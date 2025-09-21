Nem tudta feltörni a Szentlőrinc a Csákvár védelmét

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0
Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Mohos Milán, Topálszki Szabin)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Sámson, 71.) – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, 63.), Nyári, Nagy R. – Adamcsek (Czérna, 78.). Vezetőedző: Waltner Róbert
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz (Baracskai, 81.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Szalai P., 81.) – Mondovics (Szabó B., 61.), Dencinger, Magyar Zs., Ominger (Fejős, 75.) – Bányai (Simon A., 75.). Vezetőedző: Tóth Balázs
MESTERMÉRLEG
Waltner Róbert: – A döntetlen a látottak alapján igazságosnak mondható, főleg mert az első félidő végén Gyurján Márton kapus hatalmasat mentett. Ebben most ennyi volt.
Tóth Balázs: – A nagy meleg mindkét csapat játékán érződött, mert a felek többet is tudnak. A nagyobb lehetőségei a hazaiaknak voltak, nekünk a pohár egyértelműen félig tele van.
ÖSSZEFOGLALÓ
Tudta a Szentlőrinc, hogy kemény kilencven perc vár rá a forduló előtt második helyen álló Csákvár ellen, s ebben a szellemben is lépett pályára. A piros-fekete együttes egy-két apró hibát leszámítva stabilan irányított a mezőnyben, miközben a vendégek gyors kontrákkal igyekezett áttörni a Dinnyés és Milovanovics jelentette falon.
Többnyire sikertelen volt a vendégcsapat, a legtöbb labda ugyanis hosszan érkezett, vagy nagyon a pálya szélén találta meg Omingert, így pedig Gyurján kapuja nem forgott veszélyben. Eközben a Lőrinc több ígéretes beadásig is eljutott, de a fejesek, lövések rendre a kapu felett szálltak el.
Legközelebb a gólhoz az első félidő ráadásában Magyar Zsolt járt, aki már csak Gyurjánnal állt szemben, lapos kísérletét azonban hárította a hazai kapus.
A fordulás után is nagyrészt az történt, amit a hazaiak akartak. A Csákvár játékából minden veszély kihalt, míg Nyári több ígéretes lövést is eleresztett, gólt azonban ezen a napon nem láthattak a drukkerek. 0–0
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a két győztes bajnokija után legutóbb Soroksáron vereséget szenvedő Szentlőrinc a bajnokság eddigi meglepetéscsapata, a listavezető Mezőkövesd mögé mindössze a kevesebb rúgott góljával második helyre szoruló Aqvital FC Csákvár ellen.