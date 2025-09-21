Niké Liga: nem bírt a Komárom a Zsolnával

Ugyan a nyár eleji elképzelések szerint a mai (vasárnapi), Zsolna elleni találkozónak az utolsó előttinek kellett volna lennie az aranyosmaróti ideiglenes otthonban, lapunk azonban úgy értesült, hogy ismét eltolódott a Komáromi Aréna átadása, csak tavaszra lesz kész az új stadion.

A KFC két győzelemmel a háta mögött kezdte a Zsolna elleni találkozót. Bizakodtak a lilák, hogy sikerül sorozatban harmadszor is begyűjteni a három pontot, amely korábban a Niké Ligában még nem sikerült nekik.

Agresszívan kezdett 415 néző előtt a KFC és negyedóra alatt három gólt is szerezhetett volna. A legnagyobb helyzetet Dan Ozvodla hagyta ki, aki pár méterről sem tudta a kapuba juttatni a labdát.

A több mint harminc fokos hőségben nem volt magas színvonalú a találkozó. Meglepetésre a zsolnaiak – akik a Niké Ligában a legtöbb gólt szerezték – tanácstalanul, nagyon pontatlanul játszottak.

A ráadás percében először találták el a kaput és meg is szerezték a vezetést. Miroslav Kacer lövését Száraz Benjamin ügyetlenül ütötte ki, s a labda teljes terjedelemmel a gólvonal mögé hullott. Ezt azonban csak a közel ötperces VAR-vizsgálat után erősítette meg a játékvezető.

A második félidő egy óriási Christian Bayemi helyzettel kezdődött. Nyomott a Komárom, gólt azonban a vendégek értek el. Miroslav Kacer remekül fordult le Róbert Pillárról és tíz méterről nem hibázott. A KFC igyekezett szépíteni, sorra jöttek a beadások, de ezek nem hoztak eredményt.

A 64. percben eldőlt a találkozó. Egy gyors ellenakció végén Samuel Kopasek a kapu elé küldte a labdát és az üresen álló Patrik Ilko nem hibázott. Az utolsó szó a 84. percben Simon Smehylé volt, aki büntetőből megszerezte a komáromi becsületgólját.

NIKÉ LIGA

8. FORDULÓ

Komárom–Zsolna 1–3 (0–3)