7
|3
|3
|1
|8–7
|+1
|12
|7. Szeged-Csanád GA
|7
|3
|2
|2
|9–8
|+1
|11
|8. Szentlőrinc
|7
|2
|3
|2
|8–6
|+2
|9
|9. Soroksár SC
|7
|2
|3
|2
|12–13
|–1
|9
|10. Videoton FC Fehérvár
|7
|2
|2
|3
|9–8
|+1
|8
|11. Békéscsaba
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|12. Tiszakécske
|7
|2
|2
|3
|7–13
|–6
|8
|13. FC Ajka
|7
|2
|1
|4
|4–10
|–6
|7
|14. Budafoki MTE
|7
|1
|2
|4
|3–9
|–6
|5
|15. Kozármisleny
|7
|1
|2
|4
|3–11
|–8
|5
|16. BVSC-Zugló
|7
|1
|1
|5
|6–8
|–2
|4